Akşener sadece aday için mi masadan kalktı, CHP ne diyor?

Meral Akşener, partisinin Kılıçdaroğlu'nun adaylığına ikna olmaması üzerine altılı masadan kalktı. DW Türkçe'ye konuşan İYİ Parti kurmayları, "tek gerekçe bu değil" derken bunun bir sürecin sonunda yaşandığını söyledi.

13 aydır çalışmalarını yürüten ve ittifak olarak yola devam etme kararı alan Altılı Masa, İYİ Parti'nin Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını kabul etmemesi üzerine dağıldı. Akşener'in Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a yaptığı çağrıya olumsuz yanıt verilmesi sonrasında Pazartesi günü toplantıya katılmama eğilimde olduğu belirtiliyor.

Altılı masanın 2 Mart'ta yaptığı toplantıda "ortak adayı" ilk kez isimlendirerek konuşması ve ardından da Kemal Kılıçdaroğlu isminde beş parti uzlaşırken İYİ Parti'nin itiraz ederek masadan kalkması Ankara'da tüm dengeleri de değiştirdi.

Akşener Pazartesi masaya gidecek mi?

İYİ Parti kurmayları, Akşener'in Altılı Masa'ya sert eleştiriler getirdiği ve İmamoğlu ile Yavaş ismini önerdiği basın toplantısının ardından "Pazartesi toplantıya katılacak mısınız?" sorusuna, "Biz masayı dağıtmadık, sadece önerilerimizi sunduk" açıklaması yapmış ve toplantıya gidecekleri mesajlarını vermişti. Ancak yapılan seri toplantılar ve ardından önce Kılıçdaroğlu'nun yayınladığı video sonra da İmamoğlu ile Yavaş'ın "Kılıçdaroğlu ile beraberiz" mesajları ile bu fikir yeniden değerlendirmeye alındı.

İYİ Parti kurmayları arasında, son kararı Akşener'e bırakmakla birlikte Pazartesi günkü toplantıya katılmama eğiliminin daha güçlü olduğu öğrenildi. Net karar ise tüm kurmaylarla yapılacak toplantı sonrası verilecek. İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, "Karar almadık, hâlâ kapı açık. Adayın mutabakatla seçileceği konusunda adım atılırsa gideriz ama dayatma sürecekse gitmeyiz" dedi.

Daha önce Kılıçdaroğlu'nun adaylığına yönelik eleştiriler getiren ve bu nedenle Akşener'in isteği ile genel başkan yardımcılığı görevinden istifa eden Cihan Paçacı, bu görevine döndü. Paçacı, göreve gelmesinin ardından da dikkat çeken bir açıklama yaparak, "Biz masadan kalkmadık, kaldırıldık" dedi. Akşener'in danışmanı Turhan Çömez de "Biz masayı yıkmadık, kovulduk. Hala masa içerisindeyiz. Cumhurbaşkanı adayı olabilmek için o masanın etrafına oturanlar o masayı terk ettiler ve bizi ittiler" diye konuştu.

Belediye başkanlarının Kılıçdaroğlu ile verdiği fotoğrafın da katılmama kararı alınmasında önemli olduğu ifade ediliyor.

"Masadan kalkma" gerekçesi sadece Kılıçdaroğlu değil

DW Türkçe, İYİ Parti kurmaylarına masadan "kaldırılmanın" gerekçelerini sordu. Kurmaylar masa ve CHP ile yaşanan krizin tek sebebinin Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusu olmadığına vurgu yaparak, İYİ Parti'de temel itirazın öncelikle adaylık sürecine ilişkin olduğu ve "Altı liderin altısının da tamam demeyeceği bir isim aday olmayacak iken beş liderin bir dayatma ile adaylık zorlaması yaptığını" ifade etti.

DW Türkçe'nin, "Kılıçdaroğlu'nun adaylığı uzun süredir dillendiriliyor zaten bu ismin geleceğini öngörmediniz mi?" sorusuna, İYİ Parti yetkilileri, "Elbette öngörüldü ancak yapılan görüşmelerin hiçbirinde isim önerilmedi ve ayrıca bir dayatma olmayacağı söylendi. Ancak zorlama ile karşı karşıya kaldık. Biz ilk günden bu yana 'kazanacak aday' diyoruz ve Kılıçdaroğlu kazanacak aday değildir. Kılıçdaroğlu'nun kazandığı tek bir kamuoyu araştırması dahi İYİ Parti'nin elinde yok. CHP'de de olduğunu sanmıyoruz. Masaya sadece bu iki aday değil hangi ismi istiyorlarsa anket yapılarak çıkan isme onay vereceğimiz de iletildi" yanıtını verdi.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in Cumhurbaşkanı adaylığı için önerdiği isimlerden biri de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ydu Fotoğraf: Dilara Senkaya/REUTERS

İYİ Parti'nin üst düzey yöneticisi bir ismi, "CHP'den partimize yönelik gelen eleştiri ve söylemlere karşı bir adım atılmadı. Ayrıca CHP Genel Başkanı katıldığı her programda 'CHP'nin belediyeleri', 'Ben şu kararı alacağım', 'ben bu adımı atacağım', 'buraya bakanlık vereceğim' diyen açıklamalar yapıyor" değerlendirmesinde bulundu. Bu konuda Akşener'in daha önce rahatsızlığını Kılıçdaroğlu'na ilettiğini savunan kurmay, "Söylemde bir değişim olmadı. Bu belediyeler sadece CHP değil Millet İttifakı belediyeleridir" ifadelerini kullandı.

