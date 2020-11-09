 Akar: S-400′ler konusunda ABD ile görüşmeye hazırız | TÜRKİYE | DW | 12.11.2020

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TÜRKİYE

Akar: S-400'ler konusunda ABD ile görüşmeye hazırız

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya'dan satın alınan S-400'lerin planlandığı şekilde kullanılacağını, ancak ABD'nin kaygıları konusunu görüşmeye de hazır olduklarını söyledi.

Rusya'dan satın alınan S-400 hava savunma sistemleri geçen ay Sinop açıklarında test edilmişti.

Rusya'dan satın alınan S-400 hava savunma sistemleri geçen ay Sinop açıklarında test edilmişti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya'dan satın alınan S-400 hava ve füze savunma sisteminin kontrol ve hazırlıklarına planlandığı şekilde devam edildiğini belirterek "Bazı NATO üyelerinde mevcut olan S-300 sistemi NATO İttifakı içinde nasıl kullanılıyorsa, S-400 sistemi de bizde aynı şekilde kullanılacaktır" dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Milli Savunma Bakanlığının 2021 yılı bütçesine ilişkin sunum yapan Akar, konuşmasında S-400'lerle ilgili olarak ABD ile görüşmelere hazır oldukları mesajını da verdi.

Akar, ABD’nin teknik anlamda S-400 ve F-35’lerin uyumluluğu konusundaki kaygısını ele almaya hazır olduklarını belirterek, ortak bir çalışma grubu oluşturulması teklifinin halen masada olduğunu kaydetti.

"Kaygıları ele almaya hazırız"

Türkiye'nin F-35 programının sadece bir müşterisi değil aynı zamanda ortağı olduğuna vurgu yapan Akar, "F-35 teknolojisinin güvenliği ABD için olduğu kadar Türkiye için de önemlidir. ABD'nin teknik anlamda S-400 ve F35'lerin uyumluluğu konusundaki herhangi bir kaygısını ele almaya hazırız. Bu kapsamda ortak çalışma grubu teklifimiz halen masadadır" şeklinde konuştu.

Doğu Akdeniz konusunda "Türkiye’yi Ege Denizi’nde karasularına ve Doğu Akdeniz’de Antalya körfezine hapsetme çabalarına karşı durmaya kararlılıkla devam edileceğini" söyleyen Akar, bölgede hiçbir oldubittiye izin vermeyeceklerini vurguladı.

"TSK ortak barış gücünde yer alacak"

Dağlık Karabağ'da Ermenistan, Azerbaycan ve Rusya arasında varılan anlaşmaya da değinen Savunma Bakanı, Türkiye'nin anlaşmanın uygulanmasını gözetmek ve denetlemek üzere ortak barış gücünde yer alacağını kaydetti.

15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrasında Gülen yapılanmasına dahil oldukları gerekçesiyle ihraç edilen personelle ilgili bilgi veren Akar, TSK'dan toplam 20 bin 571 personelin ihraç edildiğini, ortaya çıkan personel ihtiyacını karşılamak üzere 23 Ekim 2020 itibarıyla toplam 95 bin 911 personelin temin edildiğini bildirdi.

DW/BK,SSB

© Deutsche Welle Türkçe

 

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