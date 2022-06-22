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Depremden en fazla etkilenen iki vilayetten biri Paktika oldu.
Depremden en fazla etkilenen iki vilayetten biri Paktika oldu.Fotoğraf: Bakhtar News Agency/AP/picture alliance
FelaketAfganistan

Afganistan'daki depremde yüzlerce can kaybı

5 saat önce

Afganistan'da meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremde en az 920 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Depremde 600 kişi de yaralandı.

https://www.dw.com/tr/afganistandaki-depremde-y%C3%BCzlerce-can-kayb%C4%B1/a-62214165

Afganistan'ın doğusunda gerçekleşen 6,1 büyüklüğündeki depremde en az 920 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin Afganistan'ın Pakistan sınırındaki Host vilayetine 44 kilometre uzaklıkta gerçekleştiğini bildirdi.

Afgan hükümet yetkilisi Şerafeddin Muslim, "Şu ana kadar 920 kişinin şehit olduğu, 600 kişinin de yaralandığı bilgisine sahibiz" dedi.

Paktika vilayetinde yıkılan evler
Paktika vilayetinde yıkılan evlerFotoğraf: Bakhtar News Agency/AP/picture alliance

Can kaybının büyük bölümü Host ve komşu vilayet Paktika'da yaşandı. Daha önce depremdeki can kaybının 280 olduğu açıklanmıştı. Ancak Afganistan İçişleri Bakanlığı yetkilisi Selahaddin Eyubi, depremden etkilenen bazı köylerin dağlık bölgelerde olduğunu ve bu bölgelerden bilgi edinildikçe can kaybı sayısının artmasının muhtemel olduğunu ifade etmişti.

Afgan resmi haber ajansı Bahtar'ın yöneticisi Abdul Vahid Rayan da Twitter'da yaptığı paylaşımda, Paktika'da yaklaşık 90 evin yıkıldığını ve onlarca insanın enkaz altında olduğunun tahmin edildiğini belirtmişti.

Depremin Pakistan ve Hindistan'da da hissedildiği bildirildi.

DW,rtr,AP/CÖ,JD

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