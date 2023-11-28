AFP: İran Cumhurbaşkanı Reisi Türkiye'ye gitmiyor

Fransız Haber Ajansı (AFP), İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin bugün Ankara'ya yapması beklenen ziyaretin gerçekleşmeyeceğini duyurdu. Ajans haberini Cumhurbaşkanlığı kaynaklarına dayandırırken ziyaretin iptal mi edildiği yoksa ertelendiği mi konusu belirsizliğini koruyor.

Erdoğan Reisi ile telefonda görüşmüştü

İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya platformu X'teki hesabından iki gün önce yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği duyurulmuştu. Açıklamada, görüşmede "İsrail’in Gazze’ye yönelik hukuksuz saldırıları, Filistinlilere yönelik insani yardım faaliyetleri ve bölgede kalıcı ateşkese ulaşmak için atılabilecek adımların" ele alındığı belirtilmiş ve şu görüşlere yer verilmişti:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ve İran başta olmak üzere İslam dünyasının Filistin topraklarındaki İsrail vahşeti karşısında ortak tutum sergilemesinin önemini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran ve Türkiye’nin geçici ateşkesin kalıcı hale getirilmesi ve kalıcı barışa ulaşılması için birlik içinde çalışmaya devam edeceklerini belirtti. Görüşmede liderler, Türkiye’de düzenlenecek Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi’nin hazırlıkları ve gündemi ile ilgili de görüş alışverişinde bulundular."

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kasım ortasında yaptığı açıklamada Reisi'nin 28 Kasım'da Türkiye'yi ziyaret edeceğini söylemişti. Görüşmede Gazze Savaşı'ndaki gelişmelerin ele alınması bekleniyordu.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Fotoğraf: Aussenministerium der Türkei

İran Dışişleri Bakanı'nın Türkiye ziyareti

İran'ın Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan 1 Kasım Pazar günü Ankara'da temaslarda bulunmuştu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ortak basın toplantısında yaptığı açıkamada, "Bu bölgenin aktörleri olarak, bölge sorunlarımızın çözümünü başkalarına havale etmemeliyiz. Politika geliştirip, kapasitemizi ortaya koymayı başarmalıyız. Çözüm odaklı alternatif görüşlerin ele alınabileceği bir zemin oluşturmamız gerekiyor. Uluslararası barış konferansının bu iş için en uygun platform olacağını düşünüyoruz. Bunun nerede nasıl olacağına dair istişarelerimiz ilgili dostlarımızla devam etmekte" diye konuşmuştu.

Abdullahiyan da savaş bir an önce durdurulmazsa tarafların kontrolünden çıkabileceğini söyleyerek, bunun sorumluluğunun "ABD, İsrail ve savaş suçlarını destekleyenlerde" olacağını söylemişti. Dışişleri Bakanı ayrıca İslam ve Arap ülkelerinin ilk görevinin "İsrail mallarını boykot etmek" olduğunu da dile getirmişti.

İsrail'in de aralarında olduğu bazı ülkeler Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırılarında İran'ın sorumluluğunun da olduğunu savunuyor. Hamas'ı destekleyen İran ise bu saldırılarda rol oynadığı iddialarını reddediyor.

AFP, DW / HT,EC

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