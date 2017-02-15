AFP: BMGK kınama kararında uzlaştı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kuzey Kıbrıs ziyaretindeki iki devletli çözüm çağrısını ve ziyaret sırasında açıklanan Maraş bölgesinin açılması kararını kınayan bir tasarı üzerinde uzlaştığı bildirildi.

AFP haber ajansının BMGK'daki diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberinde tasarı üzerinde üye ülkeler arasında görüş birliği sağlandığı ve karar metninin gün içinde onaylanarak resmiyet kazanacağı kaydedildi.

Karar metninde, Kıbrıs'ta iki bölgeli bir federasyon temelinde birleşik bir ülke oluşturulmasına dayalı "adil" bir çözüm çağrısı yapıldığı, Maraş konusunda açıklanan tek taraflı önlemlerin geri alınmasının istendiği bildirildi.

AFP'nin ele geçirdiği metinde, "Güvenlik Konseyi, Kıbrıs'ta Türk ve Kıbrıslı Türk liderler tarafından yapılan açıklamaları kınamaktadır" ifadesinin yer aldığı, "BMGK'nın geçmişte aldığı kararlar ve yaptığı açıklamalara aykırı nitelikteki bu tür tek taraflı eylemlerden derin üzüntü duyulduğunun" not edildiği kaydedildi. Metinde, "Maraş'ın BM idaresine devri dahil olmak üzere BMGK kararlarının uygulanmasının önemi" vurgulandı.

Maraş bölgesi 47 yıldır askeri bölge statüsündeydi.

"Çin ve Hindistan metnin sertleştirilmesini istedi"

İngiltere tarafından kaleme alınan metin üzerinde Çarşamba günü yoğun müzakerelerde bulunulduğu ancak müzakerelerin alışıldığı üzere metnin yumuşatılması için değil, Çin ve Hindistan'ın girişimi üzerine sertleştirilmesi için yürütüldüğü kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Kıbrıs'ta Pazartesi günü başlayan iki günlük temasları sırasında federasyon hedefli müzakere döneminin sona erdiğini bir kez daha vurgulayarak "Yeni bir müzakere süreci ancak iki devlet arasında yürütülebilir. Bunun için de öncelikle Kıbrıs Türkü'nün egemen eşitliğiyle eşit statüsü teyit edilmelidir. Çözümün anahtarı da budur" demişti.

Sadece Türkiye'nin tanıdığı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da "Bakanlar Kurulumuz tarafından kabul edilen kararla, Kapalı Maraş'ın yüzde üç buçuğuna tekabül eden bölgenin askeri bölge statüsü kaldırılarak Maraş açılımımızın ikinci aşamasına geçilecektir" açıklaması yapmıştı.

AFP/BK,EC

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