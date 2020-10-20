 AİHM Cumhuriyet davasında Türkiye′yi mahkum etti | AVRUPA | DW | 10.11.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

AVRUPA

AİHM Cumhuriyet davasında Türkiye'yi mahkum etti

Cumhuriyet gazetesi eski yönetici ve yazarlarıyla ilgili kararını açıklayan AİHM, davacıların emniyet ve güvenlik haklarıyla ifade özgürlüklerinin ihlal edildiğine hükmetti.

default

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), "terör örgütü propagandası" yapmakla yargılanan Cumhuriyet gazetesi eski yönetici ve yazarlarıyla ilgili davada kararını bugün açıkladı.

Kararda, davacıların emniyet ve güvenlik hakları ile ifade özgürlüklerinin ihlal edildiğine hükmedildi.

Davacılara yönelik geçici gözaltı kararlarının "makul gerekçelere" dayanmadığı sonucuna varan AİHM, gazete ve yazarlarının "terör örgütü propagandası" yaptıklarına dair bir ipucu bulunmadığını belirtti.

Mahkeme, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin emniyet ve güvenlik hakkıyla ilgili 5'inci maddesinin 1'inci bendi ile, ifade özgürlüğüyle ilgili 10'uncu maddesinin ihlal edildiğine hükmetti.

AİHM, buna karşılık, Anayasa Mahkemesi'nin davacıların bireysel başvurularıyla ilgili davayı makul bir süre zarfında ele almadığı ve davacıların siyasi nedenlerle gözaltına alındıklarına ilişkin tezleri geri çevirdi.

Oy birliğiyle alınan karar gereği Ankara davacıların her birine 16 biner euro manevi tazminat ödenmesini kararlaştırdı.

Ankara'nın karara olası itiraz için 3 ay süresi bulunuyor.

Kayhan Karaca/Strasbourg

© Deutsche Welle Türkçe

 

Önerdiğimiz linkler

Gezi davasında savcı istinafa başvurdu

Gezi Parkı davasında aralarında Osman Kavala'nın da bulunduğu 9 sanığa verilen beraat kararına karşı İstanbul Cumhuriyet Savcısı istinaf başvurusunda bulundu.  

Ahmet Şık: Emri siyaset vermiştir

İstanbul’da yeniden görülen Cumhuriyet davasında mahkeme, Yargıtay’ın 12 sanık hakkındaki mahkumiyet kararını bozma hükmüne direnme kararı verdi. Ahmet Şık, kararı "siyasi" olarak nitelendirdi.  

Emre İper hakkında tahliye kararı

Cumhuriyet Gazetesi davasının tek tutuklu sanığı Emre İper hakkında, yargı reformu paketinin yürürlüğe girmesinin ardından tahliye kararı verildi.  

Yargıtay'dan Cumhuriyet davasında beraat talebi

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Cumhuriyet gazetesi davasında çok sayıda hapis cezası kararının bozulmasını istedi.  

Gazeteci Kadri Gürsel için tahliye kararı

Cumhuriyet davasında 2,5 yıllık hapis cezası kesinleşen ve bugün cezaevine giren Kadri Gürsel'in tahliyesine karar verildi. Gürsel, 11 ay hapis yattıktan sonra Eylül 2017'de serbest bırakılmıştı.  

Benzer içerik

Frankreich | Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg

AİHM Türkiye'yi suçlu buldu 20.10.2020

Prof. Dr. Baskın Oran ile Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu'nun başvurusunu değerlendiren Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Türkiye'yi "ifade özgürlüğünü ihlal etmek" suçundan tazminata mahkum etti.

Türkei Oppositionsführer Kemal Kilicdaroglu Kongress für Gerechtigkeit

Kılıçdaroğlu Erdoğan’a karşı AİHM’de kazandı 27.10.2020

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hakaret davalarına karşı AİHM’de açtığı ifade özgürlüğü davasını kazandı.

Screenshot von Osman-Kavala from the digital opera Osman Bey and the Snails by Opera Circus

Af Örgütü: Kavala'ya yönelik adaletsizlik utanç verici 09.10.2020

Yaklaşık üç yıldır tutuklu bulunan iş insanı Osman Kavala hakkında hazırlanan ikinci iddianameye tepkiler sürüyor. Af Örgütü suçlamaların "intikam amaçlı" olduğu tepkisinde bulundu.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

Fransa Türkiye'ye karşı Gümrük Birliği yaptırımı istiyor

Fransa, Ankara'ya karşı yaptırım olarak Gümrük Birliği kartını kullanma planları yapıyor. Fransız medyasındaki haberlere göre Macron, Gümrük Birliği'nin kaldırılması için öneride bulunmaya hazırlanıyor.  

FOTO-GALERİ

Australien: Wegen der Coronakrise geparkte Flugzeuge in Alice Springs (Steve Strike)

Korona hangi havayolu şirketini ne kadar vurdu?

Seyahat kısıtlamalarınn en çok etkilediği havayolu ulaşımında hangi şirket ne durumda?  