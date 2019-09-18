 Akdeniz′de doğal gaz gerginliği: Kıbrıslı Rumlardan iki şirkete yeni yetki | AVRUPA | DW | 18.09.2019

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AVRUPA

Akdeniz'de doğal gaz gerginliği: Kıbrıslı Rumlardan iki şirkete yeni yetki

Adanın Rum kesimini yöneten Kıbrıs Cumhuriyeti, Akdeniz’de doğal gaz arama faaliyetlerinde bulunan Fransa’nın Total ve İtalya’nın Eni şirketlerine bölgedeki başka parsellerde sondaj yapması için de yetki verdi.

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"Yavuz" sondaj gemisi Kıbrıs’ın doğusunda doğal gaz arama çalışmalarına başladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez bu ay ikinci sismik geminin de bölgeye gönderileceğini, gemi sayısının dörde çıkacağını açıkladı. (07.08.2019)

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye'nin Kıbrıs açıklarındaki sondaj çalışmaları konusunda AB'yi yanlı olmakla eleştirirken, AB'nin Türkiye'yi Akdeniz'deki faaliyetleri nedeniyle cezalandırmaya hazırlandığı bildirildi. (10.07.2019)

Türkiye’nin Kıbrıs açıklarında doğalgaz arama faaliyetlerini artırmasına Washington ve Kahire’den uyarı geldi. Mısır, Ankara’yı "tek taraflı eylemlerini" durdurmaya davet etti. (10.07.2019)

Kıbrıs Cumhuriyeti, adanın güneyi ile güneydoğusunu kapsayan bölgelerde doğal gaz arama faaliyetlerinde bulunmaları için iki yabancı enerji şirketine yetki verdi. Enerji Bakanı Giorgos Lakkotrypis, Fransız Total ve İtalyan Eni şirketlerine gerekli izinlerin verildiğini televizyondan açıkladı.

Uzmanlar, şu ana dek yapılan araştırmalar neticesinde Kıbrıs'ın güneyinde yaklaşık 227 milyar metreküp doğal gaz bulunduğunu tahmin ediyor. Söz konusu doğal gaz hacminin maddi karşılığının da 40 milyar euronun üzerinde olacağı belirtiliyor.

Ancak diğer yandan bu doğal gaz yatakları uzun bir süredir Türkiye ile Güney Kıbrıs arasında gerginliklere neden oluyor. Kıbrıs Cumhuriyeti'ni tanımayan Ankara, Kıbrıs Sorunu çözülmeden ve Kuzey Kıbrıs Türk yönetiminin onayı olmadan doğal gaz arama faaliyetleri yapılmasına karşı çıkıyor.

Ankara Doğu Akdeniz'de dışlanıyor

Kendi sondaj gemileri ile Kıbrıs'ın batı, güney ve doğu bölgelerinde doğal gaz arama faaliyetlerinde bulunan Türkiye, şu ana dek hem Rum kesimi, hem de üyesi olduğu Avrupa Birliği tarafından defalarca kınandı.

Kıbrıs Cumhuriyeti'nin, Doğu Akdeniz'e kıyısı olan Mısır, İsrail ve Yunanistan ile iş birliği görüşmeleri de, uluslararası alanda Türkiye'nin Kıbrıs konusunda yalnızlaştığı yorumlarına neden oluyor.

Son olarak geçtiğimiz Temmuz ayında bir araya gelen Yunanistan ve Mısır Dışişleri Bakanları, Türkiye'nin Kıbrıs Cumhuriyeti’nin egemenlik haklarını aleni bir şekilde ihlal etmesini görüştüklerini ve Ankara'dan kaynaklanan "provokasyonların durması için uluslararası hukuka saygı duyulması gerektiğini" ifade etmişlerdi.

dpa / ET,GA

© Deutsche Welle Türkçe

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