AKP'li Tunç'tan "Dezenformasyon yasası" açıklaması

Kamuoyunda "Dezenformasyon yasası" olarak da bilinen Basın Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik öngören 40 maddelik kanun teklifinin Meclis'teki görüşmeleri, muhalefet ve basın meslek örgütlerinin itirazları üzerine ertelendi. AKP'nin, itiraza konu olan maddeleri yeniden masaya yatırması beklenirken, AKP Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç, DW Türkçe'nin sorularını yanıtladı. Tunç, erteleme ile ilgili olarak "Bu tamamen Meclis'in programıyla ilgili. Kanun gündemden kalkmadı. Bu erteleme süresi içerisinde başka görüşler ortaya çıkarsa elbette onlar da dikkate alınır" dedi.

Basın ve sosyal medyada sansürü daha da etkili hale getireceği eleştirilerine maruz kalan yasa teklifi Adalet Komisyonu'nda kabul edildikten sonra TBMM Genel Kurulu'nun gündemine gelmişti. Teklifin bu hafta Meclis'te görüşülmesi beklenirken CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, dün görüşmelerin ertelendiğini duyurdu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Özkoç, "Basın Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik öngören kanun teklifinin TBMM Genel Kurul görüşmeleri, girişimlerimiz sonucu üzerinde parti gruplarının daha fazla müzakere edebilmesi için bu hafta ertelenmiştir" ifadesini kullandı. Teklifin özellikle "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" eylemine 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası öngören 29'uncu maddesi büyük tepkilere neden olmuştu. AKP ile MHP'li vekillerin de bu konuda görüş ayrılığı yaşadığı iddiaları kamuoyunun gündemine gelmişti.

"Erteleme Meclis programıyla ilgili"

Ertelemenin sebebi merak edilirken AKP Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç, DW Türkçe'ye yaptığı açıklamada,

kanun teklifinin bu hafta görüşülmemesiyle ilgili olarak, "Bunun sebebi Meclis'in gündeminde olan kanun tekliflerinin öne alınması ya da arkaya alınması şeklinde" dedi. Ertelemenin Meclis programıyla ilgili olduğunu ifade eden Tunç, "Çünkü önümüzdeki hafta bütçe görüşmesi gerçekleşecek. O da önemli. Dolayısıyla hakimler ve savcılar kanununda da süreli olan bazı hususlar var. Onun da öncesinde çıkması gerekiyor. Dolayısıyla bu kanunlar sırasıyla çıkacak" diye konuştu.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'la Meclis'in programı üzerine bir görüşme gerçekleştirdiklerini kaydeden Tunç, "Dolayısıyla bu adı üzerinde erteleme. Kanun gündemden kalkmış değil. Yalnızca erteleme konusunda mutabakatımız oldu" bilgisini verdi. Tunç, kanun teklifindeki itirazların değerlendirilip değerlendirilmeyeceği ile ilgili soruyu da, "Bu süre içerisinde başka görüşler ortaya çıkarsa elbette dikkate alınır. 'Bu, şu şekilde daha iyi olur' denirse genel kurul aşamasında önerge verilir ona göre değişiklikler yapılabilir" sözleriyle yanıtladı.

"Sanal ortamdaki suç yaptırımsız kalmamalı"

Kanun teklifinin çok etraflı bir çalışmayla hazırlandığını belirten Tunç, "İlgili arkadaşlar, milletvekillerimiz bunun üzerinde uzun zamandır çalışıyorlar" dedi. Düzenlemenin internette işlenen suçlar bakımından büyük bir eksikliği ortadan kaldıracağını kaydeden Tunç, "Çünkü, gerçek hayatta işlenen suç eğer sanal ortamda da işleniyorsa bunun da yaptırımsız kalmaması lazım" diye konuştu. Sosyal medya şirketlerinin de kendi sağladıkları ortamda bir suç işlenmesi halinde yükümlülüklerinin bulunduğunu kaydeden Tunç, "Ama burada yükümlülüğünü yerine getirmeyenler bakımından başkaca tedbir alınması gerekiyorsa bunu da bu şekilde bu yasa bunu da düzenliyor. Bu da önemli" ifadelerini kullandı.

