AGİT: Ukrayna savaşı insan ticaretini artırdı

AGİT Genel Sekreteri, Ukrayna savaşının insan ticaretinde büyük bir artışa neden olduğunu söyledi. Schmid, cinsellik ve pornografi amaçlı aramaların yüzde 600 oranında arttığını söyledi.

Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Teşkilatı (AGİT) Genel Sekreteri Helga Maria Schmid, Alman gazetesi Welt'e verdiği röportajda, Ukrayna savaşının uluslararası insan ticaretinde büyük bir artışa neden olduğunu dile getirdi. Savaşın başlangıcından bu yana dünya genelinde internet üzerinden Ukraynalı kadınlar ve çocuklarla ilgili cinsellik ve pornografik görsel amaçlı aramaların yüzde 600 oranında arttığını belirten Schmid, "Hamile kadın ticareti de savaşın beri büyük oranda çoğaldı" dedi.

Cinsel suçlara maruz kalan mağdurların, yalan vaatlerle kandırıldığını dile getiren Schmid, savaştan kaçan insanların, gittikleri ülkelerde kaldıkları evlerde cinsel istismara uğradıklarını ya da henüz sınırlarda insan tacirlerinin eline düştüğünü vurguladı. AGİT Genel Sekreteri, yaşanan bu olayların çoğunda organize suç çetelerinin dahli olduğunu aktararak "Bu insafsız suçlular, yardıma muhtaç, para kazanmak zorunda olan, gittikleri ülkenin dilini bilmeyen ve savaşın travmasını yaşayan insanlara denk geliyorlar" ifadesini kullandı.

Polonya'nın Ukrayna sınırna yakın kentlerinden Przemysl'in garında toplanan Ukraynalı sığınmacılar - (20.12.2022) Fotoğraf: Dominika Zarzycka/ZUMA/IMAGO

Yılda 25 milyondan fazla insan ticareti mağduru

Alman diplomat Helga Maria Schmid, uluslararası insan ticaretinde de büyük bir artış gözlemlendiğini vurgulayarak "Yılda 25 ila 27 milyon arasında kişinin mağdur olduğundan yola çıkıyoruz. Ancak ne yazık ki bunların sadece 10 bini cezai işleme tabi olabiliyor. Yani insan ticareti yapanlar büyük oranda herhangi bir cezadan muaf oluyorlar" dedi.

İnsan ticaretinden elde edilen yıllık gelirin son 15 yılda beş kat artarak 150 milyar dolara yükseldiğini dile getiren Schmid, "Şayet insan ticareti bir ülke olsaydı, bu ekonomik gücü ile iktisadi anlamda dünyanın 55'inci büyük ülkesi olurdu" ifadesini kullandı. Helga Maria Schmid, insan ticareti mağdurlarının, cinsel istismara uğramanın yanı sıra suç işlemeye, dilencilik yapmaya ve sahte evliliklere zorlandığını dile getirdi.

KNA / ET,HS