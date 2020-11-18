AKP'li Turan: Çakıcı hakkında gerekli soruşturma başlatıldı

AKP Grup Başkanvekili ve Çanakkale milletvekili Bülent Turan, suç örgütü liderliğinden hüküm giymiş Alaattin Çakıcı'nın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik tehdit mektubuna ilişkin, "Savcılık gerekli soruşturmayı başlattı. İlgililerden edindiğim bilgi budur. Hakaret, tehdit, kötü söz kimden gelirse, kime karşı yapılırsa bu yanlıştır, doğru değildir" dedi.





Turan, TBMM'de bir grup gazeteci ile yaptığı sohbet toplantısında konunun çok fazla gündeme getirilmesini ibretle takip ettiğini belirterek CHP'nin bu gerilim üzerinden gündem değiştirmeye çalıştığını savundu. Turan, "Bu tartışmanın başladığı yer Kılıçdaroğlu'nun grup konuşmasıdır. Söz konusu kişi 20 sene cezasını çekmiştir. Konuyu özellikle büyütmelerinin esas maksadının yakalandıkları anayasa çalışmalarını gizleme, anayasadaki Türklük tanımının çıkarılması, bir anlamda ortaya çıkmasının telaşı olduğunu düşünüyorum. Bu kadar büyütülmesinin CHP tarafından anayasa çalışmalarındaki suçüstü yakalanmasının üstünü örtme çabasıdır" iddiasında bulundu.



Bülent Turan, Çakıcı’nın geçmişte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ailesine de hakaret ettiğini belirterek "O dönem Sayın Kılıçdaroğlu bir tepki koydu mu?" sorusunu yöneltti.

CHP'li Erkek: Bu mafya düzenini bitireceğiz

Diğer yandan CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tavır koymasını talep etti.

Parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında yargı reformunu değerlendiren Erkek, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Çakıcı'ya ilişkin sözlerinin hatırlatılması üzerine, "Alaattin Çakıcı'nın muhatabı Sayın Bahçeli'dir, Sayın Erdoğan'dır, Sayın Soylu'dur. İnfaz düzenlemesi adı altında özel af çıkardılar ve de bu kişilerde artık herhalde Cumhur İttifakı’nın koalisyonun bir diğer ortağı haline geldi. Hukuk devletinden uzaklaştıkça mafya düzenine yaklaşırsınız. Burada önemli olan Türkiye'yi yönetenlerin ne söyleyeceği. Bir siyasi parti genel başkanına bir tehdit yönetiliyorsa, siyasetin önüne engeller konmaya çalışılıyorsa ki konamaz, özellikle yürütmenin başındaki Sayın Erdoğan'ın da ne diyeceği, nasıl bir tavır alacağı aslında çok önemli. Onlar yapamazlar, başaramazlar ama hiç kimse merak etmesin biz bu mafya düzenini bitireceğiz" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek

Bahçeli Çakıcı'yı savunmuştu

Alaattin Çakıcı'nın Kılıçdaroğlu'na yönelik tehditler içeren Twitter paylaşımından sonra dün açıklama yapan MHP lideri Bahçeli, "CHP Genel Başkanı'nın hakaret ve hıyanetlerine sosyal medyadan yayımladığı bir açıklamayla tepki gösteren değerli ülküdaşım Alaattin Çakıcı'ya mafya bozuntusu demek, yer altı dünyasının karanlık yüzü suçlaması getirmek müfterilik, seviyesizlik, rezilliktir" diyerek Çakıcı'yı savunmuş, "Alattin Çakıcı bir ülkücü şehidimizin oğludur. Alaattin Çakıcı ülke ve millet sevdalısı bir ülkücüdür. Alaattin Çakıcı benim dava arkadaşımdır. Elbette üzerine atılı suçların bedelini uzun yıllar cezaevinde kalarak ödemiş bir vatan evladıdır" ifadelerini kullanmıştı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tehdit içeren paylaşımları nedeniyle Çakıcı hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na dün suç duyurusunda bulunmuştu. Suç duyurusunu yapan Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, dilekçesinde “Suç örgütü lideri olarak bilinen şüpheli Alaattin Çakıcı’nın işlediği hakaret ve tehdit suçlarından ötürü hakkında derhal soruşturma başlatılması, sonrasında kamu davası açılmasının sağlanmasını” talep etmiş, Çakıcı'nın 5 yıl 8 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını istemişti.

DW,DHA/BK,HT

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