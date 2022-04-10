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Akdeniz'de sığınmacıların kurtarılması için kullanılan Sea-Watch 3 kurtarma gemisi
Akdeniz'de sığınmacıların kurtarılması için kullanılan Sea-Watch 3 kurtarma gemisiFotoğraf: Francesco Ruta/Kontrolab/IPA/ABACA/picture alliance
GöçAvrupa

Akdeniz'de 200'den fazla göçmen kurtarıldı

2 saat önce

Alman yardım örgütü Sea-Watch, Akdeniz'de 200'den fazla göçmenin kurtarıldığını açıkladı. Örgüte ait "Sea-Watch 3" adlı geminin 24 saat içinde beş kurtarma operasyonu düzenlediği bildirildi.

https://www.dw.com/tr/akdenizde-200den-fazla-g%C3%B6%C3%A7men-kurtar%C4%B1ld%C4%B1/a-61424307

Alman insani yardım örgütü Sea-Watch, hafta sonundaAkdeniz'de 200'den fazla göçmenin kurtarıldığını açıkladı. Berlin merkezli örgütün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, örgüte ait "Sea-Watch 3" adlı geminin, göçmenleri boğulmadan kurtarmak için son 24 saat içinde beş kurtarma operasyonu düzenlediği bildirildi. Öte yandan, göçmenleri taşıyan bir botun batmasının ise engellenemediği ve bazı göçmenlerin hayatının kaybettiği belirtildi.

Sea-Watch'a ait kurtarma gemisi, Libya kıyıları önünde operasyonlarını sürdürüyor. Birçok Afrikalı göçmen, Libya üzerinden lastik botlarla denize açılarak AB ülkeleri olan Malta veya İtalya'nın güneyine ulaşmayı hedefliyor.

Sınır Tanımayan Doktorlar örgütüne ait olan "Geo Barents" gemisine ise iki haftalık bekleyişin ardından kurtardığı 113 göçmen ile birlikte Sicilya'ya yanaşma izni verildi. Mart ayı sonunda düzenlenen operasyonla kurtarılan göçmenlerin bugüne kadar İtalya'ya girişine izin verilmemişti. Sınır Tanımayan Doktorlar örgütünden yapılan açıklamada, "Yolculuk bu kişiler için bitmişe benzemiyor ama en azından güvendeler" denildi.

 

dpa / BÖ,ET

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