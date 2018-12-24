 Afganistan′da canlı bomba saldırısı | DÜNYA | DW | 06.03.2019

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DÜNYA

Afganistan'da canlı bomba saldırısı

Afganistan'ın Nangarhar vilayetinde bir inşaat şirketine düzenlenen bombalı saldırıda en az 20 kişi yaşamını yitirdi.

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ARŞİV

Afganistan'da özel bir inşaat şirketine düzenlenen canlı bomba saldırısında en 20 kişinin hayatını kaybetti, 9 kişinin de yaralandı. Ülkenin doğusunda bulunan Nangarhar vilayetinde Çarşamba günü gerçekleşen canlı bomba saldırısını henüz üstlenen olmadı.

Nangarhar Vilayeti Sözcüsü Ataullah Chogiani, saldırıda en az 16 şirket çalışanı ve beş saldırganın öldüğünü ve dokuz kişinin yaralandığını açıkladı.

Çarşamba günü şirket binasına akın eden 5 saldırgandan üçü güvenlik güçleri tarafından öldürülürken, diğer iki saldırgan bedenlerine sardıkları patlayıcıların infilak etmesi sonucunda öldü. Nangarhar valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre saldırı 6 saat sürdü.

Güvenlik güçlerince saldırı sonrası şirkette yapılan aramalarda arabaya yerleştirilmiş bir bomba ve ikisi canlı bomba yeleği olmak üzere başka patlayıcılar ele geçirildi.

Saldırının gerçekleştiği şirket, Nangarhar vilayeti sınırları içinde bulunan Celalabad havaalanı yakınında bulunuyor.

Şirket, ABD askeri kuvvetlerinin konuşlandığı Celalabad havaalanında da faaliyet gösteriyor.

Nangarhar bölgesinde Taliban'a bağlı gruplar ve IŞİD militanları aktif. Afganistan'da sivil ölümlere ilişkin BM tarafından hazırlanmış rapora göre Nangarhar, 2018 yılında Kabul'den sonra en yüksek sivil ölümlerinin gerçekleştiği bölge olarak kayıtlara geçti. 2018 yılında Afganistan genelinde 3 bin 800'den fazla sivil çatışmalar nedeniyle hayatını kaybetti.

Taliban'la barış görüşmeleri

Afganistan'da 17 yıldan beri süren çatışmaları sona erdirmek için görüşmeler sürüyor.

"ABD'nin kuklası" olarak nitelendirdiği Afganistan hükümetiyle konuşmaya yanaşmayan Taliban, ABD ile doğrudan görüşmeler yürütüyor.

Şimdiye kadar 6 kez bir araya gelen taraflar arasındaki en son görüşme pazartesi günü Körfez ülkesi Katar'da gerçekleşti. 

Müzakere konuları arasında ABD birliklerinin ülkeden çekilmesi, ateşkes ve ülkenin teröristler açısından bir sığınak haline gelmesinin önüne nasıl geçileceği gibi başlıklar bulunuyor.  

dpa/MY,HT

© Deutsche Welle Türkçe

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BM: Afganistan’da sivil ölümleri rekor düzeye çıktı

Birleşmiş Milletler’in verdiği rakamlara göre Afganistan’daki çatışmalarda ölen sivillerin sayısı 2018’de son dokuz yılın en yüksek seviyesine çıktı. 2018 yılında yaklaşık 3 bin 800 sivil, çatışmalarda hayatını kaybetti. (24.02.2019)  

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