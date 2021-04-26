Yeni DW'nin beta sürümüne herkesten önce göz atın. Görüşünüzü bize bildirerek yeni DW'yi daha da geliştirmemize yardımcı olabilirsiniz.
Kısaca Oscar adıyla bilinen Akademi Ödülleri, sinema sanatının en prestijli ödülü. Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi (Academy of Motion Picture Arts and Sciences) tarafından, yılda bir kez verilmektedir.
DW Türkçe'nin Oscar ile ilgili aktardığı haber, yorum ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.
Opera sanatçısı Oscar Castellino, Mars Society’nin görevlendirmesiyle Mars ulusal marşını hazırladı. Bu yaz özellikle üç ülkenin Mars misyonları nedeniyle marş yeniden gündemde. Sanatçı marşın yüzlerce yıl boyunca söylenmesini ve geleceğin insanlarına ilham ve umut vermesini istiyor.
Kadın cinayetlerinde adil yargılama ve caydırıcı cezalar için mücadele sürüyor. İdlib'te 5 Türk askeri hayatını kaybetti. TBMM’ye sunulan yeni bankacılık yasası teklifi sektörde huzursuzluk yarattı. HDP'li seçilmiş belediye başkanı Mızraklı'nın yargılanmasına devam edildi. CDU'da siyasi deprem yaşanıyor. "Sabine" kasırgası hayatı felç etti. En iyi film Oscar'ını Güney Kore yapımı "Parazit" aldı.