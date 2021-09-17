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Ahmet Davutoğlu, 27 Ağustos 2014 - 22 Mayıs 2016 arasında Türkiye Başbakanı olarak görev yaptı. Davutoğlu daha önce de AKP hükümetinin dışişleri bakanlığı görevini yürütmüştü.
Uzun yıllar öğretim üyeliği yapan Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu, 2009 yılında Dışişleri Bakanlığı görevini üstlendi. Dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanı seçilmesine kadar bakanlık görevini sürdürdü. 2014 yılında ise AKP Genel Başkanlığı ve Başbakanlık görevini devraldı. Davutoğlu, 22 Mayıs 2016'da başbakanlığı Binali Yıldırım'a devretti. Davutoğlu ile ilgili DW Türkçe'de yayınlanan haberlere bu sayfadan ulaşabilirsiniz.
Covid-19 vakaları ve ölümler hem Türkiye’de hem Avrupa’da yükselişte. Daha hızlı bulaşan Delta varyantı hızla yayılıyor. Aşı olmayanların hastalığın yayılması ve yeni mutasyonların oluşmasına yardımcı olduğunu kaydeden enfeksiyon hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol, aşı karşıtlarını da "düz Dünyacılar" olarak nitelendiriyor.
Sedat Peker'in haftalardır öne sürdüğü iddialar ve dikkat çektiği konular içinde bir dönem tehdit ettiği ve son dönemde özür dilediği barış akademisyenleri de var. Peker, "oluk oluk kanlarını akıtacağız" diyerek akademisyenleri tehdit ettiği davada beraat etmişti. DW Haber'e konuşan akademisyenler, "o dönem Sedat Peker kendine düşen rolü oynadı" diyor.
DW Haber2de bugün: Davutoğlu'nun "Temiz Siyaset Belgesi"ne tüm muhalefetten destek, Akademide vesayet var mı?, Erdoğan'ın "2023’te Ay'a ineceğiz" açıklaması gündem oldu, BAE, Mars'ın yörüngesine uydu yerleştiren ilk Arap ülkesi oldu, Artan gıda fiyatları simidi de vurdu.
DW Haber'de; uzmanlara göre Albayrak'ın büyüme hedefine ulaşılmasının zorluğu, AYM'nin Kavala kararını ertelemesi, Davutoğlu'na göre Kobani eylemleri ile ilgili gözaltıların hükümetin gündemi değiştirme çabası olması, özel tiyatroların bakanlığın yardım paketiyle ilgili şeffaflık talebi ve pandemide hayatını kaybedenlerin sayısı bir milyonu aşarken Vuhan'da hayatın normale dönmesi var.
Gazi Üniversitesi'nden Prof. Dr Esin Davutoğlu Şenol, koronavirüs pandemisine karşı aşının önemine dikkat çekti. Mirgün Cabas'a konuk olan Şenol, aşı dışında çare olmadığını söylüyor. Cabas'ın diğer konukları akademisyen Begüm Başdaş ve Prof. Dr. Ömer Özkan'dı.
Nevşin Mengü ile Bire Bir'e konuk olan gazeteci Barış Terkoğlu, Gülen yapılanmasının ortadan kalkmasıyla devlet içerisinde bir tür tarikat savaşı yaşanmaya başlandığını söyledi. Terkoğlu, Davutoğlu'nun parti kurması için "AKP'nin dışına itildi" değerlendirmesini yaptı.