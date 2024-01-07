AKP'nin İstanbul adayı Murat Kurum kimdir?

AKP'nin İstanbul adayı Murat Kurum oldu. Eski Çevre ve Şehircilik Bakanı sakinliği ve iş odaklı olmasıyla biliniyor.

AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak açıkladığı eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum genç bir siyasetçi olarak daha çok bakanlık dönemindeki icraatları ile ön plana çıkarken, siyasi kulislerde genel olarak sakinliği ama siyasi tartışmalardan ziyade işine odaklanması ile tanınıyor.

31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimler için partilerin aday belirleme sürecinde sona yaklaşılırken, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan İstanbul adayını 7 Ocak Pazar, Ankara adayını ise 15 Ocak Pazartesi günü açıklayacaklarını duyurmuştu.

İstanbul’da bugün yapılan tanıtım toplantısında ise Kurum şu andaki İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile yarışacak isim olarak açıklandı.

Halen TBMM'de Çevre Komisyonu Başkanı ve AKP İstanbul milletvekili olarak yer alan, eski Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanı Kurum uzun süren aday belirleme sürecinin sonunda diğer adayların önüne geçen isim oldu.

Peki Kurum kimdir ve geçmiş dönemlerde hangi özellikleriyle ön plana çıkmıştı?

1976'da Ankara'da memur bir ailenin çocuğu olarak doğan Kurum'un mesleği babası gibi inşaat mühendisliği. Okul hayatının farklı dönemlerini Konya, Mardin ve Ankara'da geçiren Kurum, lisans öğrenimini ise Selçuk Üniversitesi İnşaat Mühendisliği'nde yaptı.

1999 yılında üniversiteden mezun olmasının ardından Kentsel Dönüşüm alanında yüksek lisans yapan Kurum, 2005-2018 yılları arasında TOKİ'de ve iştiraki olan Emlak Konut GYO AŞ'de çeşitli görevler üstlendi.

Kurum'un Emlak Konut'taki başarısı ve kurumun değerini artırması onu kabineye taşıyan etkenler arasında olarak gösteriliyor.

10 Temmuz 2018-4 Haziran 2023 tarihleri arasında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yapan Kurum, aynı zamanda bakanlığı döneminde eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’a yakınlığı ile de biliniyor.

Kurum, 14 Mayıs seçimleri nedeniyle tüm kabinenin değişmesi kararı çerçevesinde İstanbul’dan birinci sıradan milletvekilliğine aday olarak Meclis’e girmişti. O dönemde birinci sıradan aday olması yerel seçimlerde İmamoğlu’nun karşısına çıkacak isim olarak düşünüldüğü yorumlarına neden olmuştu.

Murat Kurum’un Şengül Kurum ile evliliğinden 3 çocuğu var. Matematik öğretmeni olan Şengül Kurum’un kadrosu RTÜK’te görünüyor.

Bakanlık dönemi

Kurum yaklaşık 5 yıl süren bakanlık döneminde TOKİ ile sosyal konut kampanyaları ve kentsel dönüşüm projeleri sürdürürken, İstanbul için Kanal İstanbul projesini savunan isimler arasında yer aldı.

Kurum’un Kanal İstanbul’u destekler yönde zaman zaman yaptığı açıklamalar İstanbul adayını meslek örgütleri ile de karşı karşıya getirdi. İnşaat Mühendisleri Odası deprem riski çok yüksek olan İstanbul`un mevcut durumda bile deprem toplanma alanları ve ulaşım güzergâhlarının yok edildiğine dikkat çekerek, Kanal İstanbul ile kentin nüfusuna yaklaşık 8 milyon ilave olacağını ve düşürülmesi gereken kentsel yoğunluğun daha da artacağı uyarısında bulundu.

Murat Kurum'un bakanlık döneminde ardı ardına ülkenin çeşitli kentlerinde meydana gelen depremler ve doğal felaketlerin ardından afet konutlarına ve deprem hazırlıklarına odaklanılması ihtiyacı doğarken, 2023 Kahramanmaraş depremleri de gerek bölgedeki gerekse bütün yurttaki konutların sağlamlığını ve depreme ne kadar hazır olduğuna ilişkin kaygıları ve soruları ön plana çıkardı.

Kurum'un döneminde TOKİ ile dar gelirli vatandaşların ev sahibi olması için sosyal konut kampanyaları hazırlanırken, Bakanlık verilerine göre 365 bin sosyal konut bu dönemde yapıldı.

