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Akademi Ödülleri

Kısaca Oscar adıyla bilinen Akademi Ödülleri, sinema sanatının en prestijli ödülü. Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi (Academy of Motion Picture Arts and Sciences) tarafından, yılda bir kez verilmektedir.

DW Türkçe'nin Oscar ile ilgili aktardığı haber, yorum ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.

25.04.2021 Producers Peter Spears, Frances McDormand, Chloe Zhao, Mollye Asher and Dan Janvey, winners of the award for best picture for Nomadland, pose in the press room at the Oscars, in Los Angeles, California, U.S., April 25, 2021. Chris Pizzello/Pool via REUTERS

93'üncü Oscar ödülleri sahiplerini buldu 26.04.2021

Chloe Zhao'nun yönetmenliğini yaptığı Nomadland En İyi Yönetmen ve En İyi Film dahil üç dalda Oscar kazandı. Zhao, En İyi Yönetmen dalında Oscar kazanan ikinci kadın oldu.

Beyonce accepts the award for best R

Taylor Swift ve Beyonce Grammy’de tarih yazdı 15.03.2021

ABD'de, müzik dünyasının en prestijli ödülü olarak bilinen Grammy Ödülleri sahiplerini buldu. Kadın sanatçıların damga vurduğu ödül töreninde rekorlara imza atıldı.
76th Golden Globe Awards - Show - Beverly Hills, California, U.S., January 6, 2019 - Jeff Bridges accepts the Cecil B. deMille Award. Paul Drinkwater/NBC Universal/Handout via REUTERS For editorial use only. Additional clearance required for commercial or promotional use, contact your local office for assistance. Any commercial or promotional use of NBCUniversal content requires NBCUniversal's prior written consent. No book publishing without prior approval. No sales. No archives.

Jeff Bridges, lenf kanseri olduğunu duyurdu 20.10.2020

Oscarlı aktör Jeff Bridges, Twitter hesabından lenf kanseri olduğunu açıkladı. Bridges hastalığın seyrine yönelik öngörülerin ise olumlu olduğunu belirtti.

Mars ulusal marşı hazır: Bu çölü canlandırın! 26.08.2020

Opera sanatçısı Oscar Castellino, Mars Society’nin görevlendirmesiyle Mars ulusal marşını hazırladı. Bu yaz özellikle üç ülkenin Mars misyonları nedeniyle marş yeniden gündemde. Sanatçı marşın yüzlerce yıl boyunca söylenmesini ve geleceğin insanlarına ilham ve umut vermesini istiyor.
ARCHIV - 25.02.2007, USA, Los Angeles: Der italienische Filmkomponist und Dirigent Ennio Morricone zeigt bei der 79. Oscar-Verleihung seine Trophäe. Der für seine Filmmusiken berühmte italienische Komponist Morricone ist tot. Er sei im Alter von 91 Jahren gestorben, wie ein Anwalt der Familie bestätigte. Foto: Paul_Buck/epa/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

Roma’da konser salonuna Morricone’nin adı verildi 17.07.2020

Roma’daki Parco della Musica konser salonunun ismi değiştirilerek, salona geçen hafta hayata veda eden müzik filmlerinin efsane bestecisi Morricone’nin ismi verildi.

US-Israeli actress Natalie Portman arrives for the 92nd Oscars at the Dolby Theatre in Hollywood, California on February 9, 2020. (Photo by Robyn Beck / AFP)

Türkiye'de sinema sektöründe kadınlara fırsat eşitliği yok 12.02.2020

Oscar ödül töreninde kadın yönetmenlerin aday gösterilmemiş olması, sinema sektöründe kadınların görünürlüğü sorununu gündeme taşıdı. DW Türkçe, görüştüğü farklı isimlerle Türkiye’deki durumu mercek altına aldı.

DW Haber - 10.02.2020 10.02.2020

Kadın cinayetlerinde adil yargılama ve caydırıcı cezalar için mücadele sürüyor. İdlib'te 5 Türk askeri hayatını kaybetti. TBMM’ye sunulan yeni bankacılık yasası teklifi sektörde huzursuzluk yarattı. HDP'li seçilmiş belediye başkanı Mızraklı'nın yargılanmasına devam edildi. CDU'da siyasi deprem yaşanıyor. "Sabine" kasırgası hayatı felç etti. En iyi film Oscar'ını Güney Kore yapımı "Parazit" aldı.

