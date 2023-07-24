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Akbelen Ormanı'nda ağaç kesimine başlandı

4 saat önce

Muğla İkizköy'deki Akbelen Ormanı'nda ağaç kesimine başlandı. Halk, maden sahasının genişletilmesi amacıyla ormanın yok edilmesine karşı iki yıldır nöbette.

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Köylüler orman için iki yıldır direniyor
Köylüler orman için iki yıldır direniyorFotoğraf: ANKA

Muğla İkizköy'deki kömür maden sahasının genişletilmesi çalışmalarına karşı Akbelen Ormanı'nı korumak için vatandaşların iki yıldır sürdürdükleri doğa nöbeti alanına bu sabaha karşı saat 05.30'da çok sayıda jandarma ekibi ve TOMA'lar sevk edildi.

Milas'a bağlı İkizköy'de bulunan Akbelen Ormanı'nda Limak Holding ve IC Holding ortak iştiraki YK Enerji'nin kömür maden sahasını genişletmek için ağaç kesimine karşı bölge halkının mücadelesi sürüyor. Akbelen Ormanı’nda açılmak istenen kömür madenine karşı köylüler, 2019'dan beri mücadele ediyor.

İkizköy direnişçilerinden Hasan Yorulmaz, "Kesim motorları ile Akbelen Ormanı'na girildi. Ve çamları kesmeye başladılar" dedi.

Yorulmaz, "Sabahın saat 05.30'unda, bir sürü askeri araç, bir sürü jandarma ile kesim motorları ile Akbelen Ormanı'na girildi. Ve çamları kesmeye başladılar. Bizleri de ormana sokmamak için ellerinden geleni yaptılar. Ben herkesten, doğaseverlerden, yurdunu seven insanlardan buraya destek bekliyorum" diye konuştu.

Akbelen Ormanı direnişçilerinden Esra Işık ise, "Bu vicdansızlıktır. Hepsine söylüyorum: Köyde doğmadınız mı, köy ne demek bilmiyor musunuz? Ne olur çıkın gelin" diye tepki gösterdi.

ANKA/TY,EC

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