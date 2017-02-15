AI: Libya'ya geri gönderilen göçmenler korkunç saldırılara maruz kalıyor

Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International), Akdeniz'i geçmeye çalışırken Avrupa ülkelerinin girişimiyle Libya'ya geri gönderilen göçmenlerin bu ülkede "korkunç saldırılara" maruz kaldığını bildirerek, durumu kınadı. Af Örgütünden yapılan açıklamada Akdeniz'de tespit edilen ve zorla Libya'daki gözaltı merkezlerine gönderilen kadın, erkek ve çocuklara cinsel saldırı gibi eylemlerin arttığına dair yeni bulgulara ulaşıldığı bildirildi.

Örgütün hazırladığı raporda, şiddet ortamının hakim olduğu Libya ile iş birliği yaptıkları gerekçesiyle Avrupa ülkeleri de kınandı. Bir görgü tanığının ifadesine yer verilen raporda gözaltı merkezlerindeki Libyalı gardiyanların, serbest bırakılmaları veya temiz su gibi temel ihtiyaçlarının giderilmesi karşılığında kadınları cinsel saldırıya maruz bıraktığı belirtildi.

"Olacakları bile bile iş birliği yapıyorlar"

Uluslararası Af Örgütünü'nün Ortadoğu ve Kuzey Afrika'dan sorumlu direktör yardımcısı Diana Eltahawy, rapordaki tespitlerin "korkunç" olduğunu ifade etti. Raporun denizde ele geçirildikten sonra Libya'ya geri gönderilen insanların yaşadıklarına dair yeni bulguları açığa çıkardığını belirten Eltahawy, gözaltı merkezlerinde işkencenin, cinsel şiddetin ve zorla çalıştırmanın sistematik hale geldiğini savundu. Eltahawy, Avrupa ülkelerinin bütün bunların yaşanacağını bile bile "utanç verici şekilde" Libyalı sahil güvenlik ekipleriyle iş birliğine devam ettiğini ifade etti.

Af Örgütü, Avrupa ülkelerini göçmenler ve sınır kontrolleri konusunda Libya ile bu iş birliğine son vermeye çağırdı.

İtalya ve Avrupa Birliği (AB) insan kaçakçılarının göçmenleri ve mültecileri Akdeniz üzerinden Avrupa'ya geçirmesini engellemek adına oluşturulan sahil güvenlik ekiplerine yıllardır finansmandan eğitime kadar yardım sağlıyor.

Akdeniz'de kurtarıldıktan sonra Libya'ya gönderilen göçmenler

13 bin kişi Libya'ya geri gönderildi

Yaz başından beri Akdeniz'i geçmeye çalışan göçmen sayısında belirli bir artış var. Ancak buna paralel olarak denizde kaybolanların sayısı da artmış durumda. Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Göç Örgütü'nün verilerine göre bu senenin başından beri yaklaşık 900 kişi Kuzey Afrika'dan Avrupa'ya ulaşmaya çalışırken hayatını kaybetti. Ocak-Haziran arasında Libyalı sahil güvenlik ekipleri tarafından denizde tespit edilen ve yeniden Libya'ya dönüşü sağlanan göçmen sayısı ise 13 bin civarında.

Libya 2011 yılındaki Muammer Kaddafi'nin halk isyanıyla devrilmesinin ardından iç savaşa sürüklenmişti. Göç alanında faaliyet gösteren uluslararası sivil toplum örgütleri Akdeniz'de tespit edilen göçmenlerin zorla geri gönderilmesi konusunda sık sık AB politikalarını eleştiriyor.

AFP / GY,ET

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