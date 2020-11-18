 AKP′li Turan: Çakıcı hakkında gerekli soruşturma başlatıldı | TÜRKİYE | DW | 19.11.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

TÜRKİYE

AKP'li Turan: Çakıcı hakkında gerekli soruşturma başlatıldı

Suç örgütü liderliğinden hüküm giyen Alaattin Çakıcı'nın CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yönelik tehdit mesajıyla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi. CHP, Erdoğan'ı Çakıcı konusunda tavrını ortaya koymaya çağırdı.

AKP Grup Başkanvekili ve Çanakkale milletvekili Bülent Turan

AKP Grup Başkanvekili ve Çanakkale milletvekili Bülent Turan

AKP Grup Başkanvekili ve Çanakkale milletvekili Bülent Turan, suç örgütü liderliğinden hüküm giymiş Alaattin Çakıcı'nın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik tehdit mektubuna ilişkin, "Savcılık gerekli soruşturmayı başlattı. İlgililerden edindiğim bilgi budur. Hakaret, tehdit, kötü söz kimden gelirse, kime karşı yapılırsa bu yanlıştır, doğru değildir" dedi.

Önerdiğimiz linkler

Alaattin Çakıcı'nın Kılıçdaroğlu'nu tehdit etmesi Ankara'da devlet, siyaset, mafya ilişkisini gündeme getirdi. Susurluk dönemini yakından tanıyan siyasetçilerden Fikri Sağlar, "90'lı yıllara dönüyoruz" uyarısı yapıyor.

MHP lideri Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu tehdit eden Alaattin Çakıcı'yı savundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu avukatı Celal Çelik aracılığıyla Alaattin Çakıcı hakkında suç duyurusunda bulundu. Koronavirüs salgını nedeniyle Nisan ayında tahliye olan Çakıcı Kılıçdaroğlunu tehdit etmişti.

Türkiye’de 90’lı yıllardaki mafya-siyaset ilişkilerinin odağında yer alan isimlerden olan Alaattin Çakıcı’nın Yeni İnfaz Yasası kapsamında tahliyesi, suç örgütleri ile siyaset arasındaki ilişkiyi yeniden gündeme getirdi.

MHP’nin ‘af teklifini’ geri çekmesi, Cumhur İttifakı’ndaki ‘af’ çatlağını su yüzüne çıkardı. Muhalefet, MHP’nin Alaattin Çakıcı gibi isimlere af çıkarma isteğini Erdoğan’a kabul ettiremediğini düşünüyor.



Turan, TBMM'de bir grup gazeteci ile yaptığı sohbet toplantısında konunun çok fazla gündeme getirilmesini ibretle takip ettiğini belirterek CHP'nin bu gerilim üzerinden gündem değiştirmeye çalıştığını savundu. Turan, "Bu tartışmanın başladığı yer Kılıçdaroğlu'nun grup konuşmasıdır. Söz konusu kişi 20 sene cezasını çekmiştir. Konuyu özellikle büyütmelerinin esas maksadının yakalandıkları anayasa çalışmalarını gizleme, anayasadaki Türklük tanımının çıkarılması, bir anlamda ortaya çıkmasının telaşı olduğunu düşünüyorum. Bu kadar büyütülmesinin CHP tarafından anayasa çalışmalarındaki suçüstü yakalanmasının üstünü örtme çabasıdır" iddiasında bulundu.

Bülent Turan, Çakıcı’nın geçmişte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ailesine de hakaret ettiğini belirterek "O dönem Sayın Kılıçdaroğlu bir tepki koydu mu?" sorusunu yöneltti.

CHP'li Erkek: Bu mafya düzenini bitireceğiz

Diğer yandan CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tavır koymasını talep etti.

Parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında yargı reformunu değerlendiren Erkek, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Çakıcı'ya ilişkin sözlerinin hatırlatılması üzerine, "Alaattin Çakıcı'nın muhatabı Sayın Bahçeli'dir, Sayın Erdoğan'dır, Sayın Soylu'dur. İnfaz düzenlemesi adı altında özel af çıkardılar ve de bu kişilerde artık herhalde Cumhur İttifakı’nın koalisyonun bir diğer ortağı haline geldi. Hukuk devletinden uzaklaştıkça mafya düzenine yaklaşırsınız. Burada önemli olan Türkiye'yi yönetenlerin ne söyleyeceği. Bir siyasi parti genel başkanına bir tehdit yönetiliyorsa, siyasetin önüne engeller konmaya çalışılıyorsa ki konamaz, özellikle yürütmenin başındaki Sayın Erdoğan'ın da ne diyeceği, nasıl bir tavır alacağı aslında çok önemli. Onlar yapamazlar, başaramazlar ama hiç kimse merak etmesin biz bu mafya düzenini bitireceğiz" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek

Bahçeli Çakıcı'yı savunmuştu

Alaattin Çakıcı'nın Kılıçdaroğlu'na yönelik tehditler içeren Twitter paylaşımından sonra dün açıklama yapan MHP lideri Bahçeli, "CHP Genel Başkanı'nın hakaret ve hıyanetlerine sosyal medyadan yayımladığı bir açıklamayla tepki gösteren değerli ülküdaşım Alaattin Çakıcı'ya mafya bozuntusu demek, yer altı dünyasının karanlık yüzü suçlaması getirmek müfterilik, seviyesizlik, rezilliktir" diyerek Çakıcı'yı savunmuş, "Alattin Çakıcı bir ülkücü şehidimizin oğludur. Alaattin Çakıcı ülke ve millet sevdalısı bir ülkücüdür. Alaattin Çakıcı benim dava arkadaşımdır. Elbette üzerine atılı suçların bedelini uzun yıllar cezaevinde kalarak ödemiş bir vatan evladıdır" ifadelerini kullanmıştı. 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tehdit içeren paylaşımları nedeniyle Çakıcı hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na dün suç duyurusunda bulunmuştu. Suç duyurusunu yapan Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, dilekçesinde “Suç örgütü lideri olarak bilinen şüpheli Alaattin Çakıcı’nın işlediği hakaret ve tehdit suçlarından ötürü hakkında derhal soruşturma başlatılması, sonrasında kamu davası açılmasının sağlanmasını” talep etmiş, Çakıcı'nın 5 yıl 8 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını istemişti.

DW,DHA/BK,HT

© Deutsche Welle Türkçe     

Benzer içerik

Türkei Devlet Bahceli

Bahçeli: Çakıcı dava arkadaşımdır 18.11.2020

MHP lideri Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu tehdit eden Alaattin Çakıcı'yı savundu.

Türkei | Angriff auf Oppositionspolitiker Kemal Kilicdaroglu in Ankara

Kılıçdaroğlu'ndan Çakıcı'ya suç duyurusu 18.11.2020

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu avukatı Celal Çelik aracılığıyla Alaattin Çakıcı hakkında suç duyurusunda bulundu. Koronavirüs salgını nedeniyle Nisan ayında tahliye olan Çakıcı Kılıçdaroğlunu tehdit etmişti.

60. Jahrestag des Militärputsches in der Türkei 1960

Cumhur İttifakı'nın geleceği Çakıcı'ya mı bağlı? 19.11.2020

Bahçeli'nin Çakıcı'ya destek vermesi dikkatleri Cumhur İttifakı'na çevirdi. Prof. Dr. Ayşe Ayata'ya göre "Çakıcı'nın tehdit kapasitesi, Bahçeli ve Erdoğan'ı kendisine mahkum hale getirecek noktasına ulaşmış durumda."

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Symbolbild Griechenland Labor

Türkiye tıbbi araştırmalarda potansiyelini kullanıyor mu?

Türkiye yürütülen klinik çalışma sayısı bakımından dünyada 26'ıncı sırada. Bilim insanlarına göre Türkiye tıbbi araştırmalar açısından potansiyelini kullanamıyor. Peki neden?  

FOTO-GALERİ

Australien: Wegen der Coronakrise geparkte Flugzeuge in Alice Springs

Korona hangi havayolu şirketini ne kadar vurdu?

Korona krizinde birçok havayolu şirketi zarar etti. Seyahat kısıtlamalarının en çok vurduğu sektörde on binlerce çalışan işini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya. Peki hangi şirket ne kadar zarar etti?  