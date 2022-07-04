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AİHM Osman Kavala kararını gelecek hafta açıklayacak
AİHM Osman Kavala kararını gelecek hafta açıklayacakFotoğraf: Kerem Uzel/dpa/picture alliance
Hukuk ve AdaletTürkiye

AİHM, Osman Kavala kararını 11 Temmuz'da açıklayacak

18 dakika önce

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin başlattığı ihlal prosedürü kapsamında Osman Kavala davasında kararını gelecek hafta açıklayacak.

https://www.dw.com/tr/ai%CC%87hm-osman-kavala-karar%C4%B1n%C4%B1-11-temmuzda-a%C3%A7%C4%B1klayacak/a-62358622

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin Osman Kavala davasında Türkiye hakkında başlattığı ihlal prosedürü kapsamında kendisine iletilen dosya ile ilgili kararını 11 Temmuz Pazartesi günü açıklayacak

Strasbourg'daki mahkemenin, konuyla ilgili açıklamasına göre duruşma Pazartesi günü saat 11.00'de başlayacak.

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, AİHM kararına rağmen iş insanı Osman Kavala'yı serbest bırakmayan Ankara'ya karşı 2 Şubat 2022'de resmen ihlal prosedürü başlatmıştı. İhlal prosedürü gereği olarak Kavala dosyası yeniden AİHM'ye gönderilmişti.

AİHM'nin 17 hâkiminin oluşturduğu Büyük Daire, Pazartesi günü yapılacak duruşmada Kavala hakkında verdiği kararın yerine getirilip getirilmediği konusunda hüküm verecek.

AİHM'nin kararı

AİHM, 10 Aralık 2019'ta açıkladığı kararında Osman Kavala'nın "siyasi nedenlerle" ve "insan hakları savunucularını susturmak" amacıyla tutuklandığı sonucuna vararak, Ankara'ya Kavala'nın "derhal serbest bırakılması" çağrısında bulunmuştu. AİHM'nin bu kararına Ankara'nın yaptığı itiraz kabul edilmemişti.

AİHM'nin kararlarının uygulanıp uygulanmadığını denetleyen Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Kavala'nın serbest bırakılmamış olması nedeniyle kararın yerine getirilmediği değerlendirmesi yapmış ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin "Kararların Bağlayıcılığı ve İnfazı"yla ilgili 46'ncı maddesinin verdiği yetki temelinde Ankara'nın bu madde ile ilgili yükümlüğünü yerine getirmemesini AİHM'ye taşıma kararı almıştı.

Anadolu Kültür Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala 18 Kasım 2017 tarihinden bu yana cezaevinde bulunuyor. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi 25 Nisan'da görülen duruşmada, Osman Kavala'yı "hükümeti devirmeye teşebbüsten" suçlu bularak ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırmıştı.

DW,KNA/JD,GY

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