Kısaca Oscar adıyla bilinen Akademi Ödülleri, sinema sanatının en prestijli ödülü. Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi (Academy of Motion Picture Arts and Sciences) tarafından, yılda bir kez verilmektedir.

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