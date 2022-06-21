AİHM Suriyelinin açtığı davada Türkiye'yi mahkum etti

AİHM, Türkiye'de "geçici koruma" statüsüne sahip olan ve Yunanistan'a geçmeye çalışırken yakalanan bir Suriyelinin ülkesine sınır dışı edilmesini hukuka aykırı buldu.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Suriyeli bir sığınmacıyı yasalara aykırı bir şekilde ülkesine sınır dışı ettiği gerekçesiyle açılan davada Türkiye'yi mahkum etti.

2004 yılından beri Türkiye'de yaşayan ve "geçici koruma" statüsüne sahip olan 1997 doğumlu Muhammed Fevzi Akad isimli Suriyeli, 2018 yılında Yunanistan'a geçmeye çalışırken Meriç Irmağı yakınında jandarma tarafından yakalanmış ve iki gün sonra Suriye'ye sınır dışı edilmişti. Davacı, hukuka aykırı bir şekilde zorla Suriye'ye gönderildiğini, ayrıca Edirne'den Hatay'a kadar yaklaşık 20 saatlik otobüs yolculuğunu, sınır dışı edilecek başka bir kişiye kelepçeyle bağlı şekilde geçirdiğini belirtmişti.

AİHM, iki konuda da Türk makamlarının hem Türk hukukunu hem de AB hukukunu ihlal ettiğine oy birliğiyle karar verdi. Türkiye, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin (AİHS) üç ayrı maddesini ihlal ettiği gerekçesiyle davacıya 9 bin 750 euro manevi tazminat ve 2 bin 500 euroluk masraf ve giderleri ödemeye mahkum edildi.

Mahkeme, kararında davacının zorla ve hukuk dışı bir şekilde Suriye'ye gönderilmesinin ve Edirne ile Hatay arasındaki otobüs yolculuğunda kelepçe uygulamasının "insanlık dışı ya da küçük düşürücü muameleyi" yasaklayan 3'üncü maddeye aykırı olduğuna hükmetti. Davacıya Suriye'ye gönderilme kararına karşı hukuken itiraz hakkı tanınmaması, AİHS'nin "etkili başvuru" hakkını düzenleyen 13'üncü maddesine, Meriç'te yakalanmasından Suriye'ye gönderilmesine kadar geçen iki günlük sürede özgürlük haklarının kısıtlanması da "kişi özgürlük ve güvenliği"ni düzenleyen 5'inci maddeye aykırı bulundu.

Türkiye savunmasında davacının gönüllü dönüşler çerçevesinde Suriye'ye gönderildiğini bildirmişti. Söz konusu kişinin Suriye'ye gönderildikten sonra yeniden Türkiye'ye giriş yaparak Türkiye üzerinden Almanya'ya gitmeyi başardığı ve daha önce Almanya'ya kaçarak iltica hakkı kazanan ailesiyle birlikte Almanya'da yaşadığı belirtildi.

DW/BK,TY