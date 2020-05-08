 Albayrak′ın ″manipülasyon″ yönetmeliğine revizyon hazırlığı | EKONOMİ | DW | 06.01.2021

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EKONOMİ

Albayrak'ın "manipülasyon" yönetmeliğine revizyon hazırlığı

BDDK, piyasalarda yanlış ve yanıltıcı bilgi yayanların cezalandırılmasını düzenleyen yönetmeliği değiştirmeye hazırlanıyor. Albayrak döneminde hayata geçen yönetmelik yoruma açık olduğu gerekçesiyle eleştiriliyordu.

Eski Maliye Bakanı Berat Albayrak

Eski Maliye Bakanı Berat Albayrak

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK), geçen yıl eski Maliye Bakanı Berat Albayrak döneminde hayata geçirilen piyasa manipülasyonu yönetmeliğinde revizyona gideceği belirtildi. Reuters'ın beş farklı kaynağa dayandırdığı haberine göre BDDK, yönetmeliğe karşı "muğlak" ve "ucu açık" olduğu gerekçesiyle bankacılık sektöründen gelen eleştiriler sonrası değişiklik yapma kararı aldı. Ekonomi yönetiminde Kasım ayında yapılan değişikliğin ardından başlayan reform ve piyasa dostu söylemler doğrultusunda olduğu düşünülen revizyonla bu alanda Avrupa Birliği standartlarının yakalanması hedeflendiği tahmin ediliyor.

Geçen Mayıs ayında değiştirilen yönetmelikle finansal piyasalarda yanlış ve yanıltıcı bilgi yayan kurumların cezalandırılması öngörülüyordu. Ancak neyin suç unsuru oluşturduğunun belirsiz olması nedeniyle yönetmelik eleştiriliyordu.

BDDK'ya "manipülasyon tespiti" yetkisi

Bankalar ve diğer kurumlarla birlikte çalışılıyor

Reuters'a konuşan ekonomi yönetiminden bir yetkili, "Finansal piyasalardaki manipülasyon, yanıltıcı işlemler ve uygulamaları belirleyen geçen yılki BDDK düzenlemeleri üzerinde çalışmalar yürütülüyor" dedi.

"Gündemde olan konu, uygulamada tedirgin yaratan ve soruna neden olan kuralları değiştirmek" diyen yetkili, çalışmanın bankalar ve diğer kurumlarla işbirliği içinde yapıldığını aktardı. Diğer yandan BDDK resmi olarak konuyla ilgili açıklama yapmayı reddetti.

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Kaynakların verdiği bilgiye göre belirsizliklerin giderilmesinin hedeflendiği yönetmelikte değişiklik yapılması için yasa değişikliğine gerek olmayacak. Üst düzey bir banka yetkilisi, düzenlemenin AB şartlarından uzak ve yoruma açık bir çok unsur içerdiğini vurguladı. Yetkili, "Ucu açık kısımları daha somut hale getirmek için bir düzenleme hazırlanıyor" dedi.

Yönetmeliğe karşı eleştiriler

11 maddelik mevcut yönetmelik, neyin manipülasyon ve piyasa spekülasyonu sayılacağına dair fazla genel tanımlamalar içerdiği, piyasadaki standart döviz işlemlerini bile olumsuz etkileyebileceği gerekçesiyle endişe yaratıyordu.

"BDDK yönetmeliğinin amacı muğlak"

BDDK'nın hazırladığı "Finansal Piyasalarda Manipülasyon ve Yanıltıcı İşlemler" hakkındaki yönetmelik, 7 Mayıs 2020'de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

Yönetmelikte tartışma yaratan ve ucu açık olarak tanımlanan maddelerden biri şu şekilde yer alıyor: "Bir finansal aracın arzına, talebine veya fiyatına ilişkin yanlış veya yanıltıcı izlenim uyandıran veya uyandırabilecek olan ya da döviz kuru ve faiz dahil bir finansal aracın fiyatının anormal veya yapay düzeyde tutulmasını sağlayan ya da sağlayabilecek olan işlemlere bu amaçları sağlamak kastıyla dahil olmak, aracılık etmek, bu tür işlemler için emir vermek veya benzeri faaliyetlerde bulunmak."

Berat Albayrak, Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinden Merkez Bankası Başkanının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından değiştirilmesinin ardından istifa etmişti. Merkez Bankası’ndaki görev değişikliği ve Albayrak'ın istifası Türk Lirası’ndaki değer kaybının giderek arttığı bir döneme rastlıyordu.

Reuters / GY, HS

© Deutsche Welle Türkçe

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Albayrak Varlık Fonu'ndan da ayrıldı

Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinden istifa eden Berat Albayrak, Türkiye Varlık Fonu'ndaki başkanvekilliği görevinden de ayrıldı.  

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