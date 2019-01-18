 Ailesinden ayrılan göçmen çocukların sayısı iki kat fazla | DÜNYA | DW | 18.01.2019

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DÜNYA

Ailesinden ayrılan göçmen çocukların sayısı iki kat fazla

ABD’nin güney sınırında ailelerinden ayrı tutulan göçmen çocukların sayısının, bugüne kadar açıklananın iki katı olduğu bildiriliyor. ABD Sağlık Bakanlığı, istatistiklere girmemiş üç bin çocuğun bulunduğunu duyurdu.

USA Aufnahmelager für illegale Einwanderer - Kinder, die an der Grenze von ihren Familien getrennt wurden (picture alliance/ZUMAPRESS/U.S. Customs and Border Protecti)

ABD Sağlık Bakanlığı, güney sınırından ülke topraklarına yasa dışı yollardan giren ailelerinden ayrılan çocukların sayısının bugüne kadar açıklanandan çok daha yüksek olduğunu duyurdu.

Bakanlığın raporunda, henüz resmi istatistiklere girmeyen yaklaşık üç bin çocuğun daha olduğu açıklandı.

Trump yönetimi geçen yıl "sıfır tolerans" politikasıyla ABD’nin Meksika sınırını yasa dışı yollardan geçen aileler hakkında yasal işlem başlatmış ve çocuklarla ailelerini birbirinden ayırmıştı.

Bakanlık, ABD Başkanı Donald Trump'ın yasa dışı göçe karşı uygulamaya koyduğu "sıfır hoşgörü" politikası kapsamında, daha önce göçmen ailelerinden ayrı 2737 çocuğun tespit edildiğini açıklamıştı.

Sağlık Bakanlığı, kayda geçmeyen yaklaşık 3 bin çocuğun, 2017 yılında bu konuda istatistik tutulmaya başlanmadan yoğunlaşan göçmen akını zamanında ülkeye gelenlerin çocukları olabileceğini vurguladı.

Uygulamaya yoğun tepki geldi

Trump'ın, yasa dışı göçmenlerin çocuklarının ailelerinden ayrı merkezlerde tutulmasına yönelik politikasına hem yurt içi hem de yurt dışından yoğun tepkiler gelmiş, ABD Başkanı bir kararname imzalayarak uygulamayı sona erdirmişti.

Ailelerinden ayrılan binlerce çocuğun istatistiklere geçirilmediğini vurgulayan Sağlık Bakanlığı raporu, göçmen çocuklarının ailelerinden ayırma uygulamasında sistematik davranıldığı yönündeki hükümet açıklamalarıyla çelişiyor.

Bu nedenle muhalefetteki Demokratlar da hükümeti sert bir dille eleştirdi. Temsilciler Meclisi üyesi Demokrat Bennie Thompson, Trump yönetimini bu konudaki "iğrenç" tutumuyla ilgili olarak halkı kasten yanıltmakla suçladı.

 

dpa, DW, MK/AÜ

© Deutsche Welle Türkçe

 

 

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