AKP ve CHP arasında animasyon polemiği

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay bugün TBMM'de yaptığı basın toplantısında AKP'nin resmi Twitter hesabından paylaşılan "Yalan Üretim Merkezi" adlı videoyla ilgili de bir değerlendirme yaptı. "O video özellikle Z kuşağının aklını küçümsemektir" diyen Altay, "O video bitmişliğin, tükenmişliğin cisimleşmiş halidir. Yalanlarla ilgili, Erdoğan'ın yalanlarıyla ilgili vakti zamanı geldiğinde söyleyeceğimiz o kadar çok şey var ki" dedi.

AKP'nin paylaştığı animasyonda, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun AKP ve hükümet hakkında yalan üretilmesini sağladığı iddiası hicvediliyor. Animasyonda Kılıçdaroğlu, art arda "128 milyar dolar nerede?" diye soruyor.

"Muhalefetin iktidara hesap vereceksiniz demesi doğaldır"

Altay, CHP milletvekili Aykut Erdoğdu hakkında "Cuhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla ilgili başlatılan soruşturmaya da değindi. "Türkiye'de artık Recep Tayyip Erdoğan'ı rahatsız edecek her söz suçtur, suç unsurudur" diyen Altay, "Muhalefetin iktidara hesap vereceksiniz demesinden daha doğal ne olabilir” dedi.

"Eğer muhalefet iktidarın bir konuda yanlış yaptığını kusur işlediğini düşünüyorsa, bunun hesabını vereceksiniz demek de suç oluyorsa işte benim söylediğim doğrulanıyor" diyen Altay "Şahsım hükümeti, parti devleti, saray rejimi alt alta yaz topla faşizm. Bu tahammülsüzlük ve bu tür açıklamalara soruşturma herhalde Hitler döneminde de yapılmamıştır" ifadelerini kullandı.

Altay "Siyasetçinin hesap vereceği üç yer vardır. Siyasetçi sandıkta hesap verir. Siyasetçi hakkında bir iddia varsa mahkemede hesap verir. Siyasetçi mahşerde hesap verir. Siyasetçi bu üçünden de kaçamaz" diye konuştu.

DW / EC, HS

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