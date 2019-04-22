Akar'dan Kılıçdaroğlu savunması: Yapılan yorumlar akıl dışı

TBMM'nin açılışının 99'uncu yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla özel gündemle toplanan Meclis Genel Kurulu çıkışında gazetecilerin sorularını cevaplayan Akar, Ankara'nın Çubuk ilçesinde geçen Pazar günü yaşanan olayla ilgili şu açıklamada bulundu:

"Bunu açıkça, bir kez daha tekrarlıyorum; etrafta yüzlerce, binlerce insan var. Bunlar terörist değil, tamamının saldırgan olması mümkün değil. Bunlar köyün halkı, Çubuklular. 'Mesaj, tepki' dediğim şey insanların söylediği, 'Şehitlerimizin kanı yerde kalmasın', 'terörü bitirin' ve buna benzer ifadeleridir. Biz de buna karşı 'Evet, tamam, mesajınızı aldık, çalışmalarımız dağda, tepede terörle mücadelemizi sürdürüyoruz. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz devam edecek' dedik. Başka türlü yorumları yapanları insafa, aklıselime, empati yapmaya, sağduyulu, vicdanlı olmaya davet ediyorum. Burada bu kadar zorlama, akıl dışı bir yorum yapmak gerçekten akıllara zarar."

Akar, "Bizim oradaki amacımız Sayın Kılıçdaroğlu'nun bir süredir kalmakta olduğu evden bir an önce, sağ salim ayrılmasını sağlamak, güvenliği, sükûneti sağlamak, halkı teskin etmek, dağıtmak" diye ekledi.

Olay yerinde yaptığı açıklamanın başka bir amacı olmadığını ifade eden Akar, "Başka bizim ne amacımız olabilir? Yani biz Sayın Kılıçdaroğlu'na vurulmasını tasvip mi ediyoruz? Bunu mesaj mı kabul ediyoruz? Böyle bir şey olabilir mi" dedi. Akar, "Niyetim ve maksadım çok açıktı. Bunu zorlamak en hafif tabiri ile ahlaki bir sorun. Buradan bir şeyi beklemeyi, devşirmeye çalışmayı şiddetle reddediyorum. Sayın Kılıçdaroğlu'na tekrar geçmiş olsun diyorum, olayı şiddetle kınıyorum, yargının da bu kişilere gereğini yapacağını inanıyorum. Diğer taraftan olaydan bütün Çubuk halkının da sorumlu tutulmaması gerektiğini belirtiyorum" diye konuştu.

Kaymakamlıktan açıklama

Çubuk ilçesi kaymakamlığı da yazılı bir açıklama yaparak saldırı öncesi yaşananlarla ilgili "bilgi kirliliğini" gidermek için Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu.

Kaymakamlığın hesabından yapılan açıklamada, "İlçemizde şehidimizin cenaze töreninde yaşanan olaylarla ilgili olarak yaşanan bilgi kirliliği konusunda Kaymakamlığımızın adının geçmesi üzerine açıklama yapılması gereği duyulmuştur. Cenaze töreninin olduğu alanda Sayın Milli Savunma Bakanımızı beklerken Sayın CHP Genel Başkanı da gelmiş ve o anda spontane olarak karşılanmıştır. Özel olarak bilgi dahilinde planlı bir karşılama olmadığı gibi gelişinden gelişi anında bilgimiz olmuştur" denildi.

Kaymakamlık, "Şehit ailemizle de önceden olduğu gibi tekrar taziye çadırında az önce yaptığımız görüşmede Sn. CHP Genel Başkanının gelişinden kesinlikle bilgilerinin olmadıklarını ve artık şehidimize dua etmek istediklerini iletmişlerdir" diye ekledi.

DW,DHA/CÖ,GA

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