Türkiye'de gazeteciler baskılara karşı sık sık gösteriler düzenliyor Fotoğraf: DW/B. Mumay

AKP'li yetkili: Öncelik muhalefetle uzlaşılan kanunlarda

İsmini vermek istemeyen AKP'li bir başka yetkili de, bazı maddeler üzerine itirazların bulunduğunu belirterek, "Bunlar teknik konular, yeniden inceleyeceğiz" dedi. Muhalefetle görüştüklerini ve önceliği muhalefetle uzlaşma sağlanan kanunlara vereceklerini kaydeden yetkili, "Bu yasaları tamamladıktan sonra, dezenformasyon yasasını gündemimize alacağız" diye konuştu. Edinilen bilgiye göre özellikle hapis cezası öngören 29'uncu maddenin de AKP içinde tartışmaya açılması bekleniyor. Söz konusu maddedeki "kamu barışını bozma" ile "ülkenin iç ve dış güvenliği" kavramlarının belirlilik ilkesine aykırılık içerdiği gerekçesiyle bu konuda hukuki bir çalışma yürütüleceği öğrenildi.

CHP'li Özkan: Yeniden çalışılmasını istedik

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu üyesi ve CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan da erteleme ile ilgili DW Türkçe'nin sorularını yanıtladı. Teklif sahibi vekillerle görüştüklerini ve teklifin yasalaşması halinde gazeteciliğin yapılamaz hale geleceğini ifade eden Özkan, bunu iktidara anlattıklarını dile getirdi. Özkan, "Onlar da uyarılarımıza uydular ve tekrar çalışmak üzere yasayı geri çektiler" dedi. Teklifin 15 gün içerisinde TBMM Genel Kurul'a geleceğini tahmin ettiklerini kaydeden Özkan, "Umut ediyoruz ki bizim dile getirdiğimiz uyarıları dikkate alırlar. Gazetecilik ve demokrasi zarar görmeden özgürlük ortamını büyüterek bu yasayı geçiririz" ifadesini kullandı.

Özkan, hapis cezası öngören 29'uncu madde ile birlikte diğer maddelere de itirazlarının bulunduğunu vurgulayarak "Örneğin içerisinde Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile ilgili bölümler var. MİT'ten biri her şeyi yapsa yazamıyorsun. Buna itirazımız var" dedi. Bilgi Teknolojileri Kurumu'na (BTK) verilen yetkilere de dikkat çeken Özkan, bu konudaki itirazlarını da "BTK, mahkeme kararı olmadan özel hayata dair her türlü bilgiyi elde ediyor. Bu haliyle BTK dükalığa dönüşüyor" şeklinde ifade etti.

Gündemde bekleyen kanunlar neler?

TBMM Genel Kurulu'nun gündeminde şu anda hakim ve savcı yardımcılığı uygulamasını öngören Hakimler ve Savcılar Kanunu bulunuyor. Bütçe ödeneklerinde artış öngören ek bütçe kanun teklifinin de Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşüldükten sonra önümüzdeki hafta Meclis gündemine gelmesi bekleniyor. Meclis gündeminde ayrıca 550 bin civarındaki yoklama kaçağı ve bakayaya bedelli askerlik imkânı tanıyan kanun teklifi ile endüstri bölgeleri kanununda değişiklik öngören kanun teklifleri bulunuyor.

Bu kanunlar tamamlandıktan sonra Dezenformasyon Yasası'nın genel kurul gündemine gelmesi bekleniyor.

Yasa teklifinin Adalet Komisyonu'ndaki görüşmeleri sırasında Yargıtay 8. Ceza Dairesi Üyesi İhsan Baştürk'ün de itirazları gündeme gelmişti. Baştürk, Anayasa Mahkemesi'nin Türk Ceza Yasası ve diğer özel yasalara ilişkin verdiği iptal kararlarında, "belirlilik" ilkesine dikkat çektiğini hatırlatmıştı. Baştürk, "halkı alenen yanıltıcı bilgiyi yayma" eylemini düzenleyen 29'uncu "ülkenin iç ve dış güvenliği" ile "kamu barışını bozma" kavramlarının "belirlilik" ilkesi açısından sıkıntılara yol açacağı uyarısında bulunmuştu.