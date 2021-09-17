Yeni DW ile tanışın

Yeni DW'nin beta sürümüne herkesten önce göz atın. Görüşünüzü bize bildirerek yeni DW'yi daha da geliştirmemize yardımcı olabilirsiniz.

Yeni DW'yi ziyaret edin

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Ahmet Davutoğlu

Ahmet Davutoğlu, 27 Ağustos 2014 - 22 Mayıs 2016 arasında Türkiye Başbakanı olarak görev yaptı. Davutoğlu daha önce de AKP hükümetinin dışişleri bakanlığı görevini yürütmüştü.

Uzun yıllar öğretim üyeliği yapan Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu, 2009 yılında Dışişleri Bakanlığı görevini üstlendi. Dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanı seçilmesine kadar bakanlık görevini sürdürdü. 2014 yılında ise AKP Genel Başkanlığı ve Başbakanlık görevini devraldı. Davutoğlu, 22 Mayıs 2016'da başbakanlığı Binali Yıldırım'a devretti. Davutoğlu ile ilgili DW Türkçe'de yayınlanan haberlere bu sayfadan ulaşabilirsiniz.

12.12.2019. Ahmet Davutoğlu - Ex Ministerpräsident hat die neue Partei Gelecek Partisi gegründet Von Korrespondentin Hilal Köylü

Ahmet Davutoğlu, Elçi cinayeti davasının seyrini değiştirebilir mi? 17.09.2021

Diyarbakır Barosu ve Elçi ailesinin avukatları, Tahir Elçi cinayetinin siyasi bir suikast olduğunu söyleyen Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun adli makamlarca dinlenmesi talebiyle mahkemeye başvurdu.

DW Haber - 15.09.2021 15.09.2021

DW Haber'de bugün: Diyanet: 4-6 yaş Kur'an kursları zorunlu eğitimden sayılsın, Prof. Şenol: Üç beş yobaz sesimi kısamaz, Covid aşısı olanlar grip aşısı da olabilir mi?, Sanatçılar Taliban ile yaşamı anlatıyor.

Prof. Dr. Şenol: Aşı karşıtlığı 'Dünya düzdür' demek 08.09.2021

Covid-19 vakaları ve ölümler hem Türkiye’de hem Avrupa’da yükselişte. Daha hızlı bulaşan Delta varyantı hızla yayılıyor. Aşı olmayanların hastalığın yayılması ve yeni mutasyonların oluşmasına yardımcı olduğunu kaydeden enfeksiyon hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol, aşı karşıtlarını da "düz Dünyacılar" olarak nitelendiriyor.

Barış Akademisyenleri: Peker kendine düşen rolü oynadı 27.05.2021

Sedat Peker'in haftalardır öne sürdüğü iddialar ve dikkat çektiği konular içinde bir dönem tehdit ettiği ve son dönemde özür dilediği barış akademisyenleri de var. Peker, "oluk oluk kanlarını akıtacağız" diyerek akademisyenleri tehdit ettiği davada beraat etmişti. DW Haber'e konuşan akademisyenler, "o dönem Sedat Peker kendine düşen rolü oynadı" diyor.
Erdogans AKP will Parteiausschluss von Ex-Ministerpräsident Davutoglu. Foto: Hilal Köylü / DW am 13.9.2019 in Ankara

Davutoğlu'ndan Erdoğan'a Soylu mesajı 26.05.2021

Kendisine Süleyman Soylu, Binali Yıldırım ve Berat Albayrak'ın kumpas kurduğunu söyleyen Davutoğlu, Erdoğan'ın Soylu'ya sahip çıkmasıyla ilgili olarak "Suçsuz olduğunu düşünüyorsa ilk gün ifade etmeliydi" dedi.

DW Haber - 10.02.2021 10.02.2021

DW Haber2de bugün: Davutoğlu'nun "Temiz Siyaset Belgesi"ne tüm muhalefetten destek, Akademide vesayet var mı?, Erdoğan'ın "2023’te Ay'a ineceğiz" açıklaması gündem oldu, BAE, Mars'ın yörüngesine uydu yerleştiren ilk Arap ülkesi oldu, Artan gıda fiyatları simidi de vurdu.

*** Bitte nur in Zusammenhang mit der Berichterstattung verwenden *** Saubere Politik Kampagne der türkischen Oppositionspartei Gelecek via Ercan Coskun

Davutoğlu’ndan "temiz siyaset" hamlesi 10.02.2021

Gelecek Partisi lideri Davutoğlu, güçlendirilmiş parlamenter sistem önerisinin ardından iktidarın karşısına siyasi ahlak reformuyla çıktı. Davutoğlu’nun hazırladığı "Temiz Siyaset Belgesi"ne muhalefetten tam destek var.

Vorsitzenden der oppositionellen Parteien Gelecek und DEVA; Ahmet Davutoğlu (links) und Ali Babacan (rechts) Foto ist aus der Agentur ANKA.

