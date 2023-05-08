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Bursa'da seçim hazırlıkları sürüyorFotoğraf: Gülsen Solaker/DW
PolitikaTürkiye

AGİT'ten Türkiye'ye seçim gözlemcileri eleştirisi

31 dakika önce

AGİT, 14 Mayıs seçimleri için görevlendirilen iki gözlemcinin Türkiye'ye girişine izin verilmemesine tepki gösterdi.

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Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT), Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimlerini gözlemlemek amacıyla Türkiye'ye gelecek iki İskandinav gözlemcinin ülkeye girişine izin verilmemesini eleştirdi.

AGİT'ten Pazartesi günü yapılan açıklamada, Türkiye'nin söz konusu İskandinav vekillerin "siyasi yetkileri çerçevesinde yaptıkları açıklamaları kullanarak delegasyonun yapısını etkileme hakkına sahip olmadığı" belirtildi. 

Açıklamada, Türkiye'nin bu eyleminin "uluslararası gözlemci heyetinin çalışmaları üzerinde olumsuz etkisi" olabileceği ifade edildi.

Ankara daha önce İsveç Sosyal Demokrat İşçi Partisi Milletvekili Kadir Kasırga ile Danimarkalı parlamenter Sören Söndergaard'a ülkeye giriş izni verilmeyeceğini açıklamıştı.

İsveç Milletvekili Kadir Kasırga, Türkiye'nin Suriye operasyonuna karşı çıkmıştı.

Söndergaard da geçmişte Suriye Demokratik Güçleri bileşeni Kürt milis gücü Halk Koruma Birlikleri'ni (YPG) ziyaret etmişti. Türkiye YPG'yi PKK'nın uzantısı olmakla suçluyor ve bu nedenle "terörist" olarak sınıflandırıyor.

Söndergaard bir ülkenin "seçimlerde gözlemci olarak görev yapacak parlamenterleri seçemeyeceğini" söyledi. Bu durumun Türkiye'deki seçimlere gölge düşürdüğünü ifade eden Söndergaard, AGİT'in Türkiye hakkında resmi bir şikayette bulunduğunu kaydetti. 

AGİT, 14 Mayıs Pazar günü yapılacak cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerine 10 Mayıs'tan itibaren 400 kadar uzmanının yanı sıra 100'den fazla seçilmiş temsilciyi seçimleri gözlemlemek amacıyla gönderecek.

AFP/TY,BK

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