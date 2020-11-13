 Akıncı Üssü davasında karar açıklandı | TÜRKİYE | DW | 26.11.2020

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TÜRKİYE

Akıncı Üssü davasında karar açıklandı

15 Temmuz 2016’daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullanılan Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanıklı davada karar açıklandı.

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15 Temmuz 2016’daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullanılan Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 365'i tutuklu 475 sanığın yargılandığı davada karar açıklanıyor.

Karar duruşması Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki 1800 kişilik salonda yapılıyor.

Mahkeme Başkanı Selfet Giray, Gülen yapılanmasına bağlı oldukları belirtilen dört "sivil imam" Kemal Batmaz, Hakan Çiçek, Nurettin Oruç ve Harun Biniş "Anayasa'yı ihlal" ve "Cumhurbaşkanına suikast" ile 77 kişiyi kasten öldürmek suçundan 79'ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldığını açıkladı.

Açıklanan diğer hükümler şu şekilde:

- Ankara'yı vuran pilotlara yakıt sağladığı belirtilen eski İncirlik 10. Tanker Üs Komutanı tuğgeneral Bekir Ercan Van, 79 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

- 15 Temmuz darbe girişiminde F-16 pilotlarını yönlendirdiği belirtilen eski yarbay Hakan Karakuş, 79 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

- Darbe girişimi sırasında F-16'lara bombalama talimatlarını ilettiği belirtilen eski yüzbaşı Mustafa Mete Kaygusuz, 79 kez ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı.

- Polis Havacılık Dairesi'ni lazerle işaretlediği belirtilen eski pilot binbaşı Mustafa Azimetli, 79 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

- Darbe girişimi sırasında TBMM'yi bombaladığı belirtilen eski pilot yarbay Hasan Hüsnü Balıkçı, 79 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

- Eski Hava Kuvvetleri Komutanlığı Lojistik Başkanlığı Sistemler Daire Başkanı tuğgeneral Recep Sami Özatak, 79 kez ağırlaştırılmış müebbete çarptırıldı.

- Dönemin Hava Kuvvetleri Komutanlığı Genel Sekreteri eski albay Veysel Kavak'a, 79 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

- Darbe girişimi sırasında F-16 pilotlarına bombalanacak yerleri bildirdiği belirtilen eski yüzbaşı Ahmet Tosun, 79 kez ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı.

- Hava Kuvvetleri Harekat Merkezini ele geçirmeye çalıştığı belirtilen eski tuğgeneral Kemal Mutlum, 79 kez ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı.

- Hava Kuvvetleri Komutanlığı Genel Sekreterliği'nde görevli eski albay Ali Durmuş, 79 kez ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildi.

Akıncı davasında, darbe girişimi sırasında üssün Harekat Plan Subayı olan eski binbaşı Murat Bicil, 79 kez ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı.

- Darbe girişiminde Ankara'da F-16 ile ilk uçuşu gerçekleştirdiği belirtilen eski binbaşı Mehmet Fatih Çavur'a 79 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

- TBMM, TÜRKSAT ve Polis Özel Harekat Dairesi'ni bombaladığı belirtilen eski pilot yüzbaşı Türk'e 79 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

 15 Temmuz gecesi Polis Özel Harekat Dairesi'ni bombaladığı belirtilen eski pilot yüzbaşı Uğur Uzunoğlu 45 kez ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı.

- Ankara Emniyet Müdürlüğü'nü bombaladığı belirtilen eski üsteğmen Mustafa Özkan, 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı.

- Darbe girişiminde Emniyet Havacılık Dairesi'ni bombaladığı belirtilen pilotlar Mehmet Çetin Kaplan ve Ertan Koral'a 8'er kez ağırlaştırılmış müebbet verildi. 

- Cumhurbaşkanlığı Külliyesi yakınındaki 15 kişiyi öldürdüğü belirtilen pilot Müslim Macit, 16 kez ağırlaştırılmış müebbete çarptırıldı.

- Darbe girişiminde Ankara Emniyet Müdürlüğü'nü bombaladığı belirtilen pilotlar Mehmet Yurdakul ve İlhami Aygül, 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildi.

- 15 Temmuz'da dönemin Jandarma Genel Komutanı Galip Mendi'yi alıkoyduğu belirtilen eski tuğgeneral Timurcan Ermiş, ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildi.

DW / EC, BK

©Deutsche Welle Türkçe

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