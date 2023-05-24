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14 Mayıs seçimleri
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener
İYİ Parti Genel Başkanı Meral AkşenerFotoğraf: DHA
PolitikaTürkiye

Akşener: Protokolde bizi rahatsız edecek bir şey yok

3 saat önce

İYİ Parti lideri Akşener, Zafer Partisi ve CHP liderleri Özdağ ve Kılıçdaroğlu arasında imzalanan yedi maddelik protokol için "Hayırlı olsun" dedi. Özdağ, ikinci turda Kılıçdaroğlu'na destek açıklamıştı.

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Millet İttifakı'nın içindeki en güçlü ikinci parti olan İYİ Parti'den, Zafer Partisi ile imzalanan protokole destek geldi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ ile Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu arasında imzalanan protokol için "Hayırlı olsun" dedi.

Özdağ ve Kılıçdaroğlu, partilerinin genel başkanları sıfatıyla imzaladıkları protokolü bugün düzenledikleri basın toplantısıyla kamuoyuna açıklamış ve Zafer Partisi, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 28 Mayıs'taki ikinci turunda Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğini beyan etmişti.

Zafer Partisi ve CHP liderleri Ümit Özdağ ve Kemal Kılıçdaroğlu
Zafer Partisi ve CHP liderleri Ümit Özdağ ve Kemal KılıçdaroğluFotoğraf: Zafer Partisi

Kılıçdaroğlu ve Özdağ’ın üzerinde anlaştığı ve yedi temel ilkeden oluşan protokolü değerlendiren Akşener, "Sayın Kılıçdaroğlu ile Sayın Özdağ’ın imzasının olduğu bir metin yayımlandı. O metinde bizleri rahatsız edecek bir şey yok. Ama iki siyasi partinin genel başkanları olarak yayımlandı. Millet İttifakı’nın ortaya koyduğu çeşitli mutabakat metinleri var, onlarla ters düşen bir madde yok içinde. Sayın Kılıçdaroğlu’nun yetkisi vardı, o yetkiyi yerine getirdi. Hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

Henüz resmi bir açıklama olmamasına rağmen Zafer Partisi'nin İçişleri Bakanlığı gibi bazı bakanlıkları alacağı yönündeki söylentilerin hatırlatılması üzerine Akşener, "Herhangi bir yorumum yok. Biz henüz bakanlıklar konusunu hiçbir şekilde, Millet İttifakı’nın bileşenleri olarak, bir araya gelip konuşmadık. Ama bildiğim bir şey var. Seçimlere biz iki parti, ayrı ayrı olarak girdik. Alınan oy ve milletvekili sayısına göre önce CHP sonra İYİ Parti seçimden sonra bu konuda görevlendirmeler yapacak" ifadelerini kullandı.

DW/BK,EC

 

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