AİHM’den Taner Kılıç için "hak ihlâli" kararı

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Af Örgütü Onursal Başkanı Taner Kılıç'ın yaptığı başvuruda kararını açıkladı. Mahkeme Uluslararası Af Örgütü’nün Eski Yönetim Kurulu Başkanı Taner Kılıç’ın, 2017-2018 yılları arasındaki tutukluluğunun Kılıç’ın özgürlük ve güvenlik hakları ile ifade özgürlüğünü ihlâl ettiğine hükmederek, 24 bin 500 Euro tazminat ödemesine karar verdi. Mahkeme kararına göre Türkiye ayrıca 10 bin Euro tutarındaki mahkeme masraflarını da ödeyecek.

Uluslarararası Af Örgütü mahkemein kararının ardından yazılı bir açıklama yaptı. Af Örfütü Avrupa Bölgesel Ofis Direktötü Nils Muižnieks karardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Uzun zamandır beklenen bu karar, başından beri bildiğimiz gerçeği doğrulamış oldu; o da hayatı boyunca insan haklarını savunmuş olan Taner Kılıç’ın uydurma suçlamalarla yüksek güvenlikli bir cezaevinde tutularak özgürlüğünden keyfi olarak yoksun bırakılmış olmasıdır" dedi.

"Bugünkü karar, Yargıtay’a Taner’in insan haklarının daha fazla ihlal edilmemesini sağlamak için son derece net ve etkili bir çerçeve sunuyor" diyen Nils Muižnieks şu görüşe yer verdi:

"Bir insan hakları savunucusunu susturmayı amaçlayan bu siyasi güdümlü girişim, Türkiye yetkililerinin hak ve özgürlükler ve onları savunan insanlar üzerindeki daha geniş çaplı baskılarının bir parçasıdır. Taner hakkındaki mahkumiyet kararı bozulmalıdır."

Taner Kılıç 14 ay cezaevinde kalmıştı

Taner Kılıç Haziran 2017’de gözaltına alınmış ve 14 aydan uzun süre cezaevinde kalmıştı. Temmuz 2020’de altı yıl üç ay hapis cezasına mahkum edilen Kılıç, Bölge Adliye Mahkemesi’nin Kasım 2020’de cezayı onamasının ardından Yargıtay’da karara itiraz etmişti. Temyiz başvurusu henüz sonuçlanmadı. Yargıtay'ın kararı onaması halinde Kılıç iki buçuk yıl daha cezaevinde kalabilir.

Kılıç, Temmuz 2017'de Büyükada'da düzenlenen "İnsan Hakları Savunucularının Korunması ve Dijital Güvenliği” başlıklı toplantıyı yaptıkları sırada düzenlenen baskınla gözaltına alınan ve haklarında "terör örgütüne üyelik” suçlamasıyla dava açılan 11 insan hakları savunucusunun yargılandığı davanın sanıklarından biriydi. 3 Temmuz 2020 tarihinde açıklananan mahkeme kararıyla 6 yıl 3 ay ile en ağır cezayı alan sanıktı.

epd, DW / HT,BÖ