Akdeniz’de sığınmacı faciası

İtalya'ya varma hedefiyle Libya’dan yola çıkan ve Akdeniz'de batan teknedeki 120 kişiden 117’sinin kayıp olduğu açıklandı.

Birleşmiş Milletler bünyesinde faaliyet gösteren Uluslararası Göç Örgütü (IOM) sözcüsü Flavio Di Giacomo, İtalya’nın Akdeniz'deki Lampedusa adası açıklarında denizden üç sığınmacının kurtarıldığını açıkladı. Di Giacomo Cumartesi günü Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, kurtarılan sığınmacıların anlattıklarına göre 120 kişilik bir grubun lastik botla başkent Trablus’un doğusunda yer alan Garabulli kentinden Perşembe'yi Cuma’ya bağlayan gece yola çıktığı, denizde 11 saat kadar yol aldıktan botun batmaya ve insanların boğulmaya başladığı belirtildi.

Teknedeki sığınmacıların çoğunlukla Batı Afrika ülkelerinden geldiğini ifade eden sözcü, teknede aralarında hamile bir genç kızın da olduğu 10 kadın ile biri iki aylık bebek olan iki çocuğun bulunduğunu söyledi.

İtalyan televizyon kanalı RaiNews24’e konuşan İtalyan donanmasından bir komutan, Akdeniz'de devriye gezen bir helikopterin Cuma günü batan tekneyi tespit ettiğini ve yakıt azlığı nedeniyle bölgeden ayrılmadan önce denize iki tane cankurtaran bot indirdiğini söyledi. Ardından bölgeye giden başka bir helikopterin denizden üç kişiyi kurtardığını belirten komutan, bu kişilerin beden ısılarının çok düştüğünü ve Lampedusa adasındaki hastaneye götürüldüklerini aktardı. Komutan ayrıca bu kurtarma operasyonu sırasında en az üç adet cesedin tespit edildiğini belirtti.

IOM’in verilerine göre 2018 yılında 2 bin 297 sığınmacı Akdeniz'de ya öldü ya da kayboldu. Geçen sene Avrupa’ya Akdeniz üzerinden ulaşan sığınmacıların sayısı ise 116 bin 959 olarak açıklandı.

rtr/DÇÜ,SÖ

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