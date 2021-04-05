 Akar: Bağımsız yargının gereğini yapacağına inancımız tam | TÜRKİYE | DW | 05.04.2021

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TÜRKİYE

Akar: Bağımsız yargının gereğini yapacağına inancımız tam

Milli Savunma Bakanı Akar 104 emekli amiralin yazdığı Montrö bildirisine ilişkin bir açıklama yaptı. Akar "Yargının gereğini yapacağına inancımız tamdır" ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 104 emekli amiralin imzaladığı "Montrö bildirisine" tepki gösterdi. Akar "Bu bildirinin demokrasimize zarar vermekten, Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin moral ve motivasyonunu olumsuz etkilemekten ve düşmanlarımızı sevindirmekten başka bir işe yaramadığı açıktır" dedi.

Akar bugün Türkiye Emekli Subaylar Derneği (TESUD) ve Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) Başkan ve yönetim kurulu üyelerini Milli Savunma Bakanlığı'nda kabul etti.

Kabul sırasında yaptığı konuşmada Akar "Anayasada tanımlandığı şekliyle Türkiye Cumhuriyeti Devleti demokratik, laik, sosyal bir hukuk devletidir. Bağımsız Türk yargısının gereğini yapacağına inancımız tamdır" diye konuştu.

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104 emekli amiralin imzaladığı bildiriye tepkiler sürüyor. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül "Vesayetçi zihniyetin muvaffak olması mümkün değildir" dedi.

"103 amiralden Montrö bildirisi" başlıklı bildiriye imza atan 10 emekli amiral gözaltına alındı. Bildiriye imza atan emekli askerlerin lojman ve koruma hakları iptal edildi.

CHP ve İYİ Parti'den yapılan açıklamalarda hükümetin emekli amirallerin bildirisine gösterdiği tepki eleştirildi, iktidarın "mağduriyet" yaratmaya çalıştığı savunuldu. Kılıçdaroğlu, "Bu sahte gündemler tutmaz" dedi.

Amirallere "hırs, ihtiras ve haset" suçlaması

"Türk Silahlı Kuvvetleri kişi veya kişilerin hırsı, ihtiras ve şahsi emellerine araç yapılamaz" diyen Akar "Türk Silahlı Kuvvetleri asil milletimizin sevgisi, güveni ve duasından aldığı ilhamla iç-dış her türlü fitne, fesat ve yıkıcı girişime rağmen gücüne güç katmakta, üzerine düşen görevleri başarıyla yerine getirmektedir" diye konuştu.

Akar konuşmasında "Kara, Deniz ve Hava kuvvetleri ile bir bütün olan Türk Silahlı Kuvvetlerinin başarılarını görmeyen, görmek istemeyen hırs, ihtiras ve haset ile körleşenlerdir" ifadelerini kullandı.

Savunma Bakanı Akar "Sultan Alparslan'dan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e kadar binlerce yıllık şanlı tarihimizden süzülüp gelen milli, manevi ve mesleki değerler ile asil milletimizin bağrından çıkan ve Peygamber ocağı olarak da bilinen Türk Silahlı Kuvvetleri, Atatürk’ün de belirttiği gibi akıl ve bilimin ışığında, Anayasa çerçevesinde, yasalar ve Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleri doğrultusunda, sıralı amir ve komutanların emir ve komutasında, milletinin emrinde, görev ve sorumluluklarının bilincinde, daima görevinin başındadır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

DW/ EC, SSB

© Deutsche Welle Türkçe

 

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