DEVA ve Gelecek'ten "parlamenter sistem" vurgusu 08.02.2021

DEVA ve Gelecek Partisi liderleri Babacan ve Davutoğlu, Türkiye'de sistemin tıkandığını belirterek güçlendirilmiş parlamenter sistem için işbirliğinin artırılacağını açıkladı.
ANKARA, TURKEY - APRIL 10 : Turkey's Nationalist Movement Party's (MHP) Leader Devlet Bahceli makes a speech during his party's group meeting at the Grand National Assembly of Turkey (TBMM) in Ankara, Turkey on April 10, 2018. Emin Sansar / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Bahçeli'den Davutoğlu'na sert sözler 18.01.2021

Ankara'daki saldırıların ardından partisine yönelik eleştirilere yanıt veren MHP'li lideri Bahçeli, Davutoğlu'nu hedef alarak "MHP'yle didişmek onun haddi ve havsalasının alacağı bir konu değildir" dedi.

12.12.2019. Ahmet Davutoğlu - Ex Ministerpräsident hat die neue Partei Gelecek Partisi gegründet Von Korrespondentin Hilal Köylü

"Türkiye 90'lara değil 80'lere, 70'lere döndü" 06.01.2021

Polisin "Boğaziçi'ndeki protestolarda teröristler olduğu" şeklindeki açıklamasını "yanlış ve haksız" bulduğunu söyleyen Davutoğlu, "En bilindik terörist Öcalan'ı TRT'ye kim çıkardı Allah aşkına" ifadelerini kullandı.

DW Haber - 29.09.2020 29.09.2020

DW Haber'de; uzmanlara göre Albayrak'ın büyüme hedefine ulaşılmasının zorluğu, AYM'nin Kavala kararını ertelemesi, Davutoğlu'na göre Kobani eylemleri ile ilgili gözaltıların hükümetin gündemi değiştirme çabası olması, özel tiyatroların bakanlığın yardım paketiyle ilgili şeffaflık talebi ve pandemide hayatını kaybedenlerin sayısı bir milyonu aşarken Vuhan'da hayatın normale dönmesi var.

Prof Şenol: Aşı dışında çaremiz yok 18.09.2020

Gazi Üniversitesi'nden Prof. Dr Esin Davutoğlu Şenol, koronavirüs pandemisine karşı aşının önemine dikkat çekti. Mirgün Cabas'a konuk olan Şenol, aşı dışında çare olmadığını söylüyor. Cabas'ın diğer konukları akademisyen Begüm Başdaş ve Prof. Dr. Ömer Özkan'dı.

Türkei Ali Babacan, ehemaliger Wirtschaftsminister 11. März 2020 in Istanbul

Alman düşünce kuruluşu SWP: Yeni partiler Türkiye’de çığır açabilir 23.05.2020

“Erdoğan’ın Türkiye’yi, Baas rejimine dönüştürecek gücü yok” diyen Çevik, Babacan’ın, Erdoğan sonrası döneme geçişte “uzlaştırıcı figür”, bir CHP-DEVA ittifakının da “yeni bir dönemin başlangıcı” olabileceğini söyledi.
ANKARA, TURKEY - SEPTEMBER 03: Turkey's former Minister of Economy Ali Babacan gives a speech during a session of the Business 20 (B20) Turkey Summit at TOBB headquarters on September 03, 2015 in Ankara, Turkey. Aykut Unlupinar / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Babacan'dan yeni parti açıklaması 30.01.2020

AKP'den ayrılan ve aylardır yeni partisini kurması beklenen eski Ekonomi Bakanı Babacan'dan açıklama geldi. Babacan, "Herkesin içi rahat olsun" dedi.

Standbild aud der Live Sendung Nevşin Mengü ile Bire Bir vom 17.12.2019. Barış Terkoğlu, Journalist. Das Program wurde in İstanbul aufgezeichnet.

Terkoğlu: Devlette tarikatlar savaşı yaşanıyor 18.12.2019

Nevşin Mengü ile Bire Bir'e konuk olan gazeteci Barış Terkoğlu, Gülen yapılanmasının ortadan kalkmasıyla devlet içerisinde bir tür tarikat savaşı yaşanmaya başlandığını söyledi. Terkoğlu, Davutoğlu'nun parti kurması için "AKP'nin dışına itildi" değerlendirmesini yaptı.

12.12.2019. Ahmet Davutoğlu - Ex Ministerpräsident hat die neue Partei Gelecek Partisi gegründet Von Korrespondentin Hilal Köylü

Gelecek’te "Korkuya son" stratejisi 13.12.2019

Davutoğlu liderliğindeki Gelecek Partisi, İçişleri Bakanlığı’nı parti üyelerinin tüm özel bilgilerini deşifre etmekle suçladı. Gelecek’ten Erdoğan’a “Baskı politikası tutmaz” çıkışı sertleşiyor.
Daha fazlasını göster