Afganistan'daki depremde can kaybı artıyor

Afganistan'da meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremde en az bin kişi hayatını kaybetti. Depremde bin 500'ten fazla kişi de yaralandı.

Afganistan'ın doğusunda meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremde binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Depremden en fazla etkilenen yer olan Paktika vilayetinin Enformasyon ve Kültür Dairesi'nin yöneticisi Muhammed Emin Huzeyfe, bölgede insanların "mezar üstüne mezar kazdığını" söyledi. Sadece Paktika'da en az bin kişinin hayatını kaybettiğini, bin 500 kişinin de yaralandığını belirten Huzeyfe, "Yağmur da yağıyor. İnsanlar hâlâ enkaz altında" dedi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin Afganistan'ın Pakistan sınırındaki Host vilayetine 44 kilometre uzaklıkta gerçekleştiğini bildirdi.

Afgan hükümet yetkilisi Şerafeddin Muslim daha önce yaptığı açıklamada, "Şu ana kadar 920 kişinin şehit olduğu, 600 kişinin de yaralandığı bilgisine sahibiz" demişti.

Paktika vilayetinde yıkılan evler Fotoğraf: Bakhtar News Agency/AP/picture alliance

Can kaybının büyük bölümü Host ve komşu vilayet Paktika'da yaşandı. Afganistan İçişleri Bakanlığı yetkilisi Selahaddin Eyubi, depremden etkilenen bazı köylerin dağlık bölgelerde olduğunu ve bu bölgelerden bilgi edinildikçe can kaybı sayısının artmasının muhtemel olduğunu ifade etmişti.

Depremin Pakistan ve Hindistan'da da hissedildiği bildirildi.

DW,rtr,AP/CÖ,JD