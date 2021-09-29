AGİT'ten Fincancı, Nesin ve Önderoğlu için beraat çağrısı

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) 30 Eylül tarihinde İstanbul 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmalarına devam edecek olan Türk Tabipler Birliği (TTB) Merkez Konsey Başkanı Şebnem Korur Fincancı, Sınır Tanımayan Gazeteciler Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu ve gazeteci yazar Ahmet Nesin'in beraatini talep etti. AGİT Medya Özgürlüğü Temsilcisi Teresa Ribeiro tarafından yapılan açıklamada Korur Fincancı, Önderoğlu ve Nesin hakkında 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'ndan 14,5 yıl hapis cezası istendiği belirtildi. Açıklamada Korur Financı, Önderoğlu ve Nesin'in üç yıllık yargılamanın ardından 2019 yılında beraat ettikleri hatırlatıldı.

AGİT Medya Özgürlüğü Temsilcisi Teresa Ribeiro

Korur Fincancı, Önderoğlu ve Nesin kapatılan Özgür Gündem gazetesinin bir günlük yayın yönetmenliğini üstlendikleri için 20 Haziran 2016'da tutuklanmış, haklarında "örgüt propagandası yapmak", "suç ve suçluyu övmek" ve "suç işlemeye alenen tahrik" suçlamasıyla 14 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmış, 17 Temmuz 2019 tarihinde beraat etmişlerdi. Kararın istinaf mahkemesinde bozulmasıyla bu yılın Şubat ayında yeniden yargılanmalarına başlanmıştı.

"Yargı tacizi"

Ribeiro "Beş yıl önce sadece ifade özgürlüğü hakkını kullandıkları için şimdi bir kez daha terörizmle bağlantılı değersiz suçlamalarla karşılaşmak zorunda olan, uzun ve zor bir yargı süreci ve uzun hapis cezaları riski altında bulunan Erol Önderoğlu, Ahmet Nesin ve Şebnem Korur Fincancı'ya karşı yenilenen yargı tacizini teessüfle karşılıyorum" dedi.

Şebnem Korur Fincancı

"Meslektaşlık dayanışmasının ifadesini cezalandırmak, bu tarz edimleri terörizmle ya da suç davranışlarıyla eşitlemek, gereklilik ve orantılılık prensiplerinin ötesine geçiyor ve ülkedeki ifade ve medya özgürlüğüne ilişkin dehşet verici bir mesaj veriyor" diyen AGİT Temsilcisi Ribeiro, Korur Fincancı, Önderoğlu ve Nesin hakkındaki tüm suçlamaların düşürülmesini ve "ifade özgürlüğü ortamının güvence altına alınmasını" istedi.

Ribeiro ayrıca Türkiye makamlarına temel bir insan hakkı olan ifade özgürlüğünün etkin biçimde korunmasını güvence altına almak için çok geniş bir biçimde uygulanan terörle mücadele yasalarını gözden geçirmek üzere somut ve anlamlı adımlar atma çağrısı yaptı. Bu yasaların AGİT yükümlülükleri ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatları dahil olmak üzere uluslararası standartlarla uyumlu hale getirilmesini istedi.

DW/EC, JD

© Deutsche Welle Türkçe