 Akdeniz′de plastik facia uyarısı | YAŞAM | DW | 28.10.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

YAŞAM

Akdeniz'de plastik facia uyarısı

Kıyıları ve yakın çevresindeki ülkelerde yaklaşık 450 milyon kişinin yaşadığı Akdeniz hızla bir plastik çöplüğüne dönüşüyor. Türkiye Akdeniz'i en fazla kirleten ülkeler arasında üçüncü sırada yer alıyor.

Akdeniz'e yılda yaklaşık 230 bin ton plastik atık dökülüyor

Akdeniz'e yılda yaklaşık 230 bin ton plastik atık dökülüyor

Dünya Doğa Koruma Birliği (IUCN) tarafından yapılan bir araştırma, Akdeniz'e kıyısı olan ya da nehirlerle bu denizle bağlantısı bulunan ülkelerdeki yanlış atık uygulamalarının Akdeniz'deki plastik kirliliğine yol açtığını ortaya koydu.

IUCN'nin Cenevre yakınlarındaki Gland'da Salı günü yaptığı açıklamaya göre, Akdeniz'de kıyısı bulunan veya Nil, Po, Rhone gibi nehirlerle bu denizle  bağlantısı olan 33 ülkeden Akdeniz'e yılda yaklaşık 230 bin ton plastik atık dökülüyor. Bu miktar günlük 500'den fazla kargo konteyneri kadar çöpün Akdeniz'e dökülmesi anlamına geliyor. Araştırmada, söz konusu miktarın yüzde 94'ünü plastik atıkların oluşturduğu saptandı.

Uzmanlar Akdeniz'deki plasitik çöplerin üçte birinin doğrudan kıyısı olan ülkelerden, kalan miktarın ise çevre ülkelerden nehirlerle denize ulaştığını tespit ettiler.

Türkiye üçüncü sırada

Buna göre Akdeniz'i, tahmini olarak yılda yaklaşık 74 bin ton çöple en fazla Mısır kirletiyor. Onu yıllık tahmini yaklaşık 34 bin tonla İtalya ve 24 bin tonla Türkiye takip ediyor. Nüfus yoğunluğuna göre ise Akdeniz'e en fazla atık atan ülke Karadağ. Karadağ'dan yılda kişi başı 8 kilo plastik atık Akdeniz'e atılıyor. Karadağ'ın ardından Arnavutluk, Bosna Hersek ve Kuzey Makedonya geliyor.

Spanien Plastikmüll am Sandstrand auf Mallorca (picture alliance/blickwinkel/fotototo)

Akdeniz'deki plastik çöplerin izlerini süren uzmanlar, atıkların yüzde 80'inin Türkiye, Mısır, İtalya, Arnavutluk, Tunus, Uganda, Kuzey Makedonya, Kenya ve Bulgaristan kaynaklı olduğunu tespit ettiler.

Uzmanlar, Adeniz'deki plastik atık miktarının bir milyon tonu aştığı tahmininde bulunurken, 2040 yılına kadar bu miktarın iki katına çıkabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Yapılan açıklamada Akdeniz'i kirleten ülkelerin atık imha sistemlerinin gözden geçirmesi ve denizi kirletenlere yaptırımlar uygulanması tavsiye edildi.

Video izle 07:24

Türkiye'deki balıkların yarısında mikroplastik var

dpa/TY,JD

© Deutsche Welle Türkçe

 

Önerdiğimiz linkler

Akdeniz’e her yıl yarım milyon ton plastik atık karışıyor

Oceana’nın denizlerdeki plastik atıklarla ilgili araştırmasına göre Akdeniz’in zemininde "dev çöplükler" oluşmuş durumda. WWF’e göre de Türkiye, Mısır ve İtalya’yla birlikte Akdeniz’i en çok kirleten üç ülkeden biri.  

Plastik atık ithalatı 15 yılda 173 kat arttı

Türkiye’de bir yandan plastikle mücadele devam ederken diğer yanda plastik atık ithalatı hızla artıyor. Avrupa Birliği ülkelerinden 2004 yılından bugüne kadar gerçekleşen plastik atık ihracatı 173 kat arttı.  

Yediğimiz balıkların hepsi güvenilir mi?

Türkiye balıkçılık açısından bir cennet olsa da denizlerdeki kirlilik hem balık türlerini hem de insan sağlığını tehdit ediyor. Son yıllarda yerli deniz balıkları yerini çiftlik balıkları ve ithal balıklara bırakıyor.  

Konuyla ilgili ses ve video dosyalarımız

Avrupa'dan Türkiye'ye plastik atık ihracatı 15 yılda 173 kat arttı  

Benzer içerik

Griechenland, Zypern und Israel unterzeichnen Gas-Pipeline-Abkommen EastMed

Yunanistan, Kıbrıs ve İsrail'den Doğu Akdeniz çağrısı 27.10.2020

Atina'da bir araya gelen Yunanistan, Kıbrıs ve İsrail dışişleri bakanları, Doğu Akdeniz'de oluşturdukları üçlü formatın diğer bölge ülkelerine de açık olduğunu vurguladı.

Britische Marine und Air Force eskortieren russisches Kriegsschiff Admiral Kuznet

İngiltere'den Doğu Akdeniz'de güç gösterisi 27.10.2020

İngiliz donanması, Kıbrıs Sahil Güvenliği ve bir Fransız fırkateyninin katılımıyla bölgede şimdiye kadar gerçekleştirdiği en büyük tatbikata imza attı. İngiliz komutan Kıbrıs'ın bölge için önemine vurgu yaptı.

Griechenland Athen Premierminister Kyriakos Mitsotakis und Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg

Mitsotakis: Doğu Akdeniz NATO'nun da sorunu 06.10.2020

Atina Doğu Akdeniz krizine NATO'nun daha fazla dahil olmasını istiyor. Yunanistan Başbakanı Mitsotakis, Doğu Akdeniz'deki doğal gaz anlaşmazlığının sadece üç ülke arasında değil, NATO'nun da bir sorunu olduğunu söyledi.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

Korona yalnızlığına robot çözümü

Koronavirüs salgını Japonya'da robot satışlarını artırdı. Robotlar, salgın döneminde yalnızlık çeken insanlara arkadaşlık etmesi amacıyla satın alınıyor.  

FOTO-GALERİ

Australien: Wegen der Coronakrise geparkte Flugzeuge in Alice Springs (Steve Strike)

Korona hangi havayolu şirketini ne kadar vurdu?

Korona krizinde birçok havayolu şirketi zarar etti. Seyahat kısıtlamalarının en çok vurduğu sektörde on binlerce çalışan işini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya. Peki hangi şirket ne kadar zarar etti?  