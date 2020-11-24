 Afganistan′da bombalı saldırı | DÜNYA | DW | 29.11.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

DÜNYA

Afganistan'da bombalı saldırı

Afganistan'ın Gazne kentinde askeri üs yakınlarında bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda en az 30 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Afghanistan Ghazni | Bombenanschlag auf Armeestützpunkt

Afganistan'ın Gazne kentinde bomba yüklü araçla düzenlenen intihar saldırısında ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Gazne hastanesinin başhekimi, açıklamasında şu ana kadar 30 kişinin hayatını kaybettiğini, 24 kişinin de yaralandığını söyledi. Kurbanların hepsinin güvenlik görevlisi olduğu bildirildi.

Afganistan İçişleri Bakanlığı'nın bir sözcüsü de saldırının bomba yüklü bir aracın infilak etmesi ile gerçekleştirildiğini doğruladı. Ancak yetkili, saldırının hedefi veya kurbanlara yönelik ayrıntılı bilgi vermedi.

Afghanistan Ghazni | Bombenanschlag auf Armeestützpunkt

Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı. Radikal İslamcı Taliban örgütünün sözcüsü saldırının sorumluluğunu ne kabul etti ne de reddetti.

Ülkenin doğusunda yer alan Gazne vilayetinde sık sık Taliban ile güvenlik güçleri arasında çatışmalar yaşanıyor.

Taliban ile Afgan hükümeti Eylül ayından bu yana barış görüşmeleri yürütüyor. Ancak barış görüşmelerine rağmen ülkedeki şiddet olaylarında artış gözleniyor.

Reuters,AFP/BÖ,SSB

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Afganistan'da pazar yerinde patlama: 14 ölü

Afganistan'da bir pazar yerinde iki bombanın patlaması sonucu en az 14 kişi hayatını kaybetti, 45 kişi yaralandı.  

ABD ve Taliban barış anlaşmasını imzaladı

Uzun süren görüşmelerinin ardından ABD ve Taliban arasında anlaşma imzalandı. ABD askerlerinin 14 ay içinde Afganistan'dan çekilmesini öngören anlaşma Afganistan'da kalıcı barış yolunda ilk adım.  

Benzer içerik

Afghanistan Bamiyan | Anschlag

Afganistan'da pazar yerinde patlama: 14 ölü 24.11.2020

Afganistan'da bir pazar yerinde iki bombanın patlaması sonucu en az 14 kişi hayatını kaybetti, 45 kişi yaralandı.

Afghanistan Kabul | Schießerei Universität | Militär

Afganistan'da üniversiteye silahlı saldırı 02.11.2020

Afganistan'da Kabil Üniversitesi'ne düzenlenen silahlı baskında çoğunluğu öğrenci olmak üzere en az 19 kişi hayatını kaybetti. Saldırıda 22 kişi de yaralandı.

Afghanistan Kabul Selbstmordanschlag

Afganistan'da okula saldırı 25.10.2020

Afganistan'ın başkenti Kabil'deki bir okula düzenlenen terör saldırısında en az 24 öğrenci hayatını kaybetti. Saldırıyı IŞİD üstlendi.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

İranlı nükleer fizikçi Muhsin Fahrizade uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi

Ruhani suikastten İsrail ve ABD'yi sorumlu tuttu

Fahrizade suikastinden İsrail'i sorumlu tutan İran Cumhurbaşkanı Ruhani "uygun zamanda" yanıtın verileceğini söylerken, ruhani lider Hamaney, "faillerin ve talimatı verenlerin" cezalandırılması çağrısı yaptı.  

FOTO-GALERİ

default

Dahi ve haylaz – Fotoğraflarla Maradona

Futbol dünyası sihirbazlıkları ve skandallarıyla ünlü Arjantinli efsanevi futbolcu Maradona'nın yasını tutuyor.  