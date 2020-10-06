 AİHM Türkiye′yi suçlu buldu | TÜRKİYE | DW | 20.10.2020

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TÜRKİYE

AİHM Türkiye'yi suçlu buldu

Prof. Dr. Baskın Oran ile Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu'nun başvurusunu değerlendiren Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Türkiye'yi "ifade özgürlüğünü ihlal etmek" suçundan tazminata mahkum etti.

Frankreich | Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg (picture-alliance/Bildagentur-online/Fischer)

Akademisyenler Prof. Dr. Baskın Oran ile Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu'nun 2008 yılında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) yaptığı başvuruyu inceleyen AİHM yargıçları, Türkiye'nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin (AİHS) 10. maddesi ile düzenlenen "ifade özgürlüğü" hakkını ihlal ettiğine hükmetti.

Türkei Politikwissenschaftler Baskin Oran

Prof. Dr. Baskın Oran

AİHM'den yapılan açıklamada, her iki profesöre yönelik üç yıldan uzun süre devam eden soruşturmaların akademisyenleri "kaçınılmaz olarak baskı altına aldığı" ve "otosansüre zorladığı" ifadelerine yer verildi.

Oran ve Kaboğlu hakkında 2005 yılında "nefreti körükleme" ve "devlet organlarını aşağılama" suçlamasıyla dava açılmıştı. Profesörlerin 2004 yılında Başbakanlık bünyesindeki İnsan Hakları Danışma Kurulu'nda görevliyken hazırladıkları "azınlıklar ve kültürel haklarla" ilgili rapor Türkiye'de tartışma yaratmıştı.

Ibrahim Kaboglu (privat)

Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu

Oran ve Kaboğlu 2008 yılında suçlamalardan beraat etmiş ancak davayı 2007 yılında AİHM'ye taşımıştı. Akademisyenlerin ifade özgürlüğü hakkının ihlal edildiğine hükmeden AİHM yargıçları, Türkiye'yi başvuru sahiplerine ikişer bin euro tazminat ödemeye mahkum etti.

AFP/BÖ,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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