 Akdeniz′de altı ayda 1400 sığınmacı öldü | AVRUPA | DW | 03.07.2018

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AVRUPA

Akdeniz'de altı ayda 1400 sığınmacı öldü

Avrupa mülteci politikalarında nasıl bir yol izleyeceğini tartışırken, Akdeniz'de umuda yolculukları sırasında hayatını kaybedenlerin sayısı 2018'in ilk altı ayında 1400'ü aştı.

Symbolbild Rettung Flüchtlinge aus Mittelmeer (Getty Images/C. McGrath)

Bu yılın başından itibaren Akdeniz üzerinden Avrupa'ya kaçmak için yola çıkan 1405 mülteci hayatını kaybetti. Uluslararasıarası Göç Örgütü'nün (IOM) Cenevre'de yaptığı açıklamada, rakamın şu ana kadar tahmin edilenin yüzde 40 üzerinde olduğu vurgulandı. Bu rakamlara 19 ve 20 Haziran'da meydana gelen faciaların da dahil olduğu belirtildi.

Berlin'deki IOM veri analiz merkezinden Julia Black, sadece bu iki günde en az 215 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Son 4 günde 300 kişi boğuldu

Cuma günü Libya'nın başkenti Trablus'un kuzeyi açıklarında mültecileri taşıyan bir balıkçı teknesinin alabolara olması sonucu 104 kişi hayatını kaybetti. Pazar günüyse Trablus'un doğusunda benzer bir facia meydana geldi, 114 kişi yaşamını yitirdi.

IOM istatistiğinde yer almanyan son trajedideyse Pazartesi günü yaşandı ve yine Libya açıklarında bir şişme bottaki 104 kişiden, 63'ü boğularak öldü.

Migranten vor Küsten Libyens gerettet (picture-alliance/dpa/O.Calvo)

En çok kayıp Haziran'da

Göçmen örgütleri temsilcilerine göre, İtalya'nın limanlarını özel kurtarma gemilerine kapattığı geçen Haziran, Avrupa'ya kaçışlar sırasında son beş yılda en fazla ölüm vakasının yaşandığı ay oldu. BM verilerine göre Haziran'da 692 sığınmacı daha, güvenli bölgelere kaçış yolculuğunda hayatını kaybetti.

Uluslararasıarası Göç Örgütü'nün (IOM) Libya Sorumlusu Othman Belbeisi, Libya açıklarındaki ölüm vakalarının alarm verici boyuta ulaştığını söyledi.

Libya özellikle Afrika'dan Avrupa'ya deniz yoluyla ulaşmak isteyen mültecilerin kaçış rotası üzerinde bulunuyor. Othman Belbeisi, insan tacirlerinin, Avrupa'nın Akdeniz'de mültecilere yönelik politikalarını sertleştireceği yönündeki artan söylemleri nedeniyle, sığınmacıların endişelerini kendi çıkarları için kullandığını belirtiyor.

Libya Sahil Güvenlik Ekipleri Akdeniz'de pek çok mülteciyi kurtardı. Yardım örgütleri, bazı sahil güvenlik yetkililerinin insan tacirleriyle ortak çalıştığını iddia ediyor.

Libya Sahil Güvenlik Ekipleri Akdeniz'de pek çok mülteciyi kurtardı. Yardım örgütleri, bazı sahil güvenlik yetkililerinin insan tacirleriyle ortak çalıştığını iddia ediyor.

Malta Alman yardım gemisine izin vermedi

Malta'da yetkililer geçen günlerde Sea Watch 3 adlı Alman mültecileri kurtarma gemisinin limandan ayrılmasına izin vermedi. Gemi Kaptanı Pia Klemp, "Bizim limandan çıkışımız engellenirken, pek çok kişinin boğularak hayatını kaybetmesi utanç verici bir suç" dedi.  Bir diğer Alman yardım gemisi Sea Eye Örügüt'ne bağlı Seefuchs'a da limandan çıkış izni verilmedi.

Avrupa'ya Akdeniz üzerinden farklı rotalar kullanarak ulaşan kaçak gömenlerin sayısındaysa ciddi bir düşüş yaşandı. IOM'a göre bu yılın Temmuz ayında Avrupa'ya ayak basan sığınmacıların sayısı 45 bin 808'de kaldı. Geçen yılın aynı döneminde bu sayı 100 bin 923'tü.

İstatistiğe yansıyan verilere göre İtalya'ya ulaşan mültecilerin sayısı da azaldı. Buna karşın Yunanistan ve İspanya'ya ulaşanların sayısında artış gözlendi. Rapora göre İtalya'ya 1 Temmuz'a kadar ulaşan miltecilerin sayısı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 80 azalarak 16 bin 585 oldu. Yunansitan'da ise bu sayı yüzde 50'lik bir artışla 13 bin 507, İspanya'da da yüzde 140'lık bir artışla 15 bin 426'yı buldu.

dpa,afp,epd/ MK,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe 

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