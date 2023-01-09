  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Güncel Videolar
Öne çıkan konular
HDP Davası
Ukrayna Savaşı
Enerji Krizi
Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Teşkilatı Genel Sekreteri Helga Maria Schmid
Helga Maria SchmidFotoğraf: DW
SuçKüresel

AGİT: Ukrayna savaşı insan ticaretini artırdı

2 saat önce

AGİT Genel Sekreteri, Ukrayna savaşının insan ticaretinde büyük bir artışa neden olduğunu söyledi. Schmid, cinsellik ve pornografi amaçlı aramaların yüzde 600 oranında arttığını söyledi.

https://p.dw.com/p/4LtVF

Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Teşkilatı (AGİT) Genel Sekreteri Helga Maria Schmid, Alman gazetesi Welt'e verdiği röportajda, Ukrayna savaşının uluslararası insan ticaretinde büyük bir artışa neden olduğunu dile getirdi. Savaşın başlangıcından bu yana dünya genelinde internet üzerinden Ukraynalı kadınlar ve çocuklarla ilgili cinsellik ve pornografik görsel amaçlı aramaların yüzde 600 oranında arttığını belirten Schmid, "Hamile kadın ticareti de savaşın beri büyük oranda çoğaldı" dedi.

Cinsel suçlara maruz kalan mağdurların, yalan vaatlerle kandırıldığını dile getiren Schmid, savaştan kaçan insanların, gittikleri ülkelerde kaldıkları evlerde cinsel istismara uğradıklarını ya da henüz sınırlarda insan tacirlerinin eline düştüğünü vurguladı. AGİT Genel Sekreteri, yaşanan bu olayların çoğunda organize suç çetelerinin dahli olduğunu aktararak "Bu insafsız suçlular, yardıma muhtaç, para kazanmak zorunda olan, gittikleri ülkenin dilini bilmeyen ve savaşın travmasını yaşayan insanlara denk geliyorlar" ifadesini kullandı.

Polonya'nın Ukrayna sınırna yakın kentlerinden Przemysl'in garında toplanan Ukraynalı sığınmacılar - (20.12.2022)
Polonya'nın Ukrayna sınırna yakın kentlerinden Przemysl'in garında toplanan Ukraynalı sığınmacılar - (20.12.2022)Fotoğraf: Dominika Zarzycka/ZUMA/IMAGO

Yılda 25 milyondan fazla insan ticareti mağduru

Alman diplomat Helga Maria Schmid, uluslararası insan ticaretinde de büyük bir artış gözlemlendiğini vurgulayarak "Yılda 25 ila 27 milyon arasında kişinin mağdur olduğundan yola çıkıyoruz. Ancak ne yazık ki bunların sadece 10 bini cezai işleme tabi olabiliyor. Yani insan ticareti yapanlar büyük oranda herhangi bir cezadan muaf oluyorlar" dedi.

İnsan ticaretinden elde edilen yıllık gelirin son 15 yılda beş kat artarak 150 milyar dolara yükseldiğini dile getiren Schmid, "Şayet insan ticareti bir ülke olsaydı, bu ekonomik gücü ile iktisadi anlamda dünyanın 55'inci büyük ülkesi olurdu" ifadesini kullandı. Helga Maria Schmid, insan ticareti mağdurlarının, cinsel istismara uğramanın yanı sıra suç işlemeye, dilencilik yapmaya ve sahte evliliklere zorlandığını dile getirdi.

 

KNA / ET,HS

Sonraki bölüme git İlgili İçerikler

İlgili İçerikler

Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

Almanya Maliye Bakanı Christian Lindner

Yolsuzluk iddiası: Alman Maliye Bakanı yargının kıskacında

Hukuk ve Adalet9 dakika önce
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

MHp Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş

Sinan Ateş cinayetini anlama kılavuzu: Kim neyle suçlanıyor?

Sinan Ateş cinayetini anlama kılavuzu: Kim neyle suçlanıyor?

Hukuk ve Adalet8 Ocak 2023
Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev

Kazakistan'da sular duruldu mu?

Kazakistan'da sular duruldu mu?

Politika8 Ocak 2023
Macaristan Başbakanı Viktor Orban

AB ile Orban 2023'te barışır mı?

AB ile Orban 2023'te barışır mı?

Politika8 Ocak 2023
Amasra'da patlamanın meydana geldiği maden ocağı

İşçi ölümlerinde 2022: Bin 843 kişi can verdi

İşçi ölümlerinde 2022: Bin 843 kişi can verdi

Toplum7 Ocak 2023
HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriye Yapıcıoğlu

HÜDA PAR: Cumhur İttifakı'nda genişleme hazırlığı

HÜDA PAR: Cumhur İttifakı'nda genişleme hazırlığı

Politika7 Ocak 2023
Altılı masa liderleri

Altılı masada "ortak aday istişaresi" nasıl olacak?

Altılı masada "ortak aday istişaresi" nasıl olacak?

Politika6 Ocak 2023
Ana sayfaya dön