Aile Bakanlığı: Çocukların istismara uğradığı açık

Antalya'da 7 yaşındaki G.E.G. ile 10 yaşındaki İ.E.G.'nin cinsel istismara uğramasına ilişkin yürütülen soruşturmada tutuklanan anne Merve A. ile üvey baba Rahmi A.'nın, Ocak ayındaki 3'üncü duruşmada tahliye edilmesi yeniden tartışma yarattı.

Çarşamba günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülmesi beklenen ve kamuoyunda "4. Yargı Paketi" olarak bilinen "Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" öncesi, Elmalı'da süren davaya ilişkin siyasilerden sanatçılara, spor kulüplerinden sivil toplum kuruluşlarına birçok çevreden tepki geldi. Tepkiler sonrası Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Elmalı Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan da konuyla ilgili açıklamalar yapıldı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, yargı sürecinin devam ettiğine vurgu yaptı; "Çocuklarımızın cinsel istismarına hiç kimse, hiçbir şekilde müsamaha göstermez; gösteremez. Süreci yakından ve dikkatle takip ediyor, sürecin hassasiyetine uygun her türlü tedbiri alıyoruz. HSK da konu hakkında inceleme başlattı" dedi.

Peki, iki çocuğun cinsel istismarına yönelik başlatılan Elmalı davasında bugüne kadar neler oldu?

Soruşturma için ilk adımı babaanne attı

Elmalı'daki davanın açılmasına yönelik ilk adımı çocukların babaanneleri atmıştı. Elmalı Cumhuriyet Başsavcılığı, yaptığı açıklamada 5 Mayıs 2020 tarihinde mağdur çocukların babaannelerinin, 2019 yılında Finike ilçesinde anne, üvey baba ve dayıları tarafından çocukların cinsel istismara uğradıkları iddiası ile Balıkesir'de Edremit Cumhuriyet Başsavcılığı'na ihbar ve şikayette bulunduğunu aktardı.

İhbar sonrası Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmaya başlattı. Çocuk izlem merkezinde başlatılan psiko-sosyal destekle birlikte çocukların beyanları alındı. Ardından da elde edilen bulgular ve çocuklara karşı nitelikli cinsel istismar eylemlerinin gerçekleştirildiği yönünde yeterli şüphe oluştuğu kanaatiyle 24 Temmuz 2020 tarihinde iddianame düzenlendi. Sanıkların cezalandırılması istemiyle Elmalı Ağır Ceza Mahkemesi'nde kamu davası açıldı.

Açılan davada delillerin tam olarak toplanmamış olması, delillerin karartılma ihtimalinin bulunduğu gerekçesiyle 16 Ekim 2020 tarihinde sanıklar anne Merve A. ve çocukların üvey babası Rahmi A.'nın tutuklanmasına karar verildi. Ancak 5 Ocak 2021'deki üçüncü duruşmada yargılama sürecinde delillerin toplanmış olduğu ve alınan beyanlarda çelişkiler olduğu gerekçesiyle sanıkların adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmalarına hükmedildi.

Karara, Elmalı Cumhuriyet Başsavcılığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları ve davaya müdahil olan avukatlar itiraz etti.

"Çocuklarım dolduruşa geldi"

Dava ile ilgili üçüncü duruşma 5 Ocak 2021'de görüldü. Dikkat çeken ise sanık anne Merve A.'nın ifadesi oldu. Merve A. çocuklarının "dolduruşa gelerek yalan beyanda bulunduklarını" düşündüğünü söyledi. Sanık Rahmi A. da "Çocuklara biz bir şey yapmadık. Suçlamaları kesinlikle kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum" diye konuştu.

DW Türkçe'ye konuşan Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği'nden (UCİM) avukat Mine Rana Kahramanoğlu ise çocukların istismara uğradığına dair adli tıp ve sosyal hizmet uzmanlarının raporları olduğunu belirtti.

Ancak mahkeme heyeti duruşma sonunda sanıklar Rahmi A. ve Merve A. için "tutuklulukla geçirdikleri süre ve mevcut delil durumunu" dikkate alarak yurt dışına çıkmamak üzere adli kontrol hükümlerinin uygulanarak tahliye edilmelerine karar verdi.

Tutuksuz yargılama kararını üst mahkemeye taşıyan Aile Bakanlığı, Elmalı Cumhuriyet Başsavcılığı, Antalya Barosu ve UCİM'in başvuruları ise reddedildi.

Bakanlık: Çocukların istismara uğradığı açık

İki çocuğun istismarına yönelik davanın dördüncü duruşması ise 5 Mart'ta görüldü. Çocukların çizdiği resimler de dava dosyasına girdi.

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O dönemki adıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın avukatı "çocukların çizdiği resimlere bakılarak bile sadece bu çocukların istismara uğradığı açıktır, bu nedenle sanıklar ve SSÇ'nin tutuklanmasını talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Sanıklar ve avukatları ise suçlamaları kabul etmedi.

Duruşma sonunda mahkeme, İstanbul Adli Tıp Kurumu'na "iddia olunan resimlerin çocukların yaşları itibarıyla çocuklar tarafından çizilip çizilemeyeceğine ilişkin gerekirse çocuklara çizim de yaptırılmak suretiyle görüş bildirilmesi" için talepte bulunuldu.

Bakanlık, savcılık ve mağdur avukatları, 12 Mayıs'taki beşinci duruşmada sanıklara yönelik tutuklama taleplerini yineledi. Mahkeme ise tutuklama taleplerini reddetti, adli kontrol tedbirlerinin devamına karar verdi.

Elmalı davasında bir sonraki duruşma 17 Eylül 2021'de görülecek.

Adnan Ağaç

© Deutsche Welle Türkçe