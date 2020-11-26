 AGİT′ten Soğuk Savaş uyarısı | AVRUPA | DW | 03.12.2020

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AVRUPA

AGİT'ten Soğuk Savaş uyarısı

Türkiye dahil 57 ülkeden oluşan AGİT'in Başkanı, üye ülkeler arasında yapıcı diyalogdan ziyade Soğuk Savaş'ı andıran çatışma havasının hakim olduğu uyarısı yaptı.

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Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) dönem başkanlığını yürüten Arnavutluk'un Başbakanı Edi Rama, uluslararası diplomaside önemli sorunlar gördüğünü belirterek bu sorunların içinde bulunduğumuz yıl daha da görünür hale geldiği ve AGİT'e de yansıdığı uyarısı yaptı.

AGİT'in yıllık Bakanlar Konseyi toplantısının açılışında konuşan Rama, "AGİT'e üye 57 devlet arasında yapıcı diyalogdan ziyade Soğuk Savaş'ı andıran bir çatışma hakim" ifadesini kullandı. Konuşmasında üye devletlere seslenen Rama ortak ilkelere saygı gösterilmediği ve yükümlülüklerin yerine getirilmediği şikayetinde bulundu.

AGİT dönem başkanlığını yürüten Arnavutluk'un Başbakanı Edi Rama

AGİT dönem başkanlığını yürüten Arnavutluk'un Başbakanı Edi Rama

AGİT'in aslında demokratik, barışçıl ve birleşik bir Avrupa vizyonu için yükümlülüğü bulunduğunu hatırlatan Rama, Ukrayna, Belarus ve Dağlık Karabağ'daki çatışmaları örnek vererek bu tablodan giderek uzaklaşıldığı uyarısında bulundu. Rama, AGİT'in aynı zamanda doğu ile batı arasında bir diyalog forumu olduğuna işaret etti.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas da toplantıda yaptığı konuşmada Avrupa'da kriz ve çatışmaların sayısında yaşanan artışa işaret ederek, üyelerin taahhüt ettiği ortak ilkelerin yeniden öne çıkarılmasını istedi. AGİT'in diyalog ve güvene dayalı çok taraflı bir platform olarak güçlendirilmesi gerektiğine vurgu yapan Maas, güven oluşumu için mekanizmaların büyük önem taşıdığını kaydetti.

Viyana merkezli AGİT, Avrupa, Kuzey Amerika ve Orta Asya bölgelerinden 57 üye devletle dünyanın en büyük bölgesel güvenlik örgütü konumunda.

dpa/BK,JD

© Deutsche Welle Türkçe

 

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