Akaryakıt ve doğalgazda ÖTV'ye zam

Akaryakıt üzerinden alınan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tutarlarında yapılan düzenlemeler, Cumhurbaşkanı kararıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan karara göre, düzenleme öncesi benzinde litre başına 2,52 TL olan ÖTV tutarı 7,52 TL'ye; motorinin litresinden alınan 2,05 TL'lik ÖTV tutarı ise 7,05 TL'ye yükseltildi. LPG otogazdan alınan litre başı ÖTV tutarı 5,77 TL olarak belirlendi.

Karara göre; uçak benzini, jet yakıtı ve hafif yağlardan ÖTV alınmamaya devam edilecekken, karar, Resmi Gazete'de yayınlanarak bugün itibarıyla yürürlüğe girdi.

AKP'li Külünk: Kirli bir operasyon

AKP'nin İstanbul eski milletvekili ve AKP Merkez Karar ve Yürütme Kurulu (MKYK) üyesi Metin Külünk, ÖTV'ye yapılan zamma Twitter üzerinden tepki gösterdi. Külünk paylaşımında Resmi Gazete'de yayınlanan kararın, 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilen darbe girişiminin yıl dönümüne denk gelmesine dikkat çekerek, kararın yıl dönümü nedeniyle ülke genelinde okunan selalarla aynı vakitte yayınlanmasını "kirli bir operasyon" olarak değerlendirdi.

Külünk mesajında, "Ayrıca bu zammın enflasyonu körükleyeceği gerçeğinin göz ardı edilmesinin üzerinde de ayrı düşünmek gerekiyor" dedi.

Muhalefetten ÖTV zammına tepki

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, akaryakıtta ÖTV'ye getirilen zammın tüm sektörlerde maliyetleri artıracağı için yeni zamlarda domino etkisi yaratacağına dikkat çekti.

Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan Akın, yapılan son ÖTV zammıyla benzinin litre fiyatının 35 TL'ye, motorinin fiyatının ise 33,5 TL'ye yükseldiğini ifade etti. "Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarını belirleyici olan brent petrolün uluslararası piyasalarda son aylarda neredeyse yüzde 40 oranında düşmesine karşın iktidarın imza attığı söz konusu fahiş ÖTV zammı ne uluslararası konjonktürle ne de dünyadaki gelişmelerle açıklanabilir" diyen Akın, ÖTV'ye gelen zamla ilgili "doğrudan AK Parti iktidarının neden olduğu ekonomik krizde acı reçetenin vatandaşa verildiğinin açık bir göstergesidir" ifadesini kullandı.

Akın aynı zamanda ÖTV'deki artışın KDV’yi de artırması nedeniyle vatandaşa litre başına "en az 6 TL" olarak yansıyacağını belirtti. Akın, "Buna göre ortalama 50 litre büyüklüğündeki bir deponun maliyeti ÖTV zammının ardından 300 lira daha yüksek olacak" dedi.

Dolmuşçular artan akaryakıt fiyatlarından şikayetçi To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Doğalgaza da ÖTV zammı geldi

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla ayrıca doğalgaz üzerinden alınan ÖTV'ye de zam geldi. Buna göre, ÖTV tutarı standart metreküp başına doğalgazda 0,0747 TL, motorlu taşıtlarda yakıt olarak kullanılan doğalgazda ise metreküp başına 2,7944 TL oldu.

Doğalgazda bir önceki ÖTV oranı standart metreküp başına 0,0230 TL, motorlu taşıtlarda yakıt olarak kullanılan doğalgazda ise 0,8599 TL olarak belirlenmişti.

Vergi uzmanı Ozan Bingöl konuyla ilgili Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda "konutlarda kullanılan doğalgazda da ÖTV üç katına çıkarılmıştır" dedi ve doğalgazdaki Katma Değer Vergisi'nin (KDV) geçen haftalarda yüzde 20'ye çıkartıldığını hatırlattı.

ÖTV'ye getirilen zamlar üzerine Twitter üzerinden yaptığı paylaşımla tepkisini dile getiren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Geçtiğimiz hafta yapılan zamlarla, yeni maaşlar daha yatmadan erimişti. Dün gece itibariyle, eski maaşları da yemeye başladılar" dedi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Sayın Mustafa Destici de zamlara Twitter üzerinden yaptığı açıklamayla tepki göstererek, "Akaryakıt ürünlerinden alınan ÖTV'nin yüzde 200 üzeri yükseltilmesi kabul edilebilir ve hakkaniyetli değildir" dedi.

Destici, "Ekonominin şoför mahallinde oturanlar kolaycılığa kaçarak, çözümü dolaylı vergilerde bulup faturayı dar gelirli ve üretici ile yüksek gelirlinin sırtına aynı oranda yüklememelidir. Bu doğru ve hakça değildir. Ayrıca bugüne dek yapılan tüm iyileştirmeleri de değersiz kılmaktadır" açıklamasında bulundu.

ANKA, DHA, DW / DÇÜ, HT

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