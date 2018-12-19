Ahmet Kural'a beş yıla kadar hapis istemi

Şarkıcı Sıla Gençoğlu'nun, kendisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle şikâyetçi olduğu oyuncu Ahmet Kural hakkındaki iddianame tamamlandı. Kural için 1 yıl 4 aydan 5 yıla kadar hapis istendi.
Şarkıcı Sıla Gençoğlu'na fiziksel şiddet uygulamakla suçlanan oyuncu Ahmet Kural hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.
Anadolu Ajansı'nın haberine göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Kural hakkında "hakaret, tehdit ve kasten yaralama" suçlarından iddianame hazırladı. Kural için 1 yıl 4 aydan 5 yıla kadar hapis cezası talep edilirken, iddianamede tanık ifadeleri de yer aldı.
Hürriyet gazetesinin haberine göre tanık ifadesi veren Kural'ın komşusu, oyuncunun Sıla'ya "Seni öldüreceğim, dışarı çıkmayacaksın, sen dayak istiyorsun, bak şimdi neler oluyor" sözlerini sarf ettiğini söyledi.
Sıla'nın basit "tıbbi müdahale ile giderilebilir mahiyette yaralanmasına neden olunduğu" belirtilen iddianame dosyası önce Uzlaştırma Bürosu'na gönderildi, ancak tarafların anlaşamaması üzerine İstanbul Asliye Ceza Mahkemesine yönlendirildi.
Neler yaşanmıştı?
Sıla Gençoğlu, Kural'dan kendisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle Kasım ayı başında şikâyetçi olmuştu. Gençoğlu'nun İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına müşteki sıfatıyla verdiği ifadenin ardından 38 yaşındaki şarkıcının gazetecilere konuşan avukatı Rezan Epözdemir, "Evde yaşanan bir darp, cebir, psikolojik şiddet, hakaret ve tehdit eksenli bir soruşturma" olduğunu söylemişti.
Gençoğlu, 35 yaşındaki Kural'ın üç ay süreyle kendisine yaklaşmamasına yönelik koruma kararı da çıkarttırmıştı. İstanbul Aile Mahkemesi, bu süre zarfında Kural'ın Gençoğlu'nun ev ya da iş yerine yaklaşmasını ve kitle iletişim araçlarıyla temasa geçmesini yasaklayan tedbirleri de içeren birtakım koruma kararları almıştı.
Türk basınında çıkan haberlerde, Gençoğlu'nun şikâyet başvurusuyla birlikte sunduğu fotoğraflar da yer almış, şarkıcının kolunda morluklar olduğu görülmüştü. Olayın kamuoyuna yansımasının ardından Gençoğlu'na birçok ünlü isim ve sosyal medya kullanıcısı #SeninleyizSıla etiketi ile yaptıkları paylaşımlarla destek vermişti.
DW/ÇÖ,GA
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Şarkıcı Sıla Gençoğlu’nun kendisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle şikayetçi olduğu oyuncu Ahmet Kural savcılıkta ifade verdi. Kural’ın "iftiraya uğradığını" söylemesi sosyal medyada tepkilere neden oldu. (05.11.2018)
Şarkıcı Sıla Gençoğlu'na fiziksel şiddet uygulamakla suçlanan oyuncu Ahmet Kural, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına ifade vermeye çağrıldı. Kural'dan şikâyetçi olan Gençoğlu'na sosyal medyadaki destek sürüyor. (02.11.2018)