 AKP′den Sağlar, Başbuğ ve Ataklı hakkında suç duyurusu | TÜRKİYE | DW | 06.01.2021

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TÜRKİYE

AKP'den Sağlar, Başbuğ ve Ataklı hakkında suç duyurusu

AKP İstanbul İl Başkanlığı, kullandıkları ifadeler nedeniyle İlker Başbuğ, Can Ataklı ve Fikri Sağlar hakkında suç duyurusunda bulundu.

İlker Başbuğ

İlker Başbuğ

AKP İstanbul İl Başkanlığı eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, gazeteci Can Ataklı ve eski CHP milletvekili Fikri Sağlar hakkında suç duyurusunda bulundu.

AKP'nin il başkanlıkları bugün eş zamanlı olarak adliyeye gidip Fikri Sağlar'ın "Türbanlı hakim karşısına gittiğimde adaleti savunacağı konusunda kuşkum var", eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un "Eğer Menderes, 25 Mayıs 1960 günü Eskişehir'de erken seçim tarihini açıklasaydı 27 Mayıs askeri darbesi büyük bir olasılıkla önlenebilirdi" ve gazeteci Can Ataklı'nın ''Tayyip Erdoğan'ın gitmesi için çok büyük bir halk öfkesinin olması lazım'' yönündeki açıklamalarıyla ilgili üç isim hakkında suç duyurusunda bulundu. 

Suç duyurusunun ardından basın açıklaması yapan AKP İl Başkanı Bayram Şenocak, "Demokrasinin kalbi milli iradeye, onun taşıyıcısı siyaset kurumuna ve nihayetinde bizatihi demokrasimize, partimize ve seçilmiş Cumhurbaşkanımıza yönelik bir saldırı olarak görüyor ve hukukun bize verdiği hakları kullanarak, suç duyurusunda bulunmak suretiyle, milletimize ve tarihe karşı görevimizi yerine getirdiğimize inanıyoruz" dedi.

İlker Başbuğ ne demişti?

Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, Cumhuriyet gazetesine verdiği röportajda "Eğer Menderes, 25 Mayıs 1960 günü Eskişehir'de erken seçim tarihini açıklasaydı, 27 Mayıs askeri darbesi büyük bir olasılıkla önlenebilirdi. Çünkü erken seçim kararı almış bir hükümete karşı bir askeri darbenin gerçekleştirilmesi, açıkça milletin siyasi iradesine de vurulacak bir darbe olurdu" demişti.

Can Ataklı ne demişti?

Gazeteci Can Ataklı, YouTube kanalında yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullanmıştı: "Tayyip Erdoğan seçimle gider mi? Bana göre hayır. Tayyip Erdoğan’ın artık seçimle bu ülkenin başından gitmesi bana pek mümkün görünmüyor. Ne demek seçimle gitmez? O zaman darbe mi olacak? Darbe ihtimalini en az görenlerdenim. Teknik açıdan darbe yapmak çok zor. Tayyip Erdoğan’ın gitmesi için çok büyük bir halk öfkesinin olması lazım. Ekonomik bir dalgalanma olabilir. Ne zaman ki, ona en büyük desteği veren cahilleştirilmiş ve yoksullaştırılmış halka ekmek veremez hale gelirse, o zamanki öfke çok farklı olur. İkincisi, büyük bir doğal afet, büyük bir deprem, başka bir doğal felaket. Ama en korkuncu da Türkiye’nin bir askeri başarısızlık elde etmesi."

Türkei Fikri Saglar

Fikri Sağlar

Fikri Sağlar ne demişti?

Eski Kültür Bakanı CHP’li Fikri Sağlar, katıldığı bir televizyon programında, “Türbanlı bir hâkimin karşısına çıktığım zaman adaleti yerine getireceği konusunda kuşkum var" demişti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da söz konusu sözleri nedeniyle Sağlar hakkında, 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan soruşturma başlatmıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Katıldığı bir televizyon programında, 'Türbanlı hâkim karşısına gittiğimde adaleti savunacağı konusunda kuşkum var. Bazıları militanca ve ideolojik takılıyor, bununla mücadele edilmeli' şeklindeki sözleri nedeniyle Durmuş Fikri Sağlar hakkında, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 216'ıncı maddesi kapsamında 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan soruşturma başlatılmıştır" denildi.

DW / AI, HS

© Deutsche Welle Türkçe

 

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