 AİHM: Demirtaş′ın ifade özgürlüğü ihlal edildi | AVRUPA | DW | 09.07.2019

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AVRUPA

AİHM: Demirtaş'ın ifade özgürlüğü ihlal edildi

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine hükmetti. Ankara, Demirtaş'a 2 bin euro manevi tazminat, bin euro da mahkeme masrafı ödeyecek.

Türkei HDP-Partei | Solidarität mit inhaftiertem Selahattin Demirtas in Ankara (Reuters/U. Bektas)

Strasbourg'daki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Halkların Demokratik Partisi (HDP) eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine hükmetti. Mahkeme kararına göre Türk hükümeti Demirtaş'a 2 bin euro manevi tazminat,  bin euro da mahkeme masrafı ödeyecek.

Mahkemeye başvuru Selahattin Demirtaş'ın 5 Temmuz 2005 tarihinde Diyarbakır İnsan Hakları Derneği yöneticisiyken ROJ TV'de yaptığı bir konuşma sonrasında "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan mahkum edilmesiyle ilgili olarak yapılmıştı.

Kasım 2016'da tutuklanan Demirtaş hâlâ Edirne F Tipi Cezaevi'nde bulunuyor. 

Ayrıntılar geliyor...

Kayhan Karaca / Strasbourg

© Deutsche Welle Türkçe

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