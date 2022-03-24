AİHM Wikipedia'nın Türkiye şikayetini reddetti

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), merkezi ABD'nin San Francisco kentinde olan Wikipedia Vakfı'nın Türkiye'de Nisan 2017'de erişime engellenmesi nedeniyle yaptığı başvuruyu karara bağladı. Bağımsız internet ansiklopedisi Wikipedia'nın engellenmesi nedeniyle Türkiye'yi sansür uyguladığı gerekçesiyle şikayet eden vakfın başvurusu reddedildi.

AİHM, ret gerekçesinde Türkiye'de Anayasa Mahkemesi'nin Wikipedia için uygulanan erişim engelinin Anayasa'nın ifade özgürlüğünü kapsayan maddelerinin ihlali olarak değerlendirdiğine ve yeterli tazmin kararı verdiğine dikkat çekti. Mahkeme kararında, Türkiye'de ifade özgürlüğüne ilişkin sistematik bir sorun bulunmakla birlikte Türk yargısının bu soruna çözüm sağlayamayacağını düşünmek için de yeterli bir neden görülmediği vurgulandı.

Wikipedia Vakfı'nın avukatı Stephen LaPorte, yaptığı açıklamada karardan memnun olduklarını belirterek amaçlanan hedef olan Wikipedia'ya erişimin yeniden sağlandığına işaret etti.

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Wikipedia'ya erişim neden engellenmişti?

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), 29 Nisan 2017'de Wikipedia'nın tüm dillerdeki edisyonlarına Türkiye'den erişim yasağı getirmişti.

Erişim engeline gerekçe olarak sitede "Türkiye'yi terör örgütleriyle aynı zeminde gösteren ifadelerin bulunması" gösterilmişti. Erişim yasağına İngilizce Wikipedia'da yayımlanan "Foreign Involvement in the Syrian Civil War" (Suriye İç Savaşına Yabancı Müdahalesi) ve "State-sponsored Terrorism" (Devlet Destekli Terörizm) başlıklı makalelerde Türkiye'ye ayrılan bölümler neden olmuştu.

Anayasa Mahkemesi ise Wikipedia Vakfı'nın başvurusu üzerine Ocak 2020'de aldığı kararda erişim engelinin ifade özgürlüğünün ihlali olduğuna karar vermiş, ardından site 2,5 yıl sonra erişime tekrar açılmıştı.

KNA,DW/HS,EC

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