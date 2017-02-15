 Akıllı telefon kullanım yaşı 3’e kadar düştü | Almanya | DW | 25.11.2021

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Almanya

Akıllı telefon kullanım yaşı 3’e kadar düştü

Yapılan bir ankete göre ebeveynlerin çocuklarına akıllı telefon satın aldığı yaş 3'e kadar indi. Anne ve babaların yarısı ise akıllı telefon için 6-11 yaşı öngörüyor.

Akıllı telefon kullanım yaşı giderek daha da düşüyor

Akıllı telefon kullanım yaşı giderek daha da düşüyor

Çocuklar kaç yaşından itibaren akıllı telefon sahibi olmalı? Bu soru dünyanın her yerinde ebeveynleri meşgul ediyor. Alman kamuoyu araştırma kuruluşu YouGov’un son anketine göre, akıllı telefon kullanım yaşı Almanya'da da giderek daha da düşüyor. Ankete katılan ebeveynlerin yüzde 4'ü, 3-5 yaş dilimindeki çocuklarına akıllı telefon kulandırmaya sıcak baktığını bildiriyor ya da çocuklarına öyle bir telefon çoktan almış bile.

Araştırmaya katılan anne babaların yarısı ise 6-11 yaşındaki çocukların akıllı telefon kullanmasını normal buluyor ya da o yaştaki çocuğuna telefonu çoktan aldığını aktarıyor. Araştırmaya katılan ebeveynlerin yüzde 36'sı ise akıllı telefon için çocuğunun biraz daha büyümesini bekliyor ve ilk akıllı telefon için 12-14 yaşın uygun olduğunu düşünüyor.

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Yüzde 80'i çocuğunun telefonla ne yaptığını biliyor

Çok sayıda dijital hizmetin olduğu bir dönemde çocuklarına akıllı telefon kullandıran anne ve babaların büyük kısmı, YouGov anketine göre yüzde 80'den fazlası, 0-14 yaşlarındaki çocuklarının hangi hizmeti ne kadar kullandığı yönünde bilgi ve kontrol sahibi olduğunu belirtiyor.

Daha büyük, 15-17 yaşlarındaki çocuk sahibi ebeveynlerin ise hem bilgi hem de kontrolü sağlamada zorlandığı görülüyor. YouGov’un araştırmasına katılan 15-17 yaş çocuk sahibi ebeveynlerin yüzde 62'si çocuğunun akıllı telefonla neleri kullandığına dair nadiren bilgi sahibi olduğunu açıklarken, yüzde 59'u da neleri tükettiği konusunda nadiren kontrolü sağlayabildiğini beyan ediyor.

YouGov kamuoyu araştırması için 9-17 Kasım'da Almanya'da 18 yaş altı çocuk sahibi 1007 ebeveyn ile internet üzerinden anket yapıldığı bildiriliyor.

dpa/ETO,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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