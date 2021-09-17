Ahmet Davutoğlu, 27 Ağustos 2014 - 22 Mayıs 2016 arasında Türkiye Başbakanı olarak görev yaptı. Davutoğlu daha önce de AKP hükümetinin dışişleri bakanlığı görevini yürütmüştü.

Uzun yıllar öğretim üyeliği yapan Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu, 2009 yılında Dışişleri Bakanlığı görevini üstlendi. Dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanı seçilmesine kadar bakanlık görevini sürdürdü. 2014 yılında ise AKP Genel Başkanlığı ve Başbakanlık görevini devraldı. Davutoğlu, 22 Mayıs 2016'da başbakanlığı Binali Yıldırım'a devretti. Davutoğlu ile ilgili DW Türkçe'de yayınlanan haberlere bu sayfadan ulaşabilirsiniz.