FILE - In this June 28, 1969, file photo, actor Peter Fonda says that he speaks only for himself during an interview in Los Angeles. He added: As for my generation, it was time they started doing their own speaking. There has been too much of the 'silent majority'--at both ends of the generation gap. Fonda, the son of a Hollywood legend who became a movie star in his own right both writing and starring in counterculture classics like “Easy Rider,” has died. His family says in a statement that Fonda died Friday morning at his home in Los Angeles. He was 79. (AP Photo) |

"Easy Rider" Peter Fonda hayatını kaybetti 17.08.2019

Kült film "Easy Rider" ile üne kavuşan ABD'li oyuncu Peter Fonda 79 yaşında hayatını kaybetti. Fonda'nın akciğer kanserine bağlı solunum yetmezliği nedeniyle öldüğü açıklandı.
HOLLYWOOD, CALIFORNIA - FEBRUARY 24: Cast and crew of 'Green Book' accept the Best Picture award onstage during the 91st Annual Academy Awards at Dolby Theatre on February 24, 2019 in Hollywood, California. Kevin Winter/Getty Images/AFP == FOR NEWSPAPERS, INTERNET, TELCOS & TELEVISION USE ONLY ==

Oscarlar'da "Green Book" sürprizi 25.02.2019

91'inci Oscar Ödül Töreni’nde "Green Book" en iyi film seçilerek sürpriz yarattı. En İyi Yönetmen Oscar’ı "Roma"yı çeken Alfonso Cuarón’a giderken, Olivia Colman ve Rami Malek en iyi başrol oyuncusu ödüllerini aldılar.
Sep. 11, 2006 - Augusta, Georgia, U.S. - The Oscar statuette is the PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY - ZUMAa80_ 20060911_baf_a80_001 Copyright: xAlbertxWatsonx Sep 11 2006 Augusta Georgia U S The Oscar Statuette IS The PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY ZUMAa80_ 20060911_baf_a80_001 Copyright xAlbertxWatsonx

Oscarlar sahiplerini buluyor 24.02.2019

91'inci Oscar Ödülleri bu gece sahiplerini buluyor. 10’ar dalda aday gösterilen "Roma" ve "Sarayın Gözdesi" filmleri bu yılki Akademi Ödülleri’nin favorileri.
An Oscar Statuette at the 88th Academy Awards Nominees Luncheon at The Beverly Hilton hotel on Monday, Feb. 8, 2016, in Beverly Hills, Calif. (Photo by Danny Moloshok/Invision/AP)

Oscarların favorileri Roma ve The Favourite 22.01.2019

24 Şubat’ta düzenlenecek törenle verilecek Oscar Ödülleri’nin adayları açıklandı. Oscar’ın bu yıl favorileri arasında gösterilen Roma ve The Favourite aralarında En İyi Filmin de bulunduğu 10 dalda aday oldu.

ARCHIV - US-Schauspieler Kevin Spacey spricht am 24.09.2017 beim Unternehmensgründer- und Investorentreffen Bits & Pretzels in München (Bayern). (zu dpa «Weiterer Schauspieler erhebt Vorwürfe gegen Kevin Spacey» vom 01.11.2017) Foto: Matthias Balk/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Kevin Spacey mahkemeye çıkıyor 07.01.2019

Oscar ödüllü oyuncu Kevin Spacey genç bir erkeği taciz ettiği iddiasıyla bugün hakim karşısına çıkıyor. Spacey iddialar üzerine başrolünü üstlendiği House of Cards dizisinin kadrosundan çıkarılmıştı.

76th Golden Globe Awards - Show - Beverly Hills, California, U.S., January 6, 2019 - Rami Malek, winner of Best Actor - Motion Picture, Drama, accepts his award. Paul Drinkwater/NBC Universal/Handout via REUTERS For editorial use only. Additional clearance required for commercial or promotional use, contact your local office for assistance. Any commercial or promotional use of NBCUniversal content requires NBCUniversal's prior written consent. No book publishing without prior approval. No sales. No archives.

76'ncı Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu 07.01.2019

Oscar'ın habercisi Altın Küre Ödülleri Los Angeles'taki törenle sahiplerini buldu. Bohemian Rhapsody en iyi film, The Americans ise en iyi dizi seçildi. Jeff Bridges, Yaşam Boyu Başarı ödülüyle onurlandırıldı.

NEW YORK, NY - SEPTEMBER 26: Kevin Hart at BUILD SERIES on September 26, 2018 in New York City. PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright: xDiegoxCorredor/MediaPunchx

Komedyen Kevin Hart Oscar Ödül Töreni'ni sunmayacak 07.12.2018

ABDli komedyen Kevin Hart Oscar Ödül Töreni'ni sunmaktan vazgeçtiğini açıkladı. Hart sosyal medyada eşcinselleri hedef alan paylaşımları nedeniyle eleştirilmişti.

İtalyan yönetmen Bernardo Bertolucci hayatını kaybetti 26.11.2018

Ünlü İtalyan yönetmen Bernardo Bertolucci 77 yaşında hayata gözlerini yumdu. Paris'te Son Tango, Son İmparator gibi filmlerin Oscar Ödüllü yönetmeni bir süredir kanser tedavisi görüyordu.
May 22, 2018. Actor Morgan Freeman speaks at the PEN America Literary Gala in New York, U.S., May 22, 2018. REUTERS/Lucas Jackson

Freeman taciz iddialarını geri çevirdi 27.05.2018

Ünlü aktör Morgan Freeman taciz suçlamasıyla yüzleştirilen Weinstein gibi diğer kişilerle bir tutulmaması gerektiğini söyledi. 80 yaşındaki oyuncu kadınlar tarafından söz ve elle taciz etmekle suçlanıyor.
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