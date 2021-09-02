Aile Hekimleri: Hekimlerin yüzde 5'i 3 bin TL'lik ek ödemeyi alabildi

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) 2. Başkanı Hacı Yusuf Eryazğan, Sağlık Bakanlığı'nın aile hekimleri için 3 bin TL, aile sağlığı çalışanları için ise bin 500 TL aşı ek ödemesi verileceğini ilan ettiğini ancak bu ödemeyi aile hekimlerinin sadece yüzde 5'inin alabildiğini belirtti. ANKA Haber Ajansı'na konuşan Eryazğan aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarının 18 ay boyunca sadece 6 ay şartlı ek ödeme aldığını belirterek, "Bu şartlı ek ödemeyi de aile hekimleri içerisinden sadece yüzde 20’si, son ek ödemeyi de sadece yüzde 5’i alabilmiştir" dedi.

Sayı neden düşük kaldı?

Eryazğan'a göre bunun nedeni aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarına verilecek ek ödemenin sekiz ayrı şarta bağlanmış olması. Sadece yüzde 5'ine bu paraların yattığını, geri kalan yüzde 50’sine hiçbir paranın yatmadığını, yüzde 30’una da 425 lira, 600 lira, 500 lira, 200 lira gibi bahşiş gibi paraların yattığını ifade etti.

AHEF: Sağlık Bakanlığı özür dilemeli

Aile Hekimleri Federasyonu olarak Sağlık Bakanlığı’nı eleştirdiklerini söyleyen Eryazğan, şöyle konuştu:

"AHEF olarak yaklaşık 18 aydır canını dişine takmış, aşıların 60 milyonunu yapmış, can havliyle çalışan ve bu sebepten dolayı şehitler veren aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarına bu yapılanı asla kabul etmeyeceğiz. AHEF olarak Sağlık Bakanlığı’na çağrımız: Yaptığınız bu algıyı bir an önce düzeltip özür dilemeniz gerekiyor. Hem insanların 3 bin lira bin 500 lira aldıklarını tüm kamuoyuna bildiriyorsunuz hem sekiz tane şart getiriyorsunuz hem de bu şekilde bir paranın yatmadığını görüyoruz. Aile hekimleri 18 ay boyunca sadece 6 ay şartlı ek ödeme almıştır. Bu şartlı ek ödemeyi de aile hekimleri içerisinden sadece yüzde 20’si, son ek ödemeyi de sadece yüzde 5’i alabilmiştir. Aile Hekimleri Federasyonu olarak, aile hekimlerinin haklarını sonuna kadar takip edeceğiz ve bu şekildeki algıların ortadan kaldırılması için mücadelemize devam edeceğiz."

Resmi Gazete'de yayımlanmıştı

Sağlık Bakanlığı'nın aşı uygulamaları kapsamında 1 Temmuz 2021'den itibaren 2 ay süreyle sözleşmeli aile hekimlerine aylık net 3 bin liraya kadar, sözleşmeli aile sağlığı çalışanlarına da bin 500 liraya kadar ilave ödeme yapacağı duyurulmuştu. "Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de 14 Temmuz'da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

ANKA, DW / HT,JD

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