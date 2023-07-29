Akbelen'de 18 çevreci gözaltına alındı

Türkiye'nin farklı şehirlerinden Muğla'ya; maden sahasının genişletilmesi için altı gündür ağaçların kesildiği Akbelen'e gelmek isteyen sivil toplum kuruluşu üyeleri ve çevrecilerin direniş alanına girmesine izin vermeyen ve eylemcilere sert müdahalelerde bulunan Jandarma, ikisi avukat 18 kişiyi gözaltına aldı.

Jandarma ayrıca, ağaç kesiminin devam ettiği, Milas ilçesine bağlı İkizköydeki Akbelen Ormanı'nda, Cumartesi günü sabah saatlerinde protestocuları tazyikli suyla bölgeden uzaklaştırmaya çalıştı. Bölgeye giden tüm yolları kapatan Jandarma, Limak Holding ve IC Holding ortak iştiraki YK Enerji'nin kömür maden sahasını genişletmek için ağaç kesimine karşı bölge halkının ve çevrecilerin protesto eylemlerine engel olmaya çalışıyor.

Çevreciler, Akbelen Ormanı'nın yok edilmesine karşı mücadeleye devam ediyor Fotoğraf: ANKA

Haber Ajansı ANKA'ya konuşan çevreci Haluk Özsoy, güvenlik güçlerinin hukuka aykırı bir biçimde eylem alanını abluka altına aldığını dile getirerek, "Bu, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne göre de anayasal olarak da en büyük suçlardan biri. Orada, Jandarma kendi inisiyatifi ile hapsetti arkadaşlarımızı bir alana. Kestiler, her yeri kestiler. Şirketi korumak için ellerinden ne geliyorsa yapıyorlar. Arkadaşlarımıza biber gazları sıktılar. Her yeri Akbelen'e çevireceğiz. Bütün Türkiye, Akbelen olacak… Hiçbir hukuki yanı yok, hiçbir tutar yanı yok bu işin" ifadelerini kullandı.

Eylemlere katılan bir İkizköylü ise "Duyun sesimizi. Türkiye, bizim sesimizi duyun. Bizi işgal ettiler, yok ettiler. Biz nereye gideceğiz? Biz Türkiye vatandaşıyız. Duyun sesimizi" diyerek tepkisini dile getirdi.

ANKA / ET,SÖ

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