Saraçhane sürecinde Akşener'in hemen İmamoğlu'na desteğe gitmesine CHP'den eleştiri geldiğini de söyleyen kurmay, "Kılıçdaroğlu 'Akşener beni aramadı' ve "içişlerimize karışma' diyerek sanki kendisinden izin alınması gerektiğine dair bir mesaj verdi. Bu İYİ Parti'de bir rahatsızlık yarattı ancak biz masa iradesi için bunları sorun etmedik. Saraçhane'ye giderek adeta suçlu ilan edildik" değerlendirmesi yaptı.

İYİ Parti'deki diğer bir rahatsızlık ise HDP. Kurmaylar, HDP'nin masanın diğer ortağı gibi gösterilmesinden rahatsızlık duyulduğunu vurguluyor. İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, katıldığı bir TV programında "Bu toplumun HDP hassasiyeti bilinmiyor. HDP aday çıkarmayıp Kemal beyi desteklerse bu Erdoğan'a yarayacak. Bunu metropollerin lüks semtlerinde oturup göremezsiniz Anadolu'yu dolaşınca bu görülecektir" dedi.

Masadaki belgelere sahip çıkılıyor

İYİ Parti kurmayları, "masadan çıkan ve imza altına aldığımız tüm belgelere sahip çıkıyoruz. Parlamenter sistem için o imzalarımızın arkasındayız" açıklamasında da bulundu. Altılı Masa daha önce hem parlamenter sistem, hem yeni anayasa hem de hükümetin kurulması halinde atılacak adımlara dair belgeleri açıklamıştı. İYİ Parti bu belgelere sahip çıkarken sadece adaylık konusunda Masa ile ayrıştığını ifade ediyor.

CHP kazanacağından emin

İYİ Parti'den gelen eleştiriler ve açıklamalar CHP'de de yakından takip ediliyor. CHP kurmayları da DW Türkçe'nin sorusu üzerine, "Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusu yeni masaya gelmiş olabilir ancak belediye başkanlarının aday olmayacağı defalarca söylendi. Diğer 5 parti aylardır bunu değerlendirirken İYİ Parti'nin son gün değerlendirmesinin yorumunu yapmak istemiyoruz" açıklamasını yaptı.

CHP'nin, masadan kopuşun ardından seçim sürecinin etkilenmeyeceği ve Kılıçdaroğlu'nun kazanacağına dair inancında ise bir değişiklik yok. Kurmaylar, "Akşener'in ittifaktan çekilmesi sonrası tüm artılar tüm eksiler değerlendiriliyor. Seçime iki ay var ve mevcut iktidarın uygulamalarından rahatsızlık çok yüksek boyutlarda. Cumhur İttifakı, cumhurbaşkanlığı ve meclis seçimlerini kazanamayacak. Bunu hep birlikte 14 Mayıs akşamı göreceğiz" ifadelerini kullandı.

CHP kurmayları, İYİ Parti'den gelen eleştirilere yönelik Kılıçdaroğlu'nun hiçbir zaman masanın önüne geçecek açıklamalar yapmadığını savunurken, "Hepimiz ayrı partiyiz, vaatlerimiz de ayrı. Bunlar açıklanıyor, bunlara dair eleştiri getirilmesi yanlış" ifadeleri de kullanıldı.

HDP konusunda da CHP kurmayları, "HDP masa ortağı değil, aday çıkarır çıkarmaz, onların atacağı adımların masayı etkilemesi bunun gerekçe yapılması çok yanlış" dedi.

İYİ Parti aday çıkaracak mı?

İYİ Parti'de önerilen İmamoğlu ve Yavaş isminden "ret" yanıtı verilmesi üzerine olası adaylar parti kurullarında alınacak. Kararın Başkanlık Divanı, Genel İdare Kurulu tarafından alınacağı ifade edilirken, Akşener'in adaylığı da İYİ Parti'de yeniden gündeme gelmesi bekleniyor.

Dört parti ne diyor?

CHP ve İYİ Parti arasında başlayan ve masanın da suçlandığı Akşener'in açıklamalarına ilişkin Saadet, Gelecek, Demokrat ve DEVA partilerinden de tepki var. 4 partide de genel başkanlar ile kurmaylar toplanarak süreci değerlendirdi ve Akşener'in açıklamalarına dair rahatsızlık ele alındı.

Gelecek Partisi'nden bir yetkili, "Kılıçdaroğlu adını yeni duydum demek ve bunun üzerine tepki göstermek hayatın olağan akışına aykırı" ifadelerini kullandı.