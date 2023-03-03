Akşener'in çıkışı sonrası partiler olağanüstü toplanıyor

İYİ Parti lideri Akşener'in, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun adaylığını isteyen altılı masayı ağır sözlerle eleştirip Yavaş ve İmamoğlu'nu göreve davet etmesinin ardından Ankara karıştı. Beş lider yarın 17.00'de buluşacak.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in altılı masayı devirerek Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu göreve çağırmasının ardından Ankara karıştı.

Akşener, altılı masa liderlerini, dün yapılan toplantıda CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığını dayatmaya çalışmakla suçlamış ve "noter masasında" yer almayacaklarını belirtmişti.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Akşener'in açıklamaları sonrasında gazetecilerin konuyla ilgili soruların, "Hiç meraklanmayın, tüm taşlar yerine oturacak" yanıtını verdi. Kılıçdaroğlu, bundan sonrası için görüşlerinin sorulmasını üzerine de "Yolumuza devam ediyoruz arkadaşlar" demekle yetindi.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da Twitter hesabından "Asla umutsuz olmayın. Halkımız ve yitirdiklerimizin yüzü suyu hürmetine hep birlikte öyle bir tarih yazacağız ki. Gİ-DE-CEK-LER" ifadelerini kullandı.

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen'den de bir açıklama geldi. Ekmen, "Nezaket, letafet, saygı, özsaygı en önemlisi hakikate sadakat yoksa gerisini konuşmaya gerek var mı?" paylaşımında bulundu.

AKP'li Turan'dan Davutoğlu'na "KK'nın gölgesi" eleştirisi

AKP'den ise ilk yorum, Grup Başkanvekili ve Çanakkale milletvekili Bülent Turan'dan geldi. Turan, Twitter hesabından Kılıçdaroğlu'na yönelik "12 ayda, 12 toplantıda en yakın ortağını, kendi belediye başkanlarını ikna edememiş; milletimizi mi ikna edecek?!” paylaşımı yaptı.

Turan, Gelecek Partisi Genel Başkanı, eski AKP'li başbakanlardan Ahmet Davutoğlunu da hedef alarak "En acınası da 'selamıyla Anadolu'yu ayağa kaldıracağını' zanneden Altılı Masa'daki küçük partilerin, iki milletvekili için Kılıçdaroğlu'nun adaylığından başka vizyonlarının/söylemlerinin olamaması.. Erdoğan'ın yanında baş üstünde olmayı bırakıp Kemal Kılıçdaroğlu'nun gölgesi olmaları" ifadelerini kullandı.

5 lider yarın Saadet Partisi ev sahipliğinde bir araya gelecek

Akşener'in Kılıçdaroğlu'nun adaylığını reddederek Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nu aday olmaya çağırmasının ardından diğer partilerde olağanüstü toplantı hazırlıkları başladı.

Saadet Partisi'nden yapılan açıklamada, "Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde Liderler 4 Mart Cumartesi 17.00'da bir araya gelecektir" denildi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun yarın TSİ 11.00'de genel başkan yardımcılarını toplantıya davet ettiği, toplantıda Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı konusunun masaya yatırılacağı bildirildi.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Merkez Yürütme Kurulu da gelişmeleri değerlendirmek üzere yarın 14:00’te olağanüstü toplanacak.

Akşener'in açıklamalarından hemen önce Twitter hesabından bir paylaşım yapan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Mansur Yavaş'ı sahaya davet etme zamanı geldiğini belirterek Pazar günü Ankara Büyükşehir Belediyesi önünde toplanmaya çağırmıştı.

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