 AKP kurmaylarından Draghi′nin ″diktatör″ tanımlamasına tepki | TÜRKİYE | DW | 09.04.2021

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TÜRKİYE

AKP kurmaylarından Draghi'nin "diktatör" tanımlamasına tepki

İtalya Başbakanı Mario Draghi’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için "diktatör" tanımlamasını kullanmasına AKP'nin önde gelen isimlerinden tepki geldi.

İtalya Başbakanı Mario Draghi

İtalya Başbakanı Mario Draghi

İtalya Başbakanı Mario Draghi’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için "diktatör" tanımlamasını kullanması iktidar tarafından tepkiyle karşılandı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "AB Konseyi Başkanı Michel, protokol düzeninde Türkiye'den kaynaklı bir sorun veya kasıt olmadığını açıklamışken, İtalya'nın atanmış Başbakanı Draghi'nin Cumhurbaşkanımıza yönelik sözleri hadsiz ve mesnedsizdir. Bu ifadeyi kınıyor ve behemehal düzeltmesini bekliyoruz" dedi.

Kurtulmuş: Tarihinize bakın

AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş da Twitter hesabından yaptığı açıklamada "İtalya Başbakanı Mario Draghi'yi Sayın Cumhurbaşkanımızı kastederek söylediği talihsiz sözlerinden dolayı kınıyoruz. Sayın Draghi, bizden diktatör çıkmaz! Eğer diktatör görmek istiyorsanız tarihinize bakın, Mussolini'ye bakın" ifadelerini kullandı.

Çelik: Siyasi cehalet

AKP Sözcüsü Ömer Çelik "Türk- İtalyan ilişkilerinin derinliğini yansıtmayan bu açıklamayı esefle karşılıyoruz. AB Konseyi Başkanı'nın protokol heyeti ile AB Komisyonu Başkanı'nın protokol heyeti arasındaki anlaşmazlığı Türkiye'ye yansıtanlar siyasi cehaletle konuşmaktadır" dedi.

"Türkiye herkese saygıyla davranan bir geleneğe sahiptir" diyen Çelik "İtalya Başbakanı bunu öğrenmelidir. Diktatörlük ve faşizm bizim kültürümüze ait kavramlar değildir. Bizden çıkmamıştır. Kendi tarihini unutanlar başkalarını tarif etmeye kalkmasınlar. Cumhurbaşkanımız hakkında kullanılan ifadeleri aynen iade ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Altun: Diplomaside yeri olmayan bir üslup

İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise açıklamasında Erdoğan'ın aldığı oy oranına dikkat çekti. "İtalya'nın atanmış Başbakanı, Türk halkının yüzde 52 oy oranıyla Cumhurbaşkanı olarak seçtiği Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a 'diktatör' diyerek haddini aşmıştır" diyen Altun "Diplomaside yeri olmayan bu üslubu şiddetle kınıyoruz. Diktatör arayan Mario Draghi İtalya tarihine baksın" ifadelerini kullandı.

Şentop: Acemi ve seviyesiz siyasetçi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Şentop da Twitter hesabından yaptığı açıklamada "İtalya'nın çaresizlikten başbakan yaptığı zâtın Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanımıza yönelik çirkin sözlerini red ve iade ediyoruz. Acemi ve seviyesiz siyasetçi ülkesinin sırtında ağır ve talihsiz bir yüktür" ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Ankara'da yaşanan "koltuk skandalına" tepki gösteren İtalya Başbakanı Mario Draghi Erdoğan'ı Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'i küçük düşürmekle itham etmişti.

Erdoğan’ın von der Leyen’e karşı tavrını kesinlikle tasvip etmediğini söyleyen Draghi, "Bence bu uygunsuz bir davranıştı ve Von der Leyen’in katlanmak zorunda kaldığı aşağılanmaya çok üzüldüm" demişti.

Draghi, sözlerini "Buna rağmen beraber çalışmak zorunda kalınan bu -ki onlara oldukları şekilde hitap edelim- diktatörlerle farklı tasavvur ve görüşler ifade edilirken açık olunmalı" diye sürdürmüştü.

Draghi'nin sözleri üzerine İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Massimo Gaiani Türk Dışişleri'ne çağrılmıştı.

DW/EC, SSB

© Deutsche Welle Türkçe

 

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Avrupa'dan "Koltuk Skandalı"na tepkiler sürüyor

Ankara'da yaşanan "Koltuk Skandalı"na Avrupa'nın tepkisi devam ederken Türkiye kendini savundu. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu yaşananların sorumlusunun AB tarafı olduğunu dile getirdi.  

"Koltuk Skandalı" Avrupa'nın gündeminde

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