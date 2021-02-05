Ahmet Şık hakkında soruşturma başlatıldı

İstanbul Bağımsız Milletvekili Ahmet Şık hakkında Boğaziçi Üniversitesi eylemlerine destek veren sözleri gerekçe gösterilerek "suç işlemek için alenen tahrik" suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, bazı internet siteleri ve sosyal medya mecralarında, milletvekili Ahmet Şık'ın Boğaziçi protestolarını bahane ederek "Bu hükümet seçimle gitmeyecek, sokağa çıkın" çağrısında bulunduğuna dair haberler yer aldığı belirtildi. Açıklamada, bunun üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenterler Bürosu tarafından, 27'inci Dönem Bağımsız Milletvekili Ahmet Şık hakkında Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 214'üncü maddesi kapsamında "suç işlemek için alenen tahrik" suçundan soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Ahmet Şık ne demişti?

Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne Prof. Dr. Melih Bulu'nun atanmasını protesto için düzenlenen eylemlerde gözaltına alınan öğrencilere destek veren Ahmet Şık, Çağlayan Adliyesi'nde öğrencilerin serbest bırakılması sonrasında açıklamalar yapmıştı. Boğaziçi Direnişi'nin Instagram hesabından yayınlanan açıklamada, Şık şunları söylemişti: "Kimse, 'seçimle gidiyorlar' sayıklamasının peşinden gitmesin artık. Çünkü mafyayla, bunların hukukuyla mücadele edilmez. Evrensel hukuk normlarının olduğu bir hukukla mücadele etmek için herkes yurttaş görevini yerine getirmeli, bu mücadeleye omuz verilmeli."

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Boğaziçi Üniversitesi protestoları ile ilgili açıklamalarını da eleştiren Ahmet Şık, "İsim vererek de söyleyeceğim Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı veli toplantısında anne babalara yaptığı çağrıyı kimse ciddiye almasın. Burada çok ağır bir yük var ve bu yükü kaldırmak sadece bu genç arkadaşların enerjisiyle olacak ama bu genç arkadaşların tek başına yüklenebileceği bir ağırlık değil bu. Hep birlikte ona el atmamız gerekiyor ve hep birlikte o taşı kaldırıp atacağız. O taşın adı saray rejimi" ifadelerini kullanmıştı.

DW,DHA / JD,HS

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