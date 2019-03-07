 Ahmet Kural’a bir yıl dört ay hapis cezası | TÜRKİYE | DW | 22.04.2019

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TÜRKİYE

Ahmet Kural’a bir yıl dört ay hapis cezası

Eski kız arkadaşı şarkıcı Sıla Gençoğlu’nu darp etmekle suçlanan oyuncu Ahmet Kural bir yıl dört ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı. Kural’ın cezası ertelendi.

Ahmet Kural

Ahmet Kural

Şarkıcı Sıla Gençoğlu'nun, eski erkek arkadaşı Ahmet Kural'a kendisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle açtığı davada karar çıktı.

Mahkeme, oyuncu Ahmet Kural'ı "basit yaralama, hakaret ve tehdit” suçlarından iyi hal indirimi de uygulayarak bir yıl dört ay yirmi gün hapis cezasına çaptırdı. Kural'ın sabıkasının olmayışı, suç işleme konusunda eğiliminin olmaması ve mahkemede olumlu kanaat edinildiği gerekçeleriyle cezasının şartsız olarak ertelenmesine karar verildi.

Duruşma sonrası avukatıyla birlikte kameraların karşısına çıkan Kural, suçlamaları bir kez daha reddetti. "Şiddette kesinlikle bulunmadım. İki sevgili arasında yaşanan bir tartışmadan buralara gelindiğini” söyleyen Kural, "2009'da yaptığı bir hataya ilişkin belgenin Sıla tarafından kullanıldığını” öne sürdü.

Kural'ın avukatı Sibel Aydın da, "Taleplerimizin hepsi reddedildi. Savunma hakkı bırakın kısıtlanmayı, müvekkilime kullandırtılmadı; adil bir yargılama olmadı. Keşke tüm Türkiye'de bütün davalar, özellikle kadına şiddet davaları bu kadar kısa sürede bitse” diye konuştu. Aydın, son anda Kural'ın karşı komşusunun tanıklık etmek istediği halde, görgü tanığının dinlenmesinin mahkeme tarafından reddildiğini de söyledi.

Şarkısı Sıla Gençoğlu'nun Twitter profili

Şarkısı Sıla Gençoğlu'nun Twitter profili

"Susmak iyi bir fikir değil"

Sıla Gençoğlu, mahkeme sonrası basına yaptığı açıklamada, "Türk adaletine çok teşekkür ediyorum. Tecelli etmiş olması benim için ve bu pozisyona düşmüş, düşebilecek tüm kadınlar için bence gerçekten güven verici” ifadelerini kullandı. "Çok adil bir duruşma olduğunu” söyleyen Gençoğlu, "Bugün adalet beni yüreklendirdi. Susmak iyi bir fikir değil, belki birilerinin hayatını kurtarabilirsiniz. Kendi başınıza gelen kötü bir şey belki iyi bir şeye vesile olabilir. O yüzden herkese cesur ve yürekli olmayı salık veriyorum" diye konuştu.

Ne olmuştu?

Ünlü şarkıcı Sıla Gençoğlu, 29 Ekim 2018'de o dönemki erkek arkadaşı tarafından Zekeriyaköy'deki evinde darp edildiği, tehdit ve hakarete uğradığı gerekçesiyle şikayetçi olmuştu.

Şarkıcının sosyal medya hesabından gördüğü şiddette ilişkin yayınladığı açıklamanın ardından Sıla‘ya destek mesajları yağmıştı.

DW,dha/SÖ,DÇÜ

© Deutsche Welle Türkçe

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