Kurum’un döneminde TOKİ ile dar gelirli vatandaşların ev sahibi olması için sosyal konut kampanyaları hazırlanırken, Bakanlık verilerine göre 365 bin sosyal konut bu dönemde yapıldı. Ancak TOKİ ile başlatılan bu projelerle bazı dar gelirli vatandaşların hâlâ evlerini alamamış olması gündemde olan eleştiriler arasında.

Millet bahçelerinin yapımına da Kurum döneminde başlandı. Bakanlık verilerine göre 484 millet bahçesinin yapımını başlatarak 81 il için 81 milyon metrekare yeşil hedefine ulaşan Kurum, aday olduğu İstanbul’da ise 39 millet bahçesi yapımını başlattı ve bakanlığı döneminde bunlardan 13’ünü tamamladı.

Kurum'un muhalefet belediyeleriyle polemikleri

Her ne kadar adaylığı yeni netleşse de Kurum'un ismi İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığı için uzun bir süredir geçiyordu.

14 Mayıs seçimlerine kabinedeki hemen hemen tüm isimlerin milletvekili adayı olarak girmesinin ardından Kurum'un AKP tarafından çok istenilen İstanbul için hazırlandığı kulislere yansımıştı.

Kurum, seçimden hemen önce 3 Mayıs'ta Kanal 24'teki bir programda Ankara ve İstanbul'daki muhalefet belediyelerini eleştirerek, "Ey Ankara ey İstanbul belediyesi niye 4 yılda bir konut yapıp vatandaşına vermedin? 4 yıl geçti, vaat ettikleri baharı Ankara, İstanbul veya İzmir’de göremedik" ifadelerini kullanmıştı.

14 Mayıs seçim döneminde bakanlık imkanlarını kullanarak propaganda yapmakla suçlanan Kurum, gazeteci Cüneyt Özdemir'in Youtube programına konuk olduğunda "Bir izleyicimiz sormuş, bakanlık gücünü seçimde kullanıyor musunuz?" sorusuna karşılık "Bakanlık gücü yetkilerse eğer, yetkilerimi kullanıyorum. Kullanacağım tabii ki" yanıtını vermişti.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş bu sözleri eleştirerek, "Devletin uçağını, makam araçlarını, her türlü imkanını kullanıyorlar. İstediğiniz gibi gezemezsiniz makam araçlarıyla, devletin uçakları ile seçim propagandasına gidemezsiniz. Hepimizin vergisi var. Helal etmiyoruz size. Kendine her şeyi hak gören bu zihniyetin değişme zamanı geldi" demişti.

Kurum'un bakanlık döneminde muhalefet belediyeleri ile bir başka polemiği de İzmir ile ilgili yaşanmıştı. Bir programda, "Şu an maalesef İzmir beceriksizlik, liyakatsizlik ve bu noktada aslında algı oluşturarak işgal altındadır. İzmir yönetimi işgal altındadır. Onlar Osmanlı'yı 'İşgal etti’ diye anlatıyor gerçi ama…" sözleri çok tepki çekmişti.

İstanbul ve depreme hazırlık

Kurum'un adaylığı döneminde beklenen Marmara depremi için hazırlıkların gündemin üst sırasında yer alması beklenirken, bakanlık döneminde İstanbul için gündeme getirdiği projeleri yeniden tartışmaya açıp açmayacağı da takip ediliyor.

14 Mayıs seçimleri öncesinde depreme ilişkin önlemler kapsamında İstanbul'da 1,5 milyon riskli konutu hem Anadolu hem Avrupa yakasında belirledikleri iki rezerv alana taşıyacaklarını ve yeni uydu kentler kuracaklarını söyleyen Kurum'a İmamoğlu yanıt vermişti.

İmamoğlu, "80'li yıllarda Beylikdüzü ve yakın çevresi uydu kent olarak tariflendi. Şu anda orada 3,5 milyon insan yaşıyor. Bırakın yeni konut üretmeyi, 1,5 milyon evin eşyasını taşımaya kalksanız 10 senede taşıyamazsınız. 1,5 milyonluk konutu nereye taşıyorsun? Kuzey ormanlarını mı yok edeceğiz? Siz yeni yerleşim yeri yapıyorum derseniz, İstanbul'u 40 milyon yaparsınız" demişti.

31 Mart seçimlerinde İstanbul'da Karadenizli İmamoğlu'na karşı yarışacak olan Konyalı Kurum'un nasıl bir sonuç alacağı ve kimin galip geleceği ilgiyle takip ediliyor.

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