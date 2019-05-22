Akar: ABD yaptırımlarına yönelik hazırlık yapılıyor

Yazılı ve görsel basının Ankara temsilcileri ile bir araya gelen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya'dan alınacak S-400 hava savunma sistemi konusunda ABD ile yaşanan gerilimle ilgili açıklamalar yaptı. Akar, Türkiye ile ABD arasında S-400'ler konusundaki görüşmelerde bir iyileşme gözlemlediğini, ancak ABD'den gelebilecek olası yaptırımlara da hazırlanıldığını ve tüm seçeneklerin göz önünde bulundurulduğunu söyledi.

ABD Kongresi daha önce S-400'lerin teslimatı halinde, kısa adı CAATSA olarak bilinen, "ABD'nin Hasımlarına Yaptırımlar Yoluyla Karşı Koyma Yasası"nı devreye sokma tehdidinde bulunmuştu. Söz konusu yasa Rus savunma sanayisiyle ticaret yapan şirketlere yaptırım öngörüyor.

Savunma Bakanı Hulusi Akar S-400'lerle ilgili bazı TSK personelinin "Rusya'ya eğitime gittiği"ne yönelik haberlere de değinerek Rusya'ya personel gönderildiğini doğruladı.

"Patriot teklifini inceliyoruz"

Türkiye'nin F-35 programı konusundaki sorumluluklarını yerine getirdiğini belirten Hulusi Akar, bu nedenle programın devam etmesi beklentisi içinde olduklarını kaydetti. Akar, Türkiye'nin ABD'li Raytheon Co. şirketinin ürettiği Patriot füze savunma sistemlerini satın alabilmek için sunulan teklifi de incelediğini belirtti. Akar, Ankara ve Washington'un ABD'li yetkililerin son teklifiyle ilgili fiyat, teknoloji transferi ve ortak üretim konularında çalıştıklarını ifade etti.

Türkiye ile ABD, Türkiye'nin Rusya'dan alacağı S-400 hava savunma sistemi konusunda uzun süredir gerginlik yaşıyor. Washington yönetiminden Türkiye'nin S-400 satın alması halinde F-35 jetlerinin Türkiye'ye teslimatının dondurulması yönünde sık sık açıklamalar yapılıyor.

"Washington Ankara'ya mühlet verdi"

Akar'ın açıklaması öncesinde CNBC'de yayınlanan haberde, Türkiye'nin Rusya'dan satın almayı planladığı S-400 füze savunma sistemleriyle ilgili gerginlikte Washington yönetiminin Ankara'ya Haziran'ın ilk haftasının sonuna kadar mühlet verdiği iddia edilmişti. Haberde ABD'nin Türkiye'den, Amerikan Patriot hava savunma sistemleri için anlaşmayı kabul etmek ya da S-400 alım anlaşmasına bağlı kalıp Amerikan yaptırımlarına maruz kalmak arasında seçim yapmasını beklediği iddiasına yer verildi.

CNBC'nin haberine göre Türkiye'nin S-400 anlaşmasını Haziran ayının ilk haftasının sonununa kadar iptal ederek ABD yapımı Patriot füze savunma sistemi almaya razı olmaması halinde, F-35 savaş uçakları programından çıkarılması, taahhüt edilen 100 F-35 savaş uçağının teslimatının iptali, ABD yaptırımları ve NATO'da olumsuz sonuçlar gündeme gelebilecek.

DW, Reuters / HT